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Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 06 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-04-2025 17:30
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
06 Апреля 2025 года в 18:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Манчестер Сити
Манчестер
24 Камерун вр Андре Онана
3 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
5 Англия зщ Гарри Магуайр
15 Франция зщ Лени Йоро
20 Португалия зщ Диогу Дало
25 Уругвай пз Мануэль Угарте
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
13 Дания пз Патрик Доргу
17 Аргентина пз Алехандро Гарначо
11 Нидерланды нп Джошуа Зиркзее
9 Дания нп Расмус Хойлунд
31 Бразилия вр Эдерсон
3 Португалия зщ Рубен Диаш
45 Узбекистан зщ Абдукодир Хусанов
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
27 Португалия пз Матеус Нунес
14 Испания пз Нико Гонсалес
20 Португалия пз Бернарду Силва
7 Египет пз Омар Мармуш
26 Бразилия нп Савио
10 Англия нп Джек Грилиш
11 Бельгия нп Жереми Доку
Главные тренеры
Португалия Рубен Аморим
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
15.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Манчестер Сити1 : 2Манчестер Юнайтед
10.08.2024 Суперкубок Англии — 2024 Финал Манчестер Сити1 : 1 7 : 6Манчестер Юнайтед
25.05.2024 Кубок Англии Финал Манчестер Сити1 : 2Манчестер Юнайтед
03.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Манчестер Сити3 : 1Манчестер Юнайтед
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Манчестер Юнайтед0 : 3Манчестер Сити
03.06.2023 Кубок Англии Финал Манчестер Сити2 : 1Манчестер Юнайтед
14.01.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1Манчестер Сити
02.10.2022 Англия - Премьер-лига 9-й тур Манчестер Сити6 : 3Манчестер Юнайтед
06.03.2022 Англия - Премьер-лига 28-й тур Манчестер Сити4 : 1Манчестер Юнайтед
06.11.2021 Англия - Премьер-лига 11-й тур Манчестер Юнайтед0 : 2Манчестер Сити
01.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур 1 : 0Манчестер Юнайтед
16.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур 0 : 3Манчестер Юнайтед
13.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч Манчестер Юнайтед4 : 1
09.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1
06.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч 1 : 1Манчестер Юнайтед
02.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур Манчестер Сити2 : 0
30.03.2025 Кубок Англии 1/4 финала 1 : 2Манчестер Сити
15.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур Манчестер Сити2 : 2
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур 1 : 0Манчестер Сити
01.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала Манчестер Сити3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Начало манкунианского дерби запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль3073
2
Лига чемпионов
Арсенал3162
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест3057
4
Лига чемпионов
Челси3052
5
Лига Европы
Манчестер Сити3051
6 Ньюкасл Юнайтед2950
7 Астон Вилла3048
8 Брайтон энд Хоув Альбион3147
9 Борнмут3145
10 Фулхэм3045
11 Кристал Пэлас3043
12 Брентфорд3041
13 Манчестер Юнайтед3037
14 Эвертон3135
15 Вест Хэм Юнайтед3135
16 Тоттенхэм Хотспур3034
17 Вулверхэмптон3132
18
Зона вылета
Ипсвич Таун3120
19
Зона вылета
Лестер Сити3017
20
Зона вылета
Саутгемптон3010

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