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Тоттенхэм Хотспур - Саутгемптон 06 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-04-2025 15:00
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
06 Апреля 2025 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Тоттенхэм Хотспур
Саутгемптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Саутгемптон, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Саутгемптон
Саутгемптон
1 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
33 Уэльс зщ Бен Дэвис
24 Англия зщ Джед Спенс
15 Швеция пз Лукас Бергвалль
30 Уругвай пз Родриго Бентанкур
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
11 Франция пз Матис Тель
22 Уэльс нп Бреннан Джонсон
19 Англия нп Доминик Соланке
30 Англия вр Аарон Рамсдейл
6 Англия зщ Тейлор Харвуд-Беллис
35 Польша зщ Ян Беднарек
5 Англия зщ Джек Стивенс
2 Англия зщ Кайл Уолкер-Питерс
3 Ирландия зщ Райан Мэннинг
26 Франция пз Лесли Угочукву
7 Нигерия пз Джо Арибо
18 Португалия пз Матеуш Фернандеш
20 Гана нп Камал Сулемана
19 Англия нп Кэмерон Арчер
Главные тренеры
Австралия Ангелос Постекоглу
Хорватия Иван Юрич
История личных встреч
15.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Саутгемптон0 : 5Тоттенхэм Хотспур
18.03.2023 Англия - Премьер-лига 28-й тур Саутгемптон3 : 3Тоттенхэм Хотспур
06.08.2022 Англия - Премьер-лига 1-й тур Тоттенхэм Хотспур4 : 1Саутгемптон
09.02.2022 Англия - Премьер-лига 24-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 3Саутгемптон
28.12.2021 Англия - Премьер-лига 20-й тур Саутгемптон1 : 1Тоттенхэм Хотспур
21.04.2021 Англия - Премьер-лига 29-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1Саутгемптон
20.09.2020 Англия - Премьер-лига 2-й тур Саутгемптон2 : 5Тоттенхэм Хотспур
05.02.2020 Кубок Англии 1/16 финала, переигровки Тоттенхэм Хотспур3 : 2Саутгемптон
25.01.2020 Кубок Англии 1/16 финала Саутгемптон1 : 1Тоттенхэм Хотспур
01.01.2020 Англия - Премьер-лига 21-й тур Саутгемптон1 : 0Тоттенхэм Хотспур
03.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур 1 : 0Тоттенхэм Хотспур
16.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур 2 : 0Тоттенхэм Хотспур
13.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч Тоттенхэм Хотспур3 : 1
09.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 2
06.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч 1 : 0Тоттенхэм Хотспур
02.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур Саутгемптон1 : 1
15.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур Саутгемптон1 : 2
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур 3 : 1Саутгемптон
25.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур 4 : 0Саутгемптон
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Саутгемптон0 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль3073
2
Лига чемпионов
Арсенал3162
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест3057
4
Лига чемпионов
Челси3052
5
Лига Европы
Манчестер Сити3051
6 Ньюкасл Юнайтед2950
7 Астон Вилла3048
8 Брайтон энд Хоув Альбион3147
9 Борнмут3145
10 Фулхэм3045
11 Кристал Пэлас3043
12 Брентфорд3041
13 Манчестер Юнайтед3037
14 Эвертон3135
15 Вест Хэм Юнайтед3135
16 Тоттенхэм Хотспур3034
17 Вулверхэмптон3132
18
Зона вылета
Ипсвич Таун3120
19
Зона вылета
Лестер Сити3017
20
Зона вылета
Саутгемптон3010

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