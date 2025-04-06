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Динамо Мх - Химки 06 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-04-2025 13:00
Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
06 Апреля 2025 года в 14:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 23-й тур
Динамо Мх
Химки

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Химки, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Химки
Химки
Главные тренеры
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
Испания Франк Себриан Артига
История личных встреч
05.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Динамо Мх0 : 1Химки
21.07.2024 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Химки1 : 1Динамо Мх
08.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 24-й тур Динамо Мх1 : 0Химки
28.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур Химки1 : 0Динамо Мх
29.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур 2 : 0Динамо Мх
15.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Динамо Мх4 : 0
11.03.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Динамо Мх1 : 2
08.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур 4 : 0Динамо Мх
28.02.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Динамо Мх1 : 1
29.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Химки2 : 0
15.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Химки1 : 1
08.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур 1 : 0Химки
02.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Химки1 : 0
22.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 1 ДВХимки
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РПЛ: «Динамо» (Махачкала) — «Химки». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2249
2 Зенит2347
3 Спартак М2244
4 Динамо М2242
5 Локомотив М2341
6 ЦСКА2241
7 Ростов2233
8 Рубин2333
9 Акрон2225
10 Крылья Советов2323
11 Химки2223
12 Динамо Мх2221
13
Стыковая зона
Ахмат2320
14
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород2319
15
Зона вылета
Факел2315
16
Зона вылета
Оренбург2314

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