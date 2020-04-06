Эмполи - Кальяри 06 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 06-04-2025 15:00
Стадион: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия), вместимость: 16284
06 Апреля 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 31-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Кальяри, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Кальяри
Кальяри
|23
|вр
|Девис Васкес
|2
|зщ
|Саба Гогличидзе
|35
|зщ
|Лука Мариануччи
|21
|зщ
|Маттиа Вити
|7
|зщ
|Саломон Самбья
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|13
|зщ
|Либерато Кэкачей
|5
|пз
|Альберто Грасси
|6
|пз
|Лиам Хендерсон
|99
|нп
|Себастьяно Эспозито
|18
|нп
|Кристиан Куаме
|25
|вр
|Элия Каприле
|26
|зщ
|Йерри Мина
|6
|зщ
|Себастьяно Луперто
|24
|зщ
|Хосе Паломино
|19
|пз
|Надир Цортеа
|29
|пз
|Энтони Макумбу
|16
|пз
|Маттео Прати
|14
|пз
|Алессандро Дейола
|10
|пз
|Николас Виола
|18
|пз
|Рэзван Марин
|91
|нп
|Роберто Пикколи
Главные тренеры
|Роберто Д'Аверса
|Давиде Никола
История личных встреч
|20.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 2
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 1
|30.12.2023
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 0
|13.02.2022
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|22.09.2021
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 2
|20.01.2019
|Италия - Серия А
|20-й тур
|2 : 2
|19.08.2018
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 0
|14.05.2017
|Италия - Серия А
|36-й тур
|3 : 2
|17.12.2016
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 0
|14.03.2015
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|01.04.2025
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 3
|29.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|15.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|09.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|0 : 1
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|30.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|3 : 0
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|07.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 1
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|23.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|30
|67
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|30
|64
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|30
|58
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|30
|56
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|30
|55
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Рома
|30
|52
|7
|Лацио
|30
|52
|8
|Фиорентина
|30
|51
|9
|Милан
|30
|47
|10
|Удинезе
|31
|40
|11
|Торино
|30
|39
|12
|Дженоа
|31
|38
|13
|Комо
|31
|33
|14
|Верона
|30
|30
|15
|Кальяри
|30
|29
|16
|Парма
|30
|26
|17
|Лечче
|30
|25
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|30
|23
| 19
Зона вылета
|Венеция
|30
|20
| 20
Зона вылета
|Монца
|31
|15