Марсель - Тулуза 06 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 06-04-2025 20:45
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
06 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 28-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Тулуза, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель
Тулуза
Тулуза
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|29
|зщ
|Поль Лирола
|13
|зщ
|Дерек Корнелиус
|6
|зщ
|Улиссес Гарсия
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|44
|пз
|Луис Энрике
|22
|пз
|Исмаэль Беннасер
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|8
|нп
|Ниль Мопе
|50
|вр
|Гийом Рест
|19
|зщ
|Джибриль Сидибе
|4
|зщ
|Чарли Крессвелл
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|22
|пз
|Рафик Мессали
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|8
|пз
|Венсан Сьерро
|15
|пз
|Арон Дённум
|10
|пз
|Янн Гбоу
|13
|нп
|Джошуа Кинг
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Карлес Мартинес
История личных встреч
|31.08.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|2 : 2
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 0
|19.02.2023
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|2 : 3
|29.12.2022
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|6 : 1
|08.02.2020
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|24.11.2019
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|0 : 2
|18.05.2019
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 5
|10.08.2018
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|4 : 0
|11.03.2018
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 2
|29.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|3 : 1
|16.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|3 : 1
|08.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|2 : 0
|22.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 0
|30.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|2 : 4
|16.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|2 : 1
|07.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 1
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|0 : 4
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|28
|74
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|27
|50
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|27
|49
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ницца
|28
|47
| 5
Лига Европы
|Лилль
|27
|47
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Страсбург
|27
|46
|7
|Лион
|27
|45
|8
|Брест
|27
|40
|9
|Ланс
|27
|39
|10
|Осер
|27
|35
|11
|Тулуза
|27
|34
|12
|Ренн
|27
|32
|13
|Нант
|28
|30
|14
|Анже
|28
|27
|15
|Реймс
|27
|26
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|27
|24
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|27
|23
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|27
|15