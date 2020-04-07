Спортинг - Брага 07 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 07-04-2025 21:45
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
07 Апреля 2025 года в 22:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 28-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Брага, которое состоится 07 Апреля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Брага
Брага
|24
|вр
|Руй Силва
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|3
|зщ
|Джерри Сен-Жюст
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|2
|пз
|Матеус Рейс
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|57
|пз
|Жеовани Кенда
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
|91
|вр
|Лукаш Горничек
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|15
|зщ
|Паулу Оливейра
|3
|зщ
|Робсон Бамбу
|55
|зщ
|Франсишку Шиссумба
|8
|пз
|Жоау Моутинью
|29
|пз
|Жан-Батист Горби
|16
|пз
|Родриго Саласар
|21
|пз
|Рикарду Орта
|77
|нп
|Габри Мартинес
|9
|нп
|Амин Эль-Уаззани
Главные тренеры
|Руй Боржеш
|Карлуш Карвальял
История личных встреч
|10.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|2 : 4
|11.02.2024
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|5 : 0
|03.09.2023
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|02.02.2023
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|5 : 0
|19.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|1/4 финала
|5 : 0
|07.08.2022
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|3 : 3
|22.01.2022
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|1 : 2
|14.08.2021
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|1 : 2
|31.07.2021
|Суперкубок Португалии 2021
|Финал
|2 : 1
|25.04.2021
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 1
|03.04.2025
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 0
|29.03.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|0 : 3
|15.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|3 : 1
|09.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 3
|03.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|3 : 1
|29.03.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|2 : 1
|15.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|08.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 0
|02.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|2 : 1
|26.02.2025
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|27
|65
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|27
|65
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Брага
|27
|56
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Порту
|27
|56
|5
|Санта-Клара
|28
|46
|6
|Витория Гимарайнш
|28
|45
|7
|Фамаликан
|28
|40
|8
|Каза Пия
|27
|39
|9
|Эшторил
|28
|39
|10
|Морейренсе
|28
|35
|11
|Риу Аве
|27
|29
|12
|Арока
|28
|29
|13
|Насьонал
|27
|29
|14
|Жил Висенте
|28
|26
|15
|Эштрела
|27
|23
| 16
Стыковая зона
|АВС
|28
|23
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|27
|17
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|27
|15