22:42 ()
Свернуть список

Касымпаша - Бешикташ 07 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-04-2025 19:00
Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган (Стамбул, Турция), вместимость: 14234
07 Апреля 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 30-й тур
Касымпаша
Бешикташ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Касымпаша - Бешикташ, которое состоится 07 Апреля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Реджеп Тайип Эрдоган (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Касымпаша
Стамбул
Бешикташ
Стамбул
Главные тренеры
Нидерланды Джованни ван Бронкхорст
Норвегия Уле-Гуннар Сульшер
История личных встреч
02.11.2024 Турция — Суперлига 11-й тур Бешикташ1 : 3Касымпаша
26.05.2024 Турция - Суперлига 38-й тур Касымпаша2 : 1Бешикташ
05.01.2024 Турция - Суперлига 19-й тур Бешикташ1 : 3Касымпаша
03.06.2023 Турция - Суперлига 37-й тур Касымпаша2 : 5Бешикташ
07.01.2023 Турция - Суперлига 18-й тур Бешикташ2 : 1Касымпаша
25.04.2022 Турция - Суперлига 34-й тур Бешикташ0 : 3Касымпаша
03.12.2021 Турция - Суперлига 15-й тур Касымпаша1 : 1Бешикташ
04.04.2021 Турция - Суперлига 32-й тур Касымпаша1 : 0Бешикташ
04.12.2020 Турция - Суперлига 11-й тур Бешикташ3 : 0Касымпаша
09.07.2020 Турция - Суперлига 31-й тур Бешикташ3 : 2Касымпаша
29.03.2025 Турция — Суперлига 29-й тур 0 : 2Касымпаша
15.03.2025 Турция — Суперлига 28-й тур Касымпаша2 : 1
07.03.2025 Турция — Суперлига 27-й тур 1 : 0Касымпаша
02.03.2025 Турция — Суперлига 26-й тур Касымпаша3 : 3
22.02.2025 Турция — Суперлига 25-й тур 2 : 1Касымпаша
29.03.2025 Турция — Суперлига 29-й тур Бешикташ2 : 1
15.03.2025 Турция — Суперлига 28-й тур 1 : 0Бешикташ
10.03.2025 Турция — Суперлига 27-й тур Бешикташ1 : 2
01.03.2025 Турция — Суперлига 26-й тур Бешикташ2 : 0
21.02.2025 Турция — Суперлига 25-й тур 1 : 3Бешикташ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай2871
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче2765
3
Квалификация Лиги Европы
Самсунспор2951
4
Квалификация Лиги конференций
Бешикташ2747
5 Эюпспор2947
6 Истанбул Башакшехир2842
7 Антальяспор2939
8 Гёзтепе2738
9 Газиантеп2738
10 Касымпаша2838
11 Трабзонспор2736
12 Коньяспор2934
13 Ризеспор2834
14 Бодрум2933
15 Кайсериспор2833
16
Зона вылета
Сивасспор2931
17
Зона вылета
Аланьяспор2931
18
Зона вылета
Хатайспор2819
19
Зона вылета
Адана Демирспор28-2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close