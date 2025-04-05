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Динамо Мн - Неман 05 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-04-2025 18:45
Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
05 Апреля 2025 года в 19:45 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 3-й тур
Динамо Мн
Неман

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Неман, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мн
Минск
Неман
Гродно
История личных встреч
01.03.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала Динамо Мн0 : 2Неман
11.11.2024 Беларусь — Высшая лига 28-й тур Неман0 : 0Динамо Мн
23.06.2024 Беларусь — Высшая лига 13-й тур Динамо Мн2 : 1Неман
08.05.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч Неман2 : 0Динамо Мн
17.04.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч Динамо Мн1 : 0Неман
17.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Динамо Мн2 : 1Неман
29.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Неман1 : 0Динамо Мн
06.11.2022 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Динамо Мн2 : 0Неман
31.08.2022 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Неман2 : 3Динамо Мн
20.11.2021 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Динамо Мн2 : 0Неман
30.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур 0 : 0Динамо Мн
16.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Динамо Мн1 : 0
01.03.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала Динамо Мн0 : 2Неман
19.12.2024 Лига конференций Общий этап. 6-й тур 4 : 0Динамо Мн
12.12.2024 Лига конференций Общий этап. 5-й тур Динамо Мн2 : 0
30.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур Неман0 : 1
15.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Неман3 : 0
09.03.2025 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч 0 : 0 2 : 4Неман
05.03.2025 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Неман0 : 0
01.03.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала Динамо Мн0 : 2Неман
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Макслайн24
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь24
3
Квалификация Лиги конференций
Ислочь24
4 Нафтан24
5 Гомель24
6 Динамо Мн24
7 Слуцк34
8 Неман23
9 Минск23
10 БАТЭ23
11 Торпедо-БелАЗ33
12 Динамо-Брест22
13 Арсенал22
14
Стыковая зона
Витебск20
15
Зона вылета
Сморгонь20
16
Зона вылета
Молодечно20

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