23:28 ()
Свернуть список

Мидлсбро - Лидс Юнайтед 08 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-04-2025 21:00
Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 34988
08 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 41-й тур
Мидлсбро
Лидс Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Лидс Юнайтед, которое состоится 08 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 41-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
ГерманияДаниэль Фарке
История личных встреч
10.12.2024Англия — Чемпионшип20-й турЛидс Юнайтед3 : 1Мидлсбро
14.08.2024Англия — Кубок лиги1-й раундЛидс Юнайтед0 : 3Мидлсбро
22.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турМидлсбро3 : 4Лидс Юнайтед
02.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турЛидс Юнайтед3 : 2Мидлсбро
26.02.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турМидлсбро0 : 1Лидс Юнайтед
30.11.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турЛидс Юнайтед4 : 0Мидлсбро
09.02.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 31-й турМидлсбро1 : 1Лидс Юнайтед
31.08.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турЛидс Юнайтед0 : 0Мидлсбро
02.03.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турМидлсбро3 : 0Лидс Юнайтед
19.11.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турЛидс Юнайтед2 : 1Мидлсбро
04.04.2025Англия — Чемпионшип40-й тур0 : 2Мидлсбро
29.03.2025Англия — Чемпионшип39-й турМидлсбро2 : 1
15.03.2025Англия — Чемпионшип38-й тур0 : 0Мидлсбро
11.03.2025Англия — Чемпионшип37-й турМидлсбро2 : 1
08.03.2025Англия — Чемпионшип36-й тур1 : 0Мидлсбро
05.04.2025Англия — Чемпионшип40-й тур1 : 1Лидс Юнайтед
29.03.2025Англия — Чемпионшип39-й турЛидс Юнайтед2 : 2
15.03.2025Англия — Чемпионшип38-й тур2 : 2Лидс Юнайтед
12.03.2025Англия — Чемпионшип37-й турЛидс Юнайтед2 : 0
09.03.2025Англия — Чемпионшип36-й тур1 : 0Лидс Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Бёрнли4084
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед4083
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед4082
4
Плей-офф
Сандерленд4075
5
Плей-офф
Мидлсбро4060
6
Плей-офф
Бристоль Сити4060
7 Ковентри Сити4059
8 Вест Бромвич Альбион4057
9 Миллуолл4054
10 Уотфорд4053
11 Норвич Сити4052
12 Блэкберн Роверс4052
13 Шеффилд Уэнсдей4052
14 Престон Норт Энд4048
15 Суонси Сити4048
16 Куинз Парк Рейнджерс4046
17 Портсмут4045
18 Оксфорд Юнайтед4045
19 Халл Сити4044
20 Сток Сити4043
21 Дерби Каунти4041
22
Зона вылета
Кардифф Сити4041
23
Зона вылета
Лутон Таун4039
24
Зона вылета
Плимут Аргайл4037

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close