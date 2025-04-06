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Севилья - Атлетико М 06 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-04-2025 16:15
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
06 Апреля 2025 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 30-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Севилья
Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Атлетико М, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Атлетико М
Мадрид
13НорвегияврЭрьян Нюланд
2ИспаниязщХосе Анхель Кармона
22ФранциязщЛуак Баде
4ИспаниязщКике Салас
3ИспаниязщАдрия Педроса
6СербиязщНеманья Гудель
20ШвейцарияпзДжибриль Соу
17ИспанияпзСауль Ньигес
11БельгияпзДоди Лукебакио
7ИспаниянпИсаак Ромеро
5ШвейцариянпРубен Варгас
13СловенияврЯн Облак
24ИспаниязщРобен Ле Норман
15ФранциязщКлеман Лангле
3ИспаниязщСесар Аспиликуэта
14ИспанияпзМаркос Льоренте
5АргентинапзРодриго Де Пауль
8ИспанияпзПабло Барриос
12БразилияпзСамуэл Лино
22АргентинанпДжулиано Симеоне
9НорвегиянпАлександр Сёрлот
19АргентинанпХулиан Альварес
Главные тренеры
ИспанияГарсия Пимьента
АргентинаДиего Симеоне
История личных встреч
08.12.2024Испания — Примера16-й турАтлетико М4 : 3Севилья
11.02.2024Испания - Примера24-й турСевилья1 : 0Атлетико М
25.01.2024Кубок Испании1/4 финалаАтлетико М1 : 0Севилья
23.12.2023Испания - Примера4-й турАтлетико М1 : 0Севилья
06.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиСевилья1 : 1Атлетико М
04.03.2023Испания - Примера24-й турАтлетико М6 : 1Севилья
01.10.2022Испания - Примера7-й турСевилья0 : 2Атлетико М
15.05.2022Испания - Примера37-й турАтлетико М1 : 1Севилья
18.12.2021Испания - Примера18-й турСевилья2 : 1Атлетико М
04.04.2021Испания - Примера29-й турСевилья1 : 0Атлетико М
30.03.2025Испания — Примера29-й тур2 : 1Севилья
16.03.2025Испания — Примера28-й турСевилья0 : 1
09.03.2025Испания — Примера27-й тур0 : 1Севилья
01.03.2025Испания — Примера26-й тур1 : 1Севилья
24.02.2025Испания — Примера25-й турСевилья1 : 1
02.04.2025Кубок Испании1/2 финала. 2-й матчАтлетико М0 : 1
29.03.2025Испания — Примера29-й тур1 : 1Атлетико М
16.03.2025Испания — Примера28-й турАтлетико М2 : 4
12.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчАтлетико М1 : 0 2 : 4
09.03.2025Испания — Примера27-й тур2 : 1Атлетико М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2966
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид3063
3
Лига чемпионов
Атлетико М2957
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2953
5
Лига Европы
Бетис2947
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал2847
7 Сельта2940
8 Райо Вальекано3040
9 Мальорка2940
10 Реал Сосьедад2938
11 Севилья2936
12 Хетафе2936
13 Валенсия3034
14 Жирона3034
15 Осасуна2934
16 Эспаньол2932
17 Алавес3030
18
Зона вылета
Леганес2927
19
Зона вылета
Лас-Пальмас2926
20
Зона вылета
Вальядолид2916

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