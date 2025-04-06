Ланс - Сент-Этьен 06 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 06-04-2025 15:00
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
06 Апреля 2025 года в 16:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 28-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Сент-Этьен, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Сент-Этьен
Сент-Этьен
|30
|вр
|Мэтью Райан
|32
|зщ
|Киллиан Антонио
|20
|зщ
|Маланг Сарр
|14
|зщ
|Факундо Медина
|2
|зщ
|Рубен Агилар
|3
|зщ
|Дейвер Мачадо
|26
|пз
|Нампали Менди
|23
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|8
|нп
|Мбала Н'Зола
|22
|нп
|Уэсли Саид
|30
|вр
|Готье Ларсоннёр
|27
|зщ
|Иванн Масон
|21
|зщ
|Дилан Батубинсика
|3
|зщ
|Микаэль Наде
|19
|зщ
|Лео Петро
|6
|пз
|Беньямин Бушуари
|4
|пз
|Пьер Эква
|10
|пз
|Флорьян Тардье
|7
|нп
|Ирвен Кардона
|32
|нп
|Лукас Стассин
|22
|нп
|Зурико Давиташвили
Главные тренеры
|Уильям Стилл
|Эдвард Стилл
|Эйрик Хорнеланн
История личных встреч
|19.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 2
|15.01.2022
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 2
|15.08.2021
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 2
|03.03.2021
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|2 : 3
|03.10.2020
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 0
|06.02.2015
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|3 : 3
|21.09.2014
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 1
|15.01.2011
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|2 : 1
|28.08.2010
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|3 : 1
|02.05.2010
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|1 : 4
|30.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|1 : 0
|15.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|1 : 0
|08.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|01.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|3 : 4
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 1
|29.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|1 : 6
|16.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|0 : 2
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|1 : 3
|22.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|28
|74
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|27
|50
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|27
|49
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ницца
|28
|47
| 5
Лига Европы
|Лилль
|27
|47
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Страсбург
|27
|46
|7
|Лион
|27
|45
|8
|Брест
|27
|40
|9
|Ланс
|27
|39
|10
|Осер
|27
|35
|11
|Тулуза
|27
|34
|12
|Ренн
|27
|32
|13
|Нант
|28
|30
|14
|Анже
|28
|27
|15
|Реймс
|27
|26
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|27
|24
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|27
|23
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|27
|15