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Ланс - Сент-Этьен 06 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-04-2025 15:00
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
06 Апреля 2025 года в 16:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 28-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Ланс
Сент-Этьен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Сент-Этьен, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Сент-Этьен
Сент-Этьен
30АвстралияврМэтью Райан
32ФранциязщКиллиан Антонио
20ФранциязщМаланг Сарр
14АргентиназщФакундо Медина
2ФранциязщРубен Агилар
3КолумбиязщДейвер Мачадо
26СенегалпзНампали Менди
23ФранцияпзНейл Эль-Айнауи
7ФранциянпФлорьян Сотока
8АнголанпМбала Н'Зола
22ФранциянпУэсли Саид
30ФранцияврГотье Ларсоннёр
27ФранциязщИванн Масон
21ДР КонгозщДилан Батубинсика
3ФранциязщМикаэль Наде
19ФранциязщЛео Петро
6МароккопзБеньямин Бушуари
4ФранцияпзПьер Эква
10ФранцияпзФлорьян Тардье
7ФранциянпИрвен Кардона
32БельгиянпЛукас Стассин
22ГрузиянпЗурико Давиташвили
Главные тренеры
БельгияУильям Стилл
БельгияЭдвард Стилл
НорвегияЭйрик Хорнеланн
История личных встреч
19.10.2024Франция — Лига 18-й турСент-Этьен0 : 2Ланс
15.01.2022Франция - Лига 121-й турСент-Этьен1 : 2Ланс
15.08.2021Франция - Лига 12-й турЛанс2 : 2Сент-Этьен
03.03.2021Франция - Лига 128-й турСент-Этьен2 : 3Ланс
03.10.2020Франция - Лига 16-й турЛанс2 : 0Сент-Этьен
06.02.2015Франция - Лига 124-й турСент-Этьен3 : 3Ланс
21.09.2014Франция - Лига 16-й турЛанс0 : 1Сент-Этьен
15.01.2011Франция - Лига 120-й турЛанс2 : 1Сент-Этьен
28.08.2010Франция - Лига 14-й турСент-Этьен3 : 1Ланс
02.05.2010Франция - Лига 135-й турСент-Этьен1 : 4Ланс
30.03.2025Франция — Лига 127-й тур1 : 0Ланс
15.03.2025Франция — Лига 126-й турЛанс1 : 0
08.03.2025Франция — Лига 125-й тур0 : 1Ланс
01.03.2025Франция — Лига 124-й турЛанс3 : 4
23.02.2025Франция — Лига 123-й тур3 : 1Ланс
29.03.2025Франция — Лига 127-й турСент-Этьен1 : 6
16.03.2025Франция — Лига 126-й тур0 : 2Сент-Этьен
09.03.2025Франция — Лига 125-й тур1 : 1Сент-Этьен
01.03.2025Франция — Лига 124-й турСент-Этьен1 : 3
22.02.2025Франция — Лига 123-й турСент-Этьен3 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2874
2
Лига чемпионов
Монако2750
3
Лига чемпионов
Марсель2749
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца2847
5
Лига Европы
Лилль2747
6
Квалификация Лиги конференций
Страсбург2746
7 Лион2745
8 Брест2740
9 Ланс2739
10 Осер2735
11 Тулуза2734
12 Ренн2732
13 Нант2830
14 Анже2827
15 Реймс2726
16
Стыковая зона
Гавр2724
17
Зона вылета
Сент-Этьен2723
18
Зона вылета
Монпелье2715

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