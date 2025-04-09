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Оксфорд Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс 09 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 09-04-2025 20:45
Стадион: Кассам (Оксфорд, Англия), вместимость: 12500
09 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 41-й тур
Оксфорд Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оксфорд Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 09 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 41-й тур, оно проводится на стадионе: Кассам (Оксфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
Испания Марти Сифуэнтес
История личных встреч
11.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 0Оксфорд Юнайтед
24.08.2021 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Куинз Парк Рейнджерс2 : 0Оксфорд Юнайтед
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 0
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур 2 : 1Оксфорд Юнайтед
15.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 0
12.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур 2 : 1Оксфорд Юнайтед
07.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур 1 : 1Оксфорд Юнайтед
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 0
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур 3 : 1Куинз Парк Рейнджерс
15.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 2
11.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур 2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур 1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Бёрнли4084
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед4083
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед4082
4
Плей-офф
Сандерленд4075
5
Плей-офф
Мидлсбро4060
6
Плей-офф
Бристоль Сити4060
7 Ковентри Сити4059
8 Вест Бромвич Альбион4057
9 Миллуолл4054
10 Уотфорд4053
11 Норвич Сити4052
12 Блэкберн Роверс4052
13 Шеффилд Уэнсдей4052
14 Престон Норт Энд4048
15 Суонси Сити4048
16 Куинз Парк Рейнджерс4046
17 Портсмут4045
18 Оксфорд Юнайтед4045
19 Халл Сити4044
20 Сток Сити4043
21 Дерби Каунти4041
22
Зона вылета
Кардифф Сити4041
23
Зона вылета
Лутон Таун4039
24
Зона вылета
Плимут Аргайл4037

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