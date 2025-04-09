ПСЖ - Астон Вилла 09 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 09-04-2025 21:00
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
09 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Астон Вилла, которое состоится 09 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|35
|зщ
|Лукас Бералдо
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|87
|пз
|Жоау Невеш
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|10
|нп
|Усман Дембеле
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|5
|зщ
|Тайрон Мингз
|12
|зщ
|Лука Динь
|44
|пз
|Бубакар Камара
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|27
|пз
|Морган Роджерс
|7
|пз
|Джон Макгинн
|41
|пз
|Джейкоб Рэмси
|9
|пз
|Маркус Рашфорд
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Унаи Эмери
История личных встреч
|05.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|1 : 0
|01.04.2025
|Кубок Франции
|1/2 финала
|2 : 4
|29.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|1 : 6
|16.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|3 : 1
|11.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 1 1 : 4
|05.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 1
|02.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 3
|30.03.2025
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 3
|12.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 0
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «ПСЖ» — «Астон Вилла». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| Брест
ПСЖ
|0 : 3
|7 : 0
| Спортинг
Боруссия Д
|0 : 3
|0 : 0
| Манчестер Сити
Реал Мадрид
|2 : 3
|3 : 1
| Ювентус
ПСВ Эйндховен
|2 : 1
|3 : 1 ДВ
|Команда
|1
|2
| Брюгге
Аталанта
|2 : 1
|1 : 3
| Селтик
Бавария
|1 : 2
|1 : 1
| Фейеноорд
Милан
|1 : 0
|1 : 1
| Монако
Бенфика
|0 : 1
|3 : 3
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Брюгге
Астон Вилла
|1 : 3
|3 : 0
| Реал Мадрид
Атлетико М
|2 : 1
|1 : 0 2 : 4
| ПСВ Эйндховен
Арсенал
|1 : 7
|2 : 2
| Боруссия Д
Лилль
|1 : 1
|1 : 2
|Команда
|1
|2
| Фейеноорд
Интер М
|0 : 2
|2 : 1
| ПСЖ
Ливерпуль
|0 : 1
|0 : 1 1 : 4
| Бавария
Байер
|3 : 0
|0 : 2
| Бенфика
Барселона
|0 : 1
|3 : 1
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Арсенал
Реал Мадрид
|08.04
|16.04
| Бавария
Интер М
|08.04
|16.04
|Команда
|1
|2
| ПСЖ
Астон Вилла
|09.04
|15.04
| Барселона
Боруссия Д
|09.04
|15.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| QF1
QF2
|29.04
|06.05
|Команда
|1
|2
| QF3
QF4
|29.04
|06.05
Финал
| SF1
SF2
|31.05