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Реймс - Страсбург 06 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-04-2025 17:15
Стадион: Огюст Делон (Реймс, Франция), вместимость: 21684
06 Апреля 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 28-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Реймс
Страсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Страсбург, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реймс
Реймс
Страсбург
Страсбург
94ФранцияврЙеванн Диуф
21ФранциязщСедрик Кипре
2КениязщДжозеф Окуму
18Экваториальная ГвинеязщСерхио Акьем
23ПортугалияпзАурелиу Бута
24Кот-д'ИвуарпзРоман Гбане
6ФранцияпзВалентен Атаньяна
72ГвинеяпзАмаду Коне
7ЯпониянпДзюня Ито
67ФранциянпМамаду Диахон
17ЯпониянпКэито Накамура
1СербияврДжордже Петрович
22ФранциязщГела Дуэ
23ФранциязщМамаду Сарр
32АргентиназщВалентин Барко
29ФранцияпзИсмаэль Дукуре
8БразилияпзАндрей Сантос
26ФранцияпзДилан Баква
6ФранцияпзФеликс Лемарешаль
15ШвецияпзСебастьян Нанаси
7ПортугалиянпДиегу Морейра
10НидерландынпЭмануэль Эмега
Главные тренеры
МалиСамба Диавара
АнглияЛиам Росеньор
История личных встреч
08.12.2024Франция — Лига 114-й турСтрасбург0 : 0Реймс
13.04.2024Франция - Лига 129-й турСтрасбург3 : 1Реймс
01.12.2023Франция - Лига 114-й турРеймс2 : 1Страсбург
23.04.2023Франция - Лига 132-й турРеймс0 : 2Страсбург
21.08.2022Франция - Лига 13-й турСтрасбург1 : 1Реймс
06.03.2022Франция - Лига 127-й турРеймс1 : 1Страсбург
21.11.2021Франция - Лига 114-й турСтрасбург1 : 1Реймс
31.01.2021Франция - Лига 122-й турСтрасбург0 : 1Реймс
01.11.2020Франция - Лига 19-й турРеймс2 : 1Страсбург
09.02.2020Франция - Лига 124-й турСтрасбург3 : 0Реймс
02.04.2025Кубок Франции1/2 финала1 : 2Реймс
29.03.2025Франция — Лига 127-й турРеймс3 : 1
16.03.2025Франция — Лига 126-й тур0 : 0Реймс
09.03.2025Франция — Лига 125-й турРеймс0 : 2
28.02.2025Франция — Лига 124-й тур3 : 0Реймс
28.03.2025Франция — Лига 127-й турСтрасбург4 : 2
16.03.2025Франция — Лига 126-й турСтрасбург2 : 1
09.03.2025Франция — Лига 125-й тур0 : 1Страсбург
02.03.2025Франция — Лига 124-й тур0 : 1Страсбург
23.02.2025Франция — Лига 123-й турСтрасбург0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2874
2
Лига чемпионов
Монако2750
3
Лига чемпионов
Марсель2749
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца2847
5
Лига Европы
Лилль2747
6
Квалификация Лиги конференций
Страсбург2746
7 Лион2745
8 Брест2740
9 Ланс2739
10 Осер2735
11 Тулуза2734
12 Ренн2732
13 Нант2830
14 Анже2827
15 Реймс2726
16
Стыковая зона
Гавр2724
17
Зона вылета
Сент-Этьен2723
18
Зона вылета
Монпелье2715

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