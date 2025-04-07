Касымпаша - Бешикташ 07 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 07-04-2025 19:00
Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган (Стамбул, Турция), вместимость: 14234
07 Апреля 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 30-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Касымпаша - Бешикташ, которое состоится 07 Апреля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Реджеп Тайип Эрдоган (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Касымпаша
Стамбул
Бешикташ
Стамбул
Главные тренеры
|Джованни ван Бронкхорст
|Уле-Гуннар Сульшер
История личных встреч
|02.11.2024
|Турция — Суперлига
|11-й тур
|1 : 3
|26.05.2024
|Турция - Суперлига
|38-й тур
|2 : 1
|05.01.2024
|Турция - Суперлига
|19-й тур
|1 : 3
|03.06.2023
|Турция - Суперлига
|37-й тур
|2 : 5
|07.01.2023
|Турция - Суперлига
|18-й тур
|2 : 1
|25.04.2022
|Турция - Суперлига
|34-й тур
|0 : 3
|03.12.2021
|Турция - Суперлига
|15-й тур
|1 : 1
|04.04.2021
|Турция - Суперлига
|32-й тур
|1 : 0
|04.12.2020
|Турция - Суперлига
|11-й тур
|3 : 0
|09.07.2020
|Турция - Суперлига
|31-й тур
|3 : 2
|29.03.2025
|Турция — Суперлига
|29-й тур
|0 : 2
|15.03.2025
|Турция — Суперлига
|28-й тур
|2 : 1
|07.03.2025
|Турция — Суперлига
|27-й тур
|1 : 0
|02.03.2025
|Турция — Суперлига
|26-й тур
|3 : 3
|22.02.2025
|Турция — Суперлига
|25-й тур
|2 : 1
|29.03.2025
|Турция — Суперлига
|29-й тур
|2 : 1
|15.03.2025
|Турция — Суперлига
|28-й тур
|1 : 0
|10.03.2025
|Турция — Суперлига
|27-й тур
|1 : 2
|01.03.2025
|Турция — Суперлига
|26-й тур
|2 : 0
|21.02.2025
|Турция — Суперлига
|25-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|28
|71
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|27
|65
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Самсунспор
|29
|51
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Бешикташ
|27
|47
|5
|Эюпспор
|29
|47
|6
|Истанбул Башакшехир
|28
|42
|7
|Антальяспор
|29
|39
|8
|Гёзтепе
|27
|38
|9
|Газиантеп
|27
|38
|10
|Касымпаша
|28
|38
|11
|Трабзонспор
|27
|36
|12
|Коньяспор
|29
|34
|13
|Ризеспор
|28
|34
|14
|Бодрум
|29
|33
|15
|Кайсериспор
|28
|33
| 16
Зона вылета
|Сивасспор
|29
|31
| 17
Зона вылета
|Аланьяспор
|29
|31
| 18
Зона вылета
|Хатайспор
|28
|19
| 19
Зона вылета
|Адана Демирспор
|28
|-2