22:47 ()
Онлайн трансляции
Суббота 05 апреля
Воскресенье 06 апреля
Свернуть список

Гоу Эхед Иглс - Утрехт 06 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-04-2025 14:30
Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
06 Апреля 2025 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 28-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Гоу Эхед Иглс
Утрехт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Утрехт, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Утрехт
Утрехт
22БельгияврЯри Де Бюссер
2НидерландызщМатс Дейл
3ГерманиязщГеррит Наубер
4НидерландызщЙорис Крамер
5НидерландызщDean James
8НидерландыпзЭверт Линторст
21НидерландыпзEnric Llansana
19ФинляндияпзОливер Антман
16ШвециянпВиктор Эдвардсен
17БельгиянпМатис Сюре
9НидерландынпМилан Смит
1ГрецияврВассилис Баркас
2БельгиязщСибе Хореманс
3НидерландызщMike van der Hoorn
24НидерландызщНик Виргевер
16МароккозщСуфьян Эль-Каруани
22ИспанияпзМигель Родригес
14ИракпзЗидан Икбаль
6ДанияпзОскар Фрауло
15АнглияпзAdrian Blake
21СШАпзПакстен Ааронсон
91Кот-д'ИвуарнпСебастьен Аллер
Главные тренеры
НидерландыРене Хаке
НидерландыРон Янс
История личных встреч
15.12.2024Нидерланды — Эредивизия16-й турУтрехт3 : 3Гоу Эхед Иглс
26.05.2024Нидерланды - ЭредивизияПлей-офф за Лигу конференций. ФиналУтрехт1 : 2 ДВГоу Эхед Иглс
14.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 30-й турУтрехт2 : 1Гоу Эхед Иглс
10.12.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 15-й турГоу Эхед Иглс0 : 2Утрехт
18.03.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й турУтрехт1 : 2Гоу Эхед Иглс
15.01.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 16-й турГоу Эхед Иглс2 : 2Утрехт
05.03.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й турГоу Эхед Иглс1 : 1Утрехт
11.12.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 16-й турУтрехт0 : 0Гоу Эхед Иглс
13.02.2020Кубок Нидерландов1/4 финалаГоу Эхед Иглс1 : 4Утрехт
28.01.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 20-й турГоу Эхед Иглс0 : 1Утрехт
30.03.2025Нидерланды — Эредивизия27-й тур3 : 2Гоу Эхед Иглс
16.03.2025Нидерланды — Эредивизия26-й турГоу Эхед Иглс1 : 0
09.03.2025Нидерланды — Эредивизия25-й тур2 : 3Гоу Эхед Иглс
01.03.2025Нидерланды — Эредивизия24-й турГоу Эхед Иглс3 : 2
26.02.2025Кубок Нидерландов1/2 финала1 : 2Гоу Эхед Иглс
30.03.2025Нидерланды — Эредивизия27-й турУтрехт2 : 0
15.03.2025Нидерланды — Эредивизия26-й турУтрехт0 : 1
09.03.2025Нидерланды — Эредивизия25-й тур2 : 3Утрехт
01.03.2025Нидерланды — Эредивизия24-й турУтрехт1 : 0
15.02.2025Нидерланды — Эредивизия23-й тур2 : 2Утрехт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2767
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2758
3
Квалификация Лиги чемпионов
Фейеноорд2856
4
Квалификация Лиги Европы
Утрехт2752
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2846
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2746
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2744
8
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен2834
9 Гронинген2732
10 Фортуна2732
11 Хераклес2731
12 НЕК Неймеген2730
13 НАК Бреда2730
14 ПЕК Зволле2729
15 Спарта2728
16
Стыковая зона
Виллем II2824
17
Зона вылета
Валвейк2718
18
Зона вылета
Алмере Сити2718

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close