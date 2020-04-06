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Марсель - Тулуза 06 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-04-2025 20:45
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
06 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 28-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Марсель
Тулуза

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Тулуза, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
Тулуза
Тулуза
1АргентинаврХеронимо Рульи
29ИспаниязщПоль Лирола
13КанадазщДерек Корнелиус
6ШвейцариязщУлиссес Гарсия
19ЦАРпзЖоффрей Кондогбиа
44БразилияпзЛуис Энрике
22АлжирпзИсмаэль Беннасер
21ФранцияпзВалентин Ронжье
10АнглияпзМэйсон Гринвуд
25ФранцияпзАдриен Рабьо
8ФранциянпНиль Мопе
50ФранцияврГийом Рест
19ФранциязщДжибриль Сидибе
4АнглиязщЧарли Крессвелл
3СШАзщМарк Маккензи
17ЧилизщГабриэль Суасо
22АлжирпзРафик Мессали
23ВенесуэлапзКристиан Кассерес
8ШвейцарияпзВенсан Сьерро
15НорвегияпзАрон Дённум
10ФранцияпзЯнн Гбоу
13НорвегиянпДжошуа Кинг
Главные тренеры
ИталияРоберто де Дзерби
ИспанияКарлес Мартинес
История личных встреч
31.08.2024Франция — Лига 13-й турТулуза1 : 3Марсель
21.04.2024Франция - Лига 130-й турТулуза2 : 2Марсель
17.09.2023Франция - Лига 15-й турМарсель0 : 0Тулуза
19.02.2023Франция - Лига 124-й турТулуза2 : 3Марсель
29.12.2022Франция - Лига 116-й турМарсель6 : 1Тулуза
08.02.2020Франция - Лига 124-й турМарсель1 : 0Тулуза
24.11.2019Франция - Лига 114-й турТулуза0 : 2Марсель
18.05.2019Франция - Лига 137-й турТулуза2 : 5Марсель
10.08.2018Франция - Лига 11-й турМарсель4 : 0Тулуза
11.03.2018Франция - Лига 129-й турТулуза1 : 2Марсель
29.03.2025Франция — Лига 127-й тур3 : 1Марсель
16.03.2025Франция — Лига 126-й тур3 : 1Марсель
08.03.2025Франция — Лига 125-й турМарсель0 : 1
02.03.2025Франция — Лига 124-й турМарсель2 : 0
22.02.2025Франция — Лига 123-й тур3 : 0Марсель
30.03.2025Франция — Лига 127-й турТулуза2 : 4
16.03.2025Франция — Лига 126-й тур2 : 1Тулуза
07.03.2025Франция — Лига 125-й турТулуза1 : 1
02.03.2025Франция — Лига 124-й тур0 : 4Тулуза
23.02.2025Франция — Лига 123-й тур1 : 4Тулуза
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2874
2
Лига чемпионов
Монако2750
3
Лига чемпионов
Марсель2749
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца2847
5
Лига Европы
Лилль2747
6
Квалификация Лиги конференций
Страсбург2746
7 Лион2745
8 Брест2740
9 Ланс2739
10 Осер2735
11 Тулуза2734
12 Ренн2732
13 Нант2830
14 Анже2827
15 Реймс2726
16
Стыковая зона
Гавр2724
17
Зона вылета
Сент-Этьен2723
18
Зона вылета
Монпелье2715

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