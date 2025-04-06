Севилья - Атлетико М 06 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 06-04-2025 16:15
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
06 Апреля 2025 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 30-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Атлетико М, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Атлетико М
Мадрид
|13
|вр
|Эрьян Нюланд
|2
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|22
|зщ
|Луак Баде
|4
|зщ
|Кике Салас
|3
|зщ
|Адрия Педроса
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|20
|пз
|Джибриль Соу
|17
|пз
|Сауль Ньигес
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|7
|нп
|Исаак Ромеро
|5
|нп
|Рубен Варгас
|13
|вр
|Ян Облак
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|15
|зщ
|Клеман Лангле
|3
|зщ
|Сесар Аспиликуэта
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|8
|пз
|Пабло Барриос
|12
|пз
|Самуэл Лино
|22
|нп
|Джулиано Симеоне
|9
|нп
|Александр Сёрлот
|19
|нп
|Хулиан Альварес
Главные тренеры
|Гарсия Пимьента
|Диего Симеоне
История личных встреч
|08.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|4 : 3
|11.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 0
|25.01.2024
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 0
|23.12.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|04.03.2023
|Испания - Примера
|24-й тур
|6 : 1
|01.10.2022
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 2
|15.05.2022
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 1
|18.12.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|2 : 1
|04.04.2021
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 0
|30.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|2 : 1
|16.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|0 : 1
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|0 : 1
|01.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 1
|24.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|1 : 1
|02.04.2025
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1
|29.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|1 : 1
|16.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|2 : 4
|12.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0 2 : 4
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|29
|66
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|30
|63
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|29
|57
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|29
|53
| 5
Лига Европы
|Бетис
|29
|47
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|28
|47
|7
|Сельта
|29
|40
|8
|Райо Вальекано
|30
|40
|9
|Мальорка
|29
|40
|10
|Реал Сосьедад
|29
|38
|11
|Севилья
|29
|36
|12
|Хетафе
|29
|36
|13
|Валенсия
|30
|34
|14
|Жирона
|30
|34
|15
|Осасуна
|29
|34
|16
|Эспаньол
|29
|32
|17
|Алавес
|30
|30
| 18
Зона вылета
|Леганес
|29
|27
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|29
|26
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|29
|16