Фаренсе - Каза Пия 07 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 07-04-2025 19:45
Стадион: Сан Луиш (Фару, Португалия), вместимость: 12000
07 Апреля 2025 года в 20:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 28-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Каза Пия, которое состоится 07 Апреля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Луиш (Фару, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фаренсе
Фару
Каза Пия
Лиссабон
История личных встреч
|09.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 1
|20.01.2024
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|1 : 3
|12.08.2023
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|0 : 3
|19.11.2021
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|3 : 1
|26.01.2020
|Португалия - Сегунда
|18-й тур
|0 : 2
|10.08.2019
|Португалия - Сегунда
|1-й тур
|3 : 1
|02.04.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|3 : 2
|15.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|08.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|2 : 2
|02.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|0 : 1
|23.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|2 : 2
|29.03.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|2 : 1
|16.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|3 : 1
|09.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 3
|01.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|1 : 0
|22.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|27
|65
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|27
|65
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Брага
|27
|56
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Порту
|27
|56
|5
|Санта-Клара
|28
|46
|6
|Витория Гимарайнш
|28
|45
|7
|Фамаликан
|28
|40
|8
|Каза Пия
|27
|39
|9
|Эшторил
|28
|39
|10
|Морейренсе
|28
|35
|11
|Риу Аве
|27
|29
|12
|Арока
|28
|29
|13
|Насьонал
|27
|29
|14
|Жил Висенте
|28
|26
|15
|Эштрела
|27
|23
| 16
Стыковая зона
|АВС
|28
|23
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|27
|17
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|27
|15