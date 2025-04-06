ЦСКА - Динамо М 06 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 06-04-2025 18:30
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
06 Апреля 2025 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 23-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Динамо М, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Марко Николич
|Марцел Личка
История личных встреч
|28.03.2025
|Россия — МФЛ
|3-й тур
|2 : 1
|12.03.2025
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|2 : 1
|06.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|19.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|2 : 3
|19.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|3 : 1
|24.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|25.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 3
|19.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|09.07.2023
|BetBoom Братский Кубок
|BetBoom Братский Кубок
|6 : 3
|08.07.2023
|BetBoom Братский Кубок
|BetBoom Братский Кубок
|0 : 5
|04.04.2025
|Россия — МФЛ
|4-й тур
|1 : 0
|29.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 0
|28.03.2025
|Россия — МФЛ
|3-й тур
|2 : 1
|22.03.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|16.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 2
|04.04.2025
|Россия — МФЛ
|4-й тур
|1 : 1
|29.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|5 : 1
|28.03.2025
|Россия — МФЛ
|3-й тур
|2 : 1
|15.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 1
|14.03.2025
|Россия — МФЛ
|2-й тур
|3 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РПЛ: ЦСКА — «Динамо» (Москва). Начало московского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|22
|49
|2
|Зенит
|23
|47
|3
|Спартак М
|22
|44
|4
|Динамо М
|22
|42
|5
|Локомотив М
|23
|41
|6
|ЦСКА
|22
|41
|7
|Ростов
|22
|33
|8
|Рубин
|23
|33
|9
|Акрон
|22
|25
|10
|Крылья Советов
|23
|23
|11
|Химки
|22
|23
|12
|Динамо Мх
|22
|21
| 13
Стыковая зона
|Ахмат
|23
|20
| 14
Стыковая зона
|Пари Нижний Новгород
|23
|19
| 15
Зона вылета
|Факел
|23
|15
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|23
|14