23:28 ()
Свернуть список

Бристоль Сити - Вест Бромвич Альбион 08 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-04-2025 20:45
Стадион: Эштон Гейт (Бристоль, Англия), вместимость: 27000
08 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 41-й тур
Бристоль Сити
Вест Бромвич Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 08 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 41-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
Англия Тони Моубрей
История личных встреч
22.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0Бристоль Сити
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0Бристоль Сити
16.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Бристоль Сити0 : 0Вест Бромвич Альбион
28.01.2023 Кубок Англии 1/16 финала Бристоль Сити3 : 0Вест Бромвич Альбион
26.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Бристоль Сити0 : 2Вест Бромвич Альбион
18.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 2Бристоль Сити
19.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Бристоль Сити2 : 2Вест Бромвич Альбион
23.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Вест Бромвич Альбион3 : 0Бристоль Сити
22.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Бристоль Сити0 : 3Вест Бромвич Альбион
27.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Вест Бромвич Альбион4 : 1Бристоль Сити
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур Бристоль Сити2 : 1
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур 1 : 0Бристоль Сити
14.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур Бристоль Сити2 : 1
11.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур 1 : 1Бристоль Сити
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур Бристоль Сити1 : 1
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 1
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур 1 : 0Вест Бромвич Альбион
15.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 1
11.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур 1 : 1Вест Бромвич Альбион
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Бёрнли4084
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед4083
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед4082
4
Плей-офф
Сандерленд4075
5
Плей-офф
Мидлсбро4060
6
Плей-офф
Бристоль Сити4060
7 Ковентри Сити4059
8 Вест Бромвич Альбион4057
9 Миллуолл4054
10 Уотфорд4053
11 Норвич Сити4052
12 Блэкберн Роверс4052
13 Шеффилд Уэнсдей4052
14 Престон Норт Энд4048
15 Суонси Сити4048
16 Куинз Парк Рейнджерс4046
17 Портсмут4045
18 Оксфорд Юнайтед4045
19 Халл Сити4044
20 Сток Сити4043
21 Дерби Каунти4041
22
Зона вылета
Кардифф Сити4041
23
Зона вылета
Лутон Таун4039
24
Зона вылета
Плимут Аргайл4037

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close