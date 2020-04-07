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Болонья - Наполи 07 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-04-2025 20:45
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
07 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 31-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Болонья
Наполи

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Наполи, которое состоится 07 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Наполи
Неаполь
34 Италия вр Федерико Равалья
31 Нидерланды зщ Сэм Бёкема
26 Колумбия зщ Джон Лукуми
22 Греция зщ Хараламбос Ликояннис
2 Швеция пз Эмиль Хольм
18 Италия пз Томмазо Побега
8 Швейцария пз Ремо Фройлер
11 Швейцария пз Дан Ндой
21 Дания пз Йенс Одгор
30 Аргентина нп Бенхамин Домингес
9 Аргентина нп Сантьяго Кастро
1 Италия вр Алекс Мерет
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
13 Косово зщ Амир Ррахмани
4 Италия зщ Алессандро Буонджорно
17 Уругвай зщ Матиас Оливера
99 Камерун пз Андре Замбо Ангисса
68 Словакия пз Станислав Лоботка
7 Бразилия пз Давид Нерес
6 Шотландия пз Билли Гилмор
21 Италия нп Маттео Политано
11 Бельгия нп Ромелу Лукаку
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
Италия Антонио Конте
История личных встреч
25.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур Наполи3 : 0Болонья
11.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур Наполи0 : 2Болонья
24.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Болонья0 : 0Наполи
28.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур Болонья2 : 2Наполи
16.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 10-й тур Наполи3 : 2Болонья
17.01.2022 Италия - Серия А 22-й тур Болонья0 : 2Наполи
28.10.2021 Италия - Серия А 10-й тур Наполи3 : 0Болонья
07.03.2021 Италия - Серия А 26-й тур Наполи3 : 1Болонья
08.11.2020 Италия - Серия А 7-й тур Болонья0 : 1Наполи
15.07.2020 Италия - Серия А 33-й тур Болонья1 : 1Наполи
01.04.2025 Кубок Италии 1/2 финала. 1-й матч 0 : 3Болонья
29.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур 0 : 1Болонья
16.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур Болонья5 : 0
09.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур 1 : 2Болонья
02.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур Болонья2 : 1
30.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур Наполи2 : 1
16.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур 0 : 0Наполи
09.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур Наполи2 : 1
01.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур Наполи1 : 1
23.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур 2 : 1Наполи
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура Серии A: «Болонья» — «Наполи». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3168
2
Лига чемпионов
Наполи3064
3
Лига чемпионов
Аталанта3058
4
Лига чемпионов
Болонья3056
5
Лига Европы
Ювентус3055
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина3152
7 Рома3052
8 Лацио3052
9 Милан3148
10 Торино3140
11 Удинезе3140
12 Дженоа3138
13 Комо3133
14 Верона3131
15 Кальяри3130
16 Парма3127
17 Лечче3126
18
Зона вылета
Эмполи3124
19
Зона вылета
Венеция3121
20
Зона вылета
Монца3115

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