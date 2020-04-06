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Эмполи - Кальяри 06 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-04-2025 15:00
Стадион: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия), вместимость: 16284
06 Апреля 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 31-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Эмполи
Кальяри

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Кальяри, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эмполи
Эмполи
Кальяри
Кальяри
23КолумбияврДевис Васкес
2ГрузиязщСаба Гогличидзе
35ИталиязщЛука Мариануччи
21ИталиязщМаттиа Вити
7ФранциязщСаломон Самбья
3ИталиязщДжузеппе Пеццелла
13Новая ЗеландиязщЛиберато Кэкачей
5ИталияпзАльберто Грасси
6ШотландияпзЛиам Хендерсон
99ИталиянпСебастьяно Эспозито
18Кот-д'ИвуарнпКристиан Куаме
25ИталияврЭлия Каприле
26КолумбиязщЙерри Мина
6ИталиязщСебастьяно Луперто
24АргентиназщХосе Паломино
19ИталияпзНадир Цортеа
29КонгопзЭнтони Макумбу
16ИталияпзМаттео Прати
14ИталияпзАлессандро Дейола
10ИталияпзНиколас Виола
18РумынияпзРэзван Марин
91ИталиянпРоберто Пикколи
Главные тренеры
ИталияРоберто Д'Аверса
ИталияДавиде Никола
История личных встреч
20.09.2024Италия — Серия А5-й турКальяри0 : 2Эмполи
03.03.2024Италия - Серия А27-й турЭмполи0 : 1Кальяри
30.12.2023Италия - Серия А18-й турКальяри0 : 0Эмполи
13.02.2022Италия - Серия А25-й турЭмполи1 : 1Кальяри
22.09.2021Италия - Серия А5-й турКальяри0 : 2Эмполи
20.01.2019Италия - Серия А20-й турКальяри2 : 2Эмполи
19.08.2018Италия - Серия А1-й турЭмполи2 : 0Кальяри
14.05.2017Италия - Серия А36-й турКальяри3 : 2Эмполи
17.12.2016Италия - Серия А17-й турЭмполи2 : 0Кальяри
14.03.2015Италия - Серия А27-й турКальяри1 : 1Эмполи
01.04.2025Кубок Италии1/2 финала. 1-й матчЭмполи0 : 3
29.03.2025Италия — Серия А30-й тур1 : 1Эмполи
15.03.2025Италия — Серия А29-й тур1 : 0Эмполи
09.03.2025Италия — Серия А28-й турЭмполи0 : 1
02.03.2025Италия — Серия А27-й тур1 : 1Эмполи
30.03.2025Италия — Серия А30-й турКальяри3 : 0
16.03.2025Италия — Серия А29-й тур1 : 0Кальяри
07.03.2025Италия — Серия А28-й турКальяри1 : 1
02.03.2025Италия — Серия А27-й тур2 : 1Кальяри
23.02.2025Италия — Серия А26-й турКальяри0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3067
2
Лига чемпионов
Наполи3064
3
Лига чемпионов
Аталанта3058
4
Лига чемпионов
Болонья3056
5
Лига Европы
Ювентус3055
6
Квалификация Лиги конференций
Рома3052
7 Лацио3052
8 Фиорентина3051
9 Милан3047
10 Удинезе3140
11 Торино3039
12 Дженоа3138
13 Комо3133
14 Верона3030
15 Кальяри3029
16 Парма3026
17 Лечче3025
18
Зона вылета
Эмполи3023
19
Зона вылета
Венеция3020
20
Зона вылета
Монца3115

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