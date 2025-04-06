Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 06 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 06-04-2025 17:30
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
06 Апреля 2025 года в 18:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Манчестер Сити
Манчестер
|24
|вр
|Андре Онана
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|15
|зщ
|Лени Йоро
|20
|зщ
|Диогу Дало
|25
|пз
|Мануэль Угарте
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|13
|пз
|Патрик Доргу
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
|11
|нп
|Джошуа Зиркзее
|9
|нп
|Расмус Хойлунд
|31
|вр
|Эдерсон
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|45
|зщ
|Абдукодир Хусанов
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|27
|пз
|Матеус Нунес
|14
|пз
|Нико Гонсалес
|20
|пз
|Бернарду Силва
|7
|пз
|Омар Мармуш
|26
|нп
|Савио
|10
|нп
|Джек Грилиш
|11
|нп
|Жереми Доку
Главные тренеры
|Рубен Аморим
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|15.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|10.08.2024
|Суперкубок Англии — 2024
|Финал
|1 : 1 7 : 6
|25.05.2024
|Кубок Англии
|Финал
|1 : 2
|03.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 1
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 3
|03.06.2023
|Кубок Англии
|Финал
|2 : 1
|14.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|02.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|6 : 3
|06.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|4 : 1
|06.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2
|01.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 3
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|4 : 1
|09.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|02.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|30.03.2025
|Кубок Англии
|1/4 финала
|1 : 2
|15.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 2
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|01.03.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Начало манкунианского дерби запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|30
|73
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|31
|62
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|30
|57
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|30
|52
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|30
|51
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|50
|7
|Астон Вилла
|30
|48
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|31
|47
|9
|Борнмут
|31
|45
|10
|Фулхэм
|30
|45
|11
|Кристал Пэлас
|30
|43
|12
|Брентфорд
|30
|41
|13
|Манчестер Юнайтед
|30
|37
|14
|Эвертон
|31
|35
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|35
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|30
|34
|17
|Вулверхэмптон
|31
|32
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|31
|20
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|30
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|30
|10