Тоттенхэм Хотспур - Саутгемптон 06 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 06-04-2025 15:00
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
06 Апреля 2025 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Саутгемптон, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Саутгемптон
Саутгемптон
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|33
|зщ
|Бен Дэвис
|24
|зщ
|Джед Спенс
|15
|пз
|Лукас Бергвалль
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|11
|пз
|Матис Тель
|22
|нп
|Бреннан Джонсон
|19
|нп
|Доминик Соланке
|30
|вр
|Аарон Рамсдейл
|6
|зщ
|Тейлор Харвуд-Беллис
|35
|зщ
|Ян Беднарек
|5
|зщ
|Джек Стивенс
|2
|зщ
|Кайл Уолкер-Питерс
|3
|зщ
|Райан Мэннинг
|26
|пз
|Лесли Угочукву
|7
|пз
|Джо Арибо
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|20
|нп
|Камал Сулемана
|19
|нп
|Кэмерон Арчер
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
|Иван Юрич
История личных встреч
|15.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 5
|18.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 3
|06.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|4 : 1
|09.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 3
|28.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|21.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|20.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 5
|05.02.2020
|Кубок Англии
|1/16 финала, переигровки
|3 : 2
|25.01.2020
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 1
|01.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|03.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|09.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|02.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|15.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 2
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 1
|25.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|4 : 0
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|30
|73
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|31
|62
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|30
|57
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|30
|52
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|30
|51
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|50
|7
|Астон Вилла
|30
|48
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|31
|47
|9
|Борнмут
|31
|45
|10
|Фулхэм
|30
|45
|11
|Кристал Пэлас
|30
|43
|12
|Брентфорд
|30
|41
|13
|Манчестер Юнайтед
|30
|37
|14
|Эвертон
|31
|35
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|35
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|30
|34
|17
|Вулверхэмптон
|31
|32
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|31
|20
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|30
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|30
|10