Гоу Эхед Иглс - Утрехт 06 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 06-04-2025 14:30
Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
06 Апреля 2025 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 28-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Утрехт, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Утрехт
Утрехт
|22
|вр
|Яри Де Бюссер
|2
|зщ
|Матс Дейл
|3
|зщ
|Геррит Наубер
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|5
|зщ
|Dean James
|8
|пз
|Эверт Линторст
|21
|пз
|Enric Llansana
|19
|пз
|Оливер Антман
|16
|нп
|Виктор Эдвардсен
|17
|нп
|Матис Сюре
|9
|нп
|Милан Смит
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|3
|зщ
|Mike van der Hoorn
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|22
|пз
|Мигель Родригес
|14
|пз
|Зидан Икбаль
|6
|пз
|Оскар Фрауло
|15
|пз
|Adrian Blake
|21
|пз
|Пакстен Ааронсон
|91
|нп
|Себастьен Аллер
Главные тренеры
|Рене Хаке
|Рон Янс
История личных встреч
|15.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|3 : 3
|26.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. Финал
|1 : 2 ДВ
|14.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 1
|10.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|0 : 2
|18.03.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 2
|15.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|2 : 2
|05.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 1
|11.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 0
|13.02.2020
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|1 : 4
|28.01.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|0 : 1
|30.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|27-й тур
|3 : 2
|16.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|1 : 0
|09.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|2 : 3
|01.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|3 : 2
|26.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|1 : 2
|30.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|27-й тур
|2 : 0
|15.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|0 : 1
|09.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|2 : 3
|01.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|1 : 0
|15.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|27
|67
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|27
|58
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Фейеноорд
|28
|56
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Утрехт
|27
|52
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|28
|46
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|27
|46
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|27
|44
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|28
|34
|9
|Гронинген
|27
|32
|10
|Фортуна
|27
|32
|11
|Хераклес
|27
|31
|12
|НЕК Неймеген
|27
|30
|13
|НАК Бреда
|27
|30
|14
|ПЕК Зволле
|27
|29
|15
|Спарта
|27
|28
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|28
|24
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|27
|18
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|27
|18