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Спортинг - Брага 07 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-04-2025 21:45
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
07 Апреля 2025 года в 22:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 28-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Спортинг
Брага

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Брага, которое состоится 07 Апреля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Брага
Брага
24 Португалия вр Руй Силва
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
3 Нидерланды зщ Джерри Сен-Жюст
22 Испания зщ Иван Фреснеда
20 Уругвай зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
2 Бразилия пз Матеус Рейс
42 Дания пз Мортен Юльманн
5 Япония пз Хидемаса Морита
57 Португалия пз Жеовани Кенда
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
9 Швеция нп Виктор Дьёкереш
91 Чехия вр Лукаш Горничек
2 Испания зщ Виктор Гомес
15 Португалия зщ Паулу Оливейра
3 Бразилия зщ Робсон Бамбу
55 Португалия зщ Франсишку Шиссумба
8 Португалия пз Жоау Моутинью
29 Франция пз Жан-Батист Горби
16 Уругвай пз Родриго Саласар
21 Португалия пз Рикарду Орта
77 Испания нп Габри Мартинес
9 Франция нп Амин Эль-Уаззани
Главные тренеры
Португалия Руй Боржеш
Португалия Карлуш Карвальял
История личных встреч
10.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур Брага2 : 4Спортинг
11.02.2024 Португалия — Примейра 21-й тур Спортинг5 : 0Брага
03.09.2023 Португалия — Примейра 4-й тур Брага1 : 1Спортинг
02.02.2023 Португалия - Примейра 18-й тур Спортинг5 : 0Брага
19.12.2022 Португалия - Кубок лиги 1/4 финала Спортинг5 : 0Брага
07.08.2022 Португалия - Примейра 1-й тур Брага3 : 3Спортинг
22.01.2022 Португалия - Примейра 19-й тур Спортинг1 : 2Брага
14.08.2021 Португалия - Примейра 2-й тур Брага1 : 2Спортинг
31.07.2021 Суперкубок Португалии 2021 Финал Спортинг2 : 1Брага
25.04.2021 Португалия - Примейра 29-й тур Брага0 : 1Спортинг
03.04.2025 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч Спортинг2 : 0
29.03.2025 Португалия — Примейра 27-й тур 0 : 3Спортинг
15.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур Спортинг3 : 1
09.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур 1 : 3Спортинг
03.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур Спортинг3 : 1
29.03.2025 Португалия — Примейра 27-й тур Брага2 : 1
15.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур 0 : 1Брага
08.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур Брага1 : 0
02.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур 2 : 1Брага
26.02.2025 Кубок Португалии 1/4 финала 1 : 0Брага
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2765
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2765
3
Квалификация Лиги Европы
Брага2756
4
Квалификация Лиги конференций
Порту2756
5 Санта-Клара2846
6 Витория Гимарайнш2845
7 Фамаликан2840
8 Каза Пия2739
9 Эшторил2839
10 Морейренсе2835
11 Риу Аве2729
12 Арока2829
13 Насьонал2729
14 Жил Висенте2826
15 Эштрела2723
16
Стыковая зона
АВС2823
17
Зона вылета
Фаренсе2717
18
Зона вылета
Боавишта2715

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