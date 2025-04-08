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Арсенал - Реал Мадрид 08 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-04-2025 21:00
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
08 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина);
Арсенал
Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Реал Мадрид, которое состоится 08 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
22 Испания вр Давид Райя
12 Нидерланды зщ Юрриен Тимбер
2 Франция зщ Вильям Салиба
15 Польша зщ Якуб Кивёр
49 Англия пз Майлз Льюис-Скелли
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
5 Гана пз Томас Парти
41 Англия пз Деклан Райс
23 Испания пз Микель Мерино
7 Англия нп Букайо Сака
11 Бразилия нп Габриэл Мартинелли
1 Бельгия вр Тибо Куртуа
35 Испания зщ Рауль Асенсио
22 Германия зщ Антонио Рюдигер
20 Испания зщ Франсиско Гарсия
6 Франция пз Эдуарду Камавинга
11 Бразилия пз Родриго
7 Бразилия пз Винисиус Жуниор
8 Уругвай пз Федерико Вальверде
10 Хорватия пз Лука Модрич
5 Англия пз Джуд Беллингем
9 Франция нп Килиан Мбаппе
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Италия Карло Анчелотти
История личных встреч
24.07.2019 Международный кубок чемпионов - 2019 Международный кубок чемпионов Реал Мадрид2 : 2 3 : 2Арсенал
05.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур 1 : 1Арсенал
01.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур Арсенал2 : 1
16.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур Арсенал1 : 0
12.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Арсенал2 : 2
09.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур 1 : 1Арсенал
05.04.2025 Испания — Примера 30-й тур Реал Мадрид1 : 2
01.04.2025 Кубок Испании 1/2 финала. 2-й матч Реал Мадрид4 : 4 ДВ
29.03.2025 Испания — Примера 29-й тур Реал Мадрид3 : 2
15.03.2025 Испания — Примера 28-й тур 1 : 2Реал Мадрид
12.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч 1 : 0 2 : 4Реал Мадрид
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Арсенал» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Брест
ПСЖ
0 : 3 7 : 0
Спортинг
Боруссия Д
0 : 3 0 : 0
Манчестер Сити
Реал Мадрид
2 : 3 3 : 1
Ювентус
ПСВ Эйндховен
2 : 1 3 : 1 ДВ
Команда12
Брюгге
Аталанта
2 : 1 1 : 3
Селтик
Бавария
1 : 2 1 : 1
Фейеноорд
Милан
1 : 0 1 : 1
Монако
Бенфика
0 : 1 3 : 3
1/8 финала
Команда12
Брюгге
Астон Вилла
1 : 3 3 : 0
Реал Мадрид
Атлетико М
2 : 1 1 : 0 2 : 4
ПСВ Эйндховен
Арсенал
1 : 7 2 : 2
Боруссия Д
Лилль
1 : 1 1 : 2
Команда12
Фейеноорд
Интер М
0 : 2 2 : 1
ПСЖ
Ливерпуль
0 : 1 0 : 1 1 : 4
Бавария
Байер
3 : 0 0 : 2
Бенфика
Барселона
0 : 1 3 : 1
1/4 финала
Команда12
Арсенал
Реал Мадрид
08.0416.04
Бавария
Интер М
08.0416.04
Команда12
ПСЖ
Астон Вилла
09.0415.04
Барселона
Боруссия Д
09.0415.04
1/2 финала
Команда12
QF1
QF2
29.0406.05
Команда12
QF3
QF4
29.0406.05
Финал
SF1
SF2
31.05

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