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Фаренсе - Каза Пия 07 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-04-2025 19:45
Стадион: Сан Луиш (Фару, Португалия), вместимость: 12000
07 Апреля 2025 года в 20:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 28-й тур
Фаренсе
Каза Пия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Каза Пия, которое состоится 07 Апреля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Луиш (Фару, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фаренсе
Фару
Каза Пия
Лиссабон
История личных встреч
09.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур Каза Пия1 : 1Фаренсе
20.01.2024 Португалия — Примейра 18-й тур Каза Пия1 : 3Фаренсе
12.08.2023 Португалия — Примейра 1-й тур Фаренсе0 : 3Каза Пия
19.11.2021 Кубок Португалии 4-й раунд Каза Пия3 : 1Фаренсе
26.01.2020 Португалия - Сегунда 18-й тур Каза Пия0 : 2Фаренсе
10.08.2019 Португалия - Сегунда 1-й тур Фаренсе3 : 1Каза Пия
02.04.2025 Португалия — Примейра 27-й тур 3 : 2Фаренсе
15.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур Фаренсе0 : 1
08.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур 2 : 2Фаренсе
02.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур Фаренсе0 : 1
23.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур 2 : 2Фаренсе
29.03.2025 Португалия — Примейра 27-й тур Каза Пия2 : 1
16.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур 3 : 1Каза Пия
09.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур Каза Пия1 : 3
01.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур 1 : 0Каза Пия
22.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур Каза Пия1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2765
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2765
3
Квалификация Лиги Европы
Брага2756
4
Квалификация Лиги конференций
Порту2756
5 Санта-Клара2846
6 Витория Гимарайнш2845
7 Фамаликан2840
8 Каза Пия2739
9 Эшторил2839
10 Морейренсе2835
11 Риу Аве2729
12 Арока2829
13 Насьонал2729
14 Жил Висенте2826
15 Эштрела2723
16
Стыковая зона
АВС2823
17
Зона вылета
Фаренсе2717
18
Зона вылета
Боавишта2715

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