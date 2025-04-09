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ПСЖ - Астон Вилла 09 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 09-04-2025 21:00
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
09 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
ПСЖ
Астон Вилла

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Астон Вилла, которое состоится 09 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
35 Бразилия зщ Лукас Бералдо
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
87 Португалия пз Жоау Невеш
17 Португалия пз Витинья
8 Испания пз Фабиан Руис
29 Франция нп Брэдли Баркола
10 Франция нп Усман Дембеле
7 Грузия нп Хвича Кварацхелия
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
2 Польша зщ Мэтти Кэш
4 Англия зщ Эзри Конса
5 Англия зщ Тайрон Мингз
12 Франция зщ Лука Динь
44 Франция пз Бубакар Камара
8 Бельгия пз Юри Тилеманс
27 Англия пз Морган Роджерс
7 Шотландия пз Джон Макгинн
41 Англия пз Джейкоб Рэмси
9 Англия пз Маркус Рашфорд
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
05.04.2025 Франция — Лига 1 28-й тур ПСЖ1 : 0
01.04.2025 Кубок Франции 1/2 финала 2 : 4ПСЖ
29.03.2025 Франция — Лига 1 27-й тур 1 : 6ПСЖ
16.03.2025 Франция — Лига 1 26-й тур ПСЖ3 : 1
11.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч 0 : 1 1 : 4ПСЖ
05.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур Астон Вилла2 : 1
02.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур 0 : 3Астон Вилла
30.03.2025 Кубок Англии 1/4 финала 0 : 3Астон Вилла
12.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Астон Вилла3 : 0
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур 0 : 1Астон Вилла
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «ПСЖ» — «Астон Вилла». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Брест
ПСЖ
0 : 3 7 : 0
Спортинг
Боруссия Д
0 : 3 0 : 0
Манчестер Сити
Реал Мадрид
2 : 3 3 : 1
Ювентус
ПСВ Эйндховен
2 : 1 3 : 1 ДВ
Команда12
Брюгге
Аталанта
2 : 1 1 : 3
Селтик
Бавария
1 : 2 1 : 1
Фейеноорд
Милан
1 : 0 1 : 1
Монако
Бенфика
0 : 1 3 : 3
1/8 финала
Команда12
Брюгге
Астон Вилла
1 : 3 3 : 0
Реал Мадрид
Атлетико М
2 : 1 1 : 0 2 : 4
ПСВ Эйндховен
Арсенал
1 : 7 2 : 2
Боруссия Д
Лилль
1 : 1 1 : 2
Команда12
Фейеноорд
Интер М
0 : 2 2 : 1
ПСЖ
Ливерпуль
0 : 1 0 : 1 1 : 4
Бавария
Байер
3 : 0 0 : 2
Бенфика
Барселона
0 : 1 3 : 1
1/4 финала
Команда12
Арсенал
Реал Мадрид
08.0416.04
Бавария
Интер М
08.0416.04
Команда12
ПСЖ
Астон Вилла
09.0415.04
Барселона
Боруссия Д
09.0415.04
1/2 финала
Команда12
QF1
QF2
29.0406.05
Команда12
QF3
QF4
29.0406.05
Финал
SF1
SF2
31.05

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