Унион - Вольфсбург 06 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 06-04-2025 17:30
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
06 Апреля 2025 года в 18:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 28-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Вольфсбург, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унион
Берлин
Вольфсбург
Вольфсбург
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|14
|зщ
|Леопольд Кверфельд
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|28
|зщ
|Кристофер Триммель
|19
|зщ
|Яник Хаберер
|18
|зщ
|Йосип Юранович
|8
|пз
|Рани Хедира
|21
|нп
|Тим Скарке
|16
|нп
|Бенедикт Холлербах
|23
|нп
|Андрей Илич
|1
|вр
|Камиль Грабара
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|2
|зщ
|Килиан Фишер
|33
|зщ
|Давид Одогу
|31
|пз
|Янник Герардт
|24
|пз
|Бенце Дардаи
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|7
|пз
|Андреас Сков Ольсен
|39
|нп
|Патрик Виммер
|23
|нп
|Йонас Винд
|9
|нп
|Мохамед Амура
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
|Ральф Хазенхюттль
История личных встреч
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|10.02.2024
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|12.03.2023
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|31.01.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 1
|18.09.2022
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 0
|05.03.2022
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 0
|16.10.2021
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
|08.05.2021
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 0
|09.01.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|2 : 2
|30.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|1 : 2
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|09.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 2
|02.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 1
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|6 : 0
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|0 : 1
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|1 : 0
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|26.02.2025
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|28
|68
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|28
|62
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|27
|48
| 4
Лига чемпионов
|Майнц
|28
|46
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|28
|45
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Боруссия М
|27
|43
|7
|Фрайбург
|28
|42
|8
|Боруссия Д
|28
|41
|9
|Штутгарт
|28
|40
|10
|Аугсбург
|28
|39
|11
|Вольфсбург
|27
|38
|12
|Вердер
|27
|36
|13
|Унион
|27
|30
|14
|Хоффенхайм
|28
|27
|15
|Санкт-Паули
|27
|25
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|28
|22
| 17
Зона вылета
|Бохум
|28
|20
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|28
|18