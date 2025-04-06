22:46 ()
Онлайн трансляции
Суббота 05 апреля
Воскресенье 06 апреля
Свернуть список

Спарта - НЕК Неймеген 06 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-04-2025 14:30
Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
06 Апреля 2025 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 28-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Нидерланды);
Спарта
НЕК Неймеген

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - НЕК Неймеген, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спарта
Роттердам
НЕК Неймеген
Неймеген
1НидерландыврНик Олай
2Коморские островазщСаид Бакари
3НидерландызщMarvin Young
4НидерландызщМайк Эрдхёйзен
5НидерландызщПатрик ван Анхольт
6НидерландыпзГиваи Зехиэль
8НидерландыпзКарел Эйтинг
11ЯпонияпзСюнсукэ Мито
7НидерландынпМитчелл ван Берген
10ИсландиянпКристиан Хлинссон
9НорвегиянпТобиас Лауритсен
22НидерландыврРобин Руфс
19ГрециязщЭлеутериос Лирацис
3НидерландызщФилиппе Сандлер
17НидерландызщБрам Нуйтинк
24НидерландызщКалвин Вердонк
5НидерландызщТомас Ауэян
71НидерландыпзДирк Пропер
32НидерландыпзВито ван Кроой
10НидерландынпСонтье Хансен
14НорвегиянпЛарс Олден Ларсен
30НидерландынпБрайан Линссен
Главные тренеры
НидерландыМорис Стейн
НидерландыРогьер Мейер
История личных встреч
15.12.2024Нидерланды — Эредивизия16-й турНЕК Неймеген1 : 1Спарта
24.02.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 23-й турНЕК Неймеген2 : 0Спарта
01.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й турСпарта1 : 1НЕК Неймеген
28.01.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 19-й турНЕК Неймеген1 : 1Спарта
16.10.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 10-й турСпарта2 : 0НЕК Неймеген
19.03.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 27-й турНЕК Неймеген0 : 0Спарта
17.09.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 5-й турСпарта1 : 1НЕК Неймеген
24.03.2019Нидерланды - Первый дивизион30-й турСпарта1 : 0НЕК Неймеген
18.11.2018Нидерланды - Первый дивизион14-й турНЕК Неймеген1 : 1Спарта
25.02.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й турНЕК Неймеген0 : 1Спарта
29.03.2025Нидерланды — Эредивизия27-й тур0 : 3Спарта
15.03.2025Нидерланды — Эредивизия26-й турСпарта1 : 1
07.03.2025Нидерланды — Эредивизия25-й тур1 : 1Спарта
02.03.2025Нидерланды — Эредивизия24-й турСпарта4 : 0
14.02.2025Нидерланды — Эредивизия23-й тур1 : 0Спарта
29.03.2025Нидерланды — Эредивизия27-й турНЕК Неймеген3 : 3
15.03.2025Нидерланды — Эредивизия26-й тур0 : 1НЕК Неймеген
09.03.2025Нидерланды — Эредивизия25-й турНЕК Неймеген2 : 3
01.03.2025Нидерланды — Эредивизия24-й тур0 : 0НЕК Неймеген
23.02.2025Нидерланды — Эредивизия20-й тур2 : 0НЕК Неймеген
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2767
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2758
3
Квалификация Лиги чемпионов
Фейеноорд2856
4
Квалификация Лиги Европы
Утрехт2752
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2846
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2746
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2744
8
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен2834
9 Гронинген2732
10 Фортуна2732
11 Хераклес2731
12 НЕК Неймеген2730
13 НАК Бреда2730
14 ПЕК Зволле2729
15 Спарта2728
16
Стыковая зона
Виллем II2824
17
Зона вылета
Валвейк2718
18
Зона вылета
Алмере Сити2718

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close