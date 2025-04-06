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Унион - Вольфсбург 06 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-04-2025 17:30
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
06 Апреля 2025 года в 18:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 28-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Унион
Вольфсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Вольфсбург, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Вольфсбург
Вольфсбург
1 Дания вр Фредерик Рённов
5 Нидерланды зщ Данило Дуки
14 Австрия зщ Леопольд Кверфельд
4 Португалия зщ Диогу Лейте
28 Австрия зщ Кристофер Триммель
19 Германия зщ Яник Хаберер
18 Хорватия зщ Йосип Юранович
8 Германия пз Рани Хедира
21 Германия нп Тим Скарке
16 Германия нп Бенедикт Холлербах
23 Сербия нп Андрей Илич
1 Польша вр Камиль Грабара
21 Дания зщ Йоаким Мехле
2 Германия зщ Килиан Фишер
33 Германия зщ Давид Одогу
31 Германия пз Янник Герардт
24 Германия пз Бенце Дардаи
27 Германия пз Максимилиан Арнольд
7 Дания пз Андреас Сков Ольсен
39 Австрия нп Патрик Виммер
23 Дания нп Йонас Винд
9 Алжир нп Мохамед Амура
Главные тренеры
Германия Штеффен Баумгарт
Австрия Ральф Хазенхюттль
История личных встреч
23.11.2024 Германия — Бундеслига 11-й тур Вольфсбург1 : 0Унион
10.02.2024 Германия - Бундеслига 21-й тур Унион1 : 0Вольфсбург
16.09.2023 Германия - Бундеслига 4-й тур Вольфсбург2 : 1Унион
12.03.2023 Германия - Бундеслига 24-й тур Вольфсбург1 : 1Унион
31.01.2023 Кубок Германии 1/8 финала Унион2 : 1Вольфсбург
18.09.2022 Германия - Бундеслига 7-й тур Унион2 : 0Вольфсбург
05.03.2022 Германия - Бундеслига 25-й тур Вольфсбург1 : 0Унион
16.10.2021 Германия - Бундеслига 8-й тур Унион2 : 0Вольфсбург
08.05.2021 Германия - Бундеслига 32-й тур Вольфсбург3 : 0Унион
09.01.2021 Германия - Бундеслига 15-й тур Унион2 : 2Вольфсбург
30.03.2025 Германия — Бундеслига 27-й тур 1 : 2Унион
15.03.2025 Германия — Бундеслига 26-й тур Унион1 : 1
09.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур 1 : 2Унион
02.03.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур Унион0 : 1
22.02.2025 Германия — Бундеслига 23-й тур 6 : 0Унион
29.03.2025 Германия — Бундеслига 27-й тур Вольфсбург0 : 1
15.03.2025 Германия — Бундеслига 26-й тур 1 : 0Вольфсбург
08.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур Вольфсбург1 : 1
01.03.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур 1 : 2Вольфсбург
26.02.2025 Кубок Германии 1/4 финала 1 : 0Вольфсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2868
2
Лига чемпионов
Байер2862
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2748
4
Лига чемпионов
Майнц2846
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2845
6
Квалификация Лиги конференций
Боруссия М2743
7 Фрайбург2842
8 Боруссия Д2841
9 Штутгарт2840
10 Аугсбург2839
11 Вольфсбург2738
12 Вердер2736
13 Унион2730
14 Хоффенхайм2827
15 Санкт-Паули2725
16
Стыковая зона
Хайденхайм2822
17
Зона вылета
Бохум2820
18
Зона вылета
Хольштайн2818

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