Барселона - Боруссия Д 09 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 09-04-2025 21:00
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
09 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Боруссия Д, которое состоится 09 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
|25
|вр
|Войцех Щенсны
|2
|зщ
|Пау Кубарси
|5
|зщ
|Иньиго Мартинес
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|21
|пз
|Френки де Йонг
|19
|пз
|Ламин Ямаль
|8
|пз
|Педри
|16
|пз
|Фермин Лопес Мартин
|11
|пз
|Рафинья
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|1
|вр
|Грегор Кобель
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|27
|пз
|Карим Адейеми
|23
|пз
|Эмре Джан
|17
|пз
|Карни Чуквуэмека
|14
|нп
|Максимилиан Байер
|9
|нп
|Серу Гирасси
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Нико Ковач
История личных встреч
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 3
|27.11.2019
|Лига чемпионов
|Группа F. 5-й тур
|3 : 1
|17.09.2019
|Лига чемпионов
|Группа F. 1-й тур
|0 : 0
|05.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|1 : 1
|02.04.2025
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1
|30.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|4 : 1
|27.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|3 : 0
|16.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|2 : 4
|05.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|1 : 4
|30.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|3 : 1
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|2 : 0
|12.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 2
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Барселона» — «Боруссия» (Дортмунд). Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| Брест
ПСЖ
|0 : 3
|7 : 0
| Спортинг
Боруссия Д
|0 : 3
|0 : 0
| Манчестер Сити
Реал Мадрид
|2 : 3
|3 : 1
| Ювентус
ПСВ Эйндховен
|2 : 1
|3 : 1 ДВ
|Команда
|1
|2
| Брюгге
Аталанта
|2 : 1
|1 : 3
| Селтик
Бавария
|1 : 2
|1 : 1
| Фейеноорд
Милан
|1 : 0
|1 : 1
| Монако
Бенфика
|0 : 1
|3 : 3
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Брюгге
Астон Вилла
|1 : 3
|3 : 0
| Реал Мадрид
Атлетико М
|2 : 1
|1 : 0 2 : 4
| ПСВ Эйндховен
Арсенал
|1 : 7
|2 : 2
| Боруссия Д
Лилль
|1 : 1
|1 : 2
|Команда
|1
|2
| Фейеноорд
Интер М
|0 : 2
|2 : 1
| ПСЖ
Ливерпуль
|0 : 1
|0 : 1 1 : 4
| Бавария
Байер
|3 : 0
|0 : 2
| Бенфика
Барселона
|0 : 1
|3 : 1
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Арсенал
Реал Мадрид
|08.04
|16.04
| Бавария
Интер М
|08.04
|16.04
|Команда
|1
|2
| ПСЖ
Астон Вилла
|09.04
|15.04
| Барселона
Боруссия Д
|09.04
|15.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| QF1
QF2
|29.04
|06.05
|Команда
|1
|2
| QF3
QF4
|29.04
|06.05
Финал
| SF1
SF2
|31.05