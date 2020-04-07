Болонья - Наполи 07 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 07-04-2025 20:45
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
07 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 31-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Наполи, которое состоится 07 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Наполи
Неаполь
|34
|вр
|Федерико Равалья
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|22
|зщ
|Хараламбос Ликояннис
|2
|пз
|Эмиль Хольм
|18
|пз
|Томмазо Побега
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|11
|пз
|Дан Ндой
|21
|пз
|Йенс Одгор
|30
|нп
|Бенхамин Домингес
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|7
|пз
|Давид Нерес
|6
|пз
|Билли Гилмор
|21
|нп
|Маттео Политано
|11
|нп
|Ромелу Лукаку
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Антонио Конте
История личных встреч
|25.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|3 : 0
|11.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 2
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 0
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|2 : 2
|16.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 10-й тур
|3 : 2
|17.01.2022
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 2
|28.10.2021
|Италия - Серия А
|10-й тур
|3 : 0
|07.03.2021
|Италия - Серия А
|26-й тур
|3 : 1
|08.11.2020
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 1
|15.07.2020
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|01.04.2025
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 3
|29.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|0 : 1
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|5 : 0
|09.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 2
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|30.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|2 : 1
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|0 : 0
|09.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 1
|01.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|23.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура Серии A: «Болонья» — «Наполи». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|31
|68
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|30
|64
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|30
|58
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|30
|56
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|30
|55
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|31
|52
|7
|Рома
|30
|52
|8
|Лацио
|30
|52
|9
|Милан
|31
|48
|10
|Торино
|31
|40
|11
|Удинезе
|31
|40
|12
|Дженоа
|31
|38
|13
|Комо
|31
|33
|14
|Верона
|31
|31
|15
|Кальяри
|31
|30
|16
|Парма
|31
|27
|17
|Лечче
|31
|26
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|31
|24
| 19
Зона вылета
|Венеция
|31
|21
| 20
Зона вылета
|Монца
|31
|15