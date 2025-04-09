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Барселона - Боруссия Д 09 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 09-04-2025 21:00
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
09 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия);
Барселона
Боруссия Д

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Боруссия Д, которое состоится 09 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
25 Польша вр Войцех Щенсны
2 Испания зщ Пау Кубарси
5 Испания зщ Иньиго Мартинес
23 Франция зщ Жюль Кунде
3 Испания зщ Алекс Бальде
21 Нидерланды пз Френки де Йонг
19 Испания пз Ламин Ямаль
8 Испания пз Педри
16 Испания пз Фермин Лопес Мартин
11 Бразилия пз Рафинья
9 Польша нп Роберт Левандовски
1 Швейцария вр Грегор Кобель
3 Германия зщ Вальдемар Антон
5 Алжир зщ Рами Бенсебаини
26 Норвегия зщ Юлиан Рюэрсон
8 Германия пз Феликс Нмеча
10 Германия пз Юлиан Брандт
27 Германия пз Карим Адейеми
23 Германия пз Эмре Джан
17 Англия пз Карни Чуквуэмека
14 Германия нп Максимилиан Байер
9 Гвинея нп Серу Гирасси
Главные тренеры
Германия Ханс-Дитер Флик
Хорватия Нико Ковач
История личных встреч
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Боруссия Д2 : 3Барселона
27.11.2019 Лига чемпионов Группа F. 5-й тур Барселона3 : 1Боруссия Д
17.09.2019 Лига чемпионов Группа F. 1-й тур Боруссия Д0 : 0Барселона
05.04.2025 Испания — Примера 30-й тур Барселона1 : 1
02.04.2025 Кубок Испании 1/2 финала. 2-й матч 0 : 1Барселона
30.03.2025 Испания — Примера 29-й тур Барселона4 : 1
27.03.2025 Испания — Примера 27-й тур Барселона3 : 0
16.03.2025 Испания — Примера 28-й тур 2 : 4Барселона
05.04.2025 Германия — Бундеслига 28-й тур 1 : 4Боруссия Д
30.03.2025 Германия — Бундеслига 27-й тур Боруссия Д3 : 1
15.03.2025 Германия — Бундеслига 26-й тур 2 : 0Боруссия Д
12.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч 1 : 2Боруссия Д
08.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур Боруссия Д0 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Барселона» — «Боруссия» (Дортмунд). Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Брест
ПСЖ
0 : 3 7 : 0
Спортинг
Боруссия Д
0 : 3 0 : 0
Манчестер Сити
Реал Мадрид
2 : 3 3 : 1
Ювентус
ПСВ Эйндховен
2 : 1 3 : 1 ДВ
Команда12
Брюгге
Аталанта
2 : 1 1 : 3
Селтик
Бавария
1 : 2 1 : 1
Фейеноорд
Милан
1 : 0 1 : 1
Монако
Бенфика
0 : 1 3 : 3
1/8 финала
Команда12
Брюгге
Астон Вилла
1 : 3 3 : 0
Реал Мадрид
Атлетико М
2 : 1 1 : 0 2 : 4
ПСВ Эйндховен
Арсенал
1 : 7 2 : 2
Боруссия Д
Лилль
1 : 1 1 : 2
Команда12
Фейеноорд
Интер М
0 : 2 2 : 1
ПСЖ
Ливерпуль
0 : 1 0 : 1 1 : 4
Бавария
Байер
3 : 0 0 : 2
Бенфика
Барселона
0 : 1 3 : 1
1/4 финала
Команда12
Арсенал
Реал Мадрид
08.0416.04
Бавария
Интер М
08.0416.04
Команда12
ПСЖ
Астон Вилла
09.0415.04
Барселона
Боруссия Д
09.0415.04
1/2 финала
Команда12
QF1
QF2
29.0406.05
Команда12
QF3
QF4
29.0406.05
Финал
SF1
SF2
31.05

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