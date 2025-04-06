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ЦСКА - Динамо М 06 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-04-2025 18:30
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
06 Апреля 2025 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 23-й тур
ЦСКА
Динамо М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Динамо М, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Сербия Марко Николич
Чехия Марцел Личка
История личных встреч
28.03.2025 Россия — МФЛ 3-й тур Динамо М2 : 1ЦСКА
12.03.2025 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч ЦСКА2 : 1Динамо М
06.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Динамо М1 : 2ЦСКА
19.07.2024 Россия — МФЛ Группа Б Динамо М2 : 3ЦСКА
19.04.2024 Россия — МФЛ Группа Б ЦСКА3 : 1Динамо М
24.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Динамо М2 : 1ЦСКА
25.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур ЦСКА2 : 3Динамо М
19.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Динамо М2 : 1ЦСКА
09.07.2023 BetBoom Братский Кубок BetBoom Братский Кубок Динамо М6 : 3ЦСКА
08.07.2023 BetBoom Братский Кубок BetBoom Братский Кубок ЦСКА0 : 5Динамо М
04.04.2025 Россия — МФЛ 4-й тур ЦСКА1 : 0
29.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур ЦСКА2 : 0
28.03.2025 Россия — МФЛ 3-й тур Динамо М2 : 1ЦСКА
22.03.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 2ЦСКА
16.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур 1 : 2ЦСКА
04.04.2025 Россия — МФЛ 4-й тур 1 : 1Динамо М
29.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Динамо М5 : 1
28.03.2025 Россия — МФЛ 3-й тур Динамо М2 : 1ЦСКА
15.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур 2 : 1Динамо М
14.03.2025 Россия — МФЛ 2-й тур 3 : 4Динамо М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РПЛ: ЦСКА — «Динамо» (Москва). Начало московского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2249
2 Зенит2347
3 Спартак М2244
4 Динамо М2242
5 Локомотив М2341
6 ЦСКА2241
7 Ростов2233
8 Рубин2333
9 Акрон2225
10 Крылья Советов2323
11 Химки2223
12 Динамо Мх2221
13
Стыковая зона
Ахмат2320
14
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород2319
15
Зона вылета
Факел2315
16
Зона вылета
Оренбург2314

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