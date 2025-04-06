Реймс - Страсбург 06 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 06-04-2025 17:15
Стадион: Огюст Делон (Реймс, Франция), вместимость: 21684
06 Апреля 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 28-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Страсбург, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реймс
Реймс
Страсбург
Страсбург
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|21
|зщ
|Седрик Кипре
|2
|зщ
|Джозеф Окуму
|18
|зщ
|Серхио Акьем
|23
|пз
|Аурелиу Бута
|24
|пз
|Роман Гбане
|6
|пз
|Валентен Атаньяна
|72
|пз
|Амаду Коне
|7
|нп
|Дзюня Ито
|67
|нп
|Мамаду Диахон
|17
|нп
|Кэито Накамура
|1
|вр
|Джордже Петрович
|22
|зщ
|Гела Дуэ
|23
|зщ
|Мамаду Сарр
|32
|зщ
|Валентин Барко
|29
|пз
|Исмаэль Дукуре
|8
|пз
|Андрей Сантос
|26
|пз
|Дилан Баква
|6
|пз
|Феликс Лемарешаль
|15
|пз
|Себастьян Нанаси
|7
|нп
|Диегу Морейра
|10
|нп
|Эмануэль Эмега
Главные тренеры
|Самба Диавара
|Лиам Росеньор
История личных встреч
|08.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|0 : 0
|13.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|3 : 1
|01.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 1
|23.04.2023
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|0 : 2
|21.08.2022
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 1
|06.03.2022
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 1
|21.11.2021
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 1
|31.01.2021
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|0 : 1
|01.11.2020
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|09.02.2020
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|3 : 0
|02.04.2025
|Кубок Франции
|1/2 финала
|1 : 2
|29.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|3 : 1
|16.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|0 : 0
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 2
|28.02.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|3 : 0
|28.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|4 : 2
|16.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|2 : 1
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|0 : 1
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|28
|74
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|27
|50
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|27
|49
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ницца
|28
|47
| 5
Лига Европы
|Лилль
|27
|47
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Страсбург
|27
|46
|7
|Лион
|27
|45
|8
|Брест
|27
|40
|9
|Ланс
|27
|39
|10
|Осер
|27
|35
|11
|Тулуза
|27
|34
|12
|Ренн
|27
|32
|13
|Нант
|28
|30
|14
|Анже
|28
|27
|15
|Реймс
|27
|26
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|27
|24
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|27
|23
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|27
|15