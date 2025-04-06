Спарта - НЕК Неймеген 06 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 06-04-2025 14:30
Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
06 Апреля 2025 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 28-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - НЕК Неймеген, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спарта
Роттердам
НЕК Неймеген
Неймеген
|1
|вр
|Ник Олай
|2
|зщ
|Саид Бакари
|3
|зщ
|Marvin Young
|4
|зщ
|Майк Эрдхёйзен
|5
|зщ
|Патрик ван Анхольт
|6
|пз
|Гиваи Зехиэль
|8
|пз
|Карел Эйтинг
|11
|пз
|Сюнсукэ Мито
|7
|нп
|Митчелл ван Берген
|10
|нп
|Кристиан Хлинссон
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
|22
|вр
|Робин Руфс
|19
|зщ
|Элеутериос Лирацис
|3
|зщ
|Филиппе Сандлер
|17
|зщ
|Брам Нуйтинк
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
|5
|зщ
|Томас Ауэян
|71
|пз
|Дирк Пропер
|32
|пз
|Вито ван Кроой
|10
|нп
|Сонтье Хансен
|14
|нп
|Ларс Олден Ларсен
|30
|нп
|Брайан Линссен
Главные тренеры
|Морис Стейн
|Рогьер Мейер
История личных встреч
|15.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|1 : 1
|24.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|2 : 0
|01.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 1
|28.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|1 : 1
|16.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|2 : 0
|19.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|0 : 0
|17.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|1 : 1
|24.03.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|30-й тур
|1 : 0
|18.11.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|14-й тур
|1 : 1
|25.02.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|0 : 1
|29.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|27-й тур
|0 : 3
|15.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|1 : 1
|07.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|1 : 1
|02.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|4 : 0
|14.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 0
|29.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|27-й тур
|3 : 3
|15.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|0 : 1
|09.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|2 : 3
|01.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|0 : 0
|23.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|27
|67
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|27
|58
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Фейеноорд
|28
|56
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Утрехт
|27
|52
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|28
|46
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|27
|46
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|27
|44
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|28
|34
|9
|Гронинген
|27
|32
|10
|Фортуна
|27
|32
|11
|Хераклес
|27
|31
|12
|НЕК Неймеген
|27
|30
|13
|НАК Бреда
|27
|30
|14
|ПЕК Зволле
|27
|29
|15
|Спарта
|27
|28
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|28
|24
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|27
|18
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|27
|18