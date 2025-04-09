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Ковентри Сити - Портсмут 09 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 09-04-2025 21:00
Стадион: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия), вместимость: 32609
09 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 41-й тур
Ковентри Сити
Портсмут

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Портсмут, которое состоится 09 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 41-й тур, оно проводится на стадионе: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Портсмут
Портсмут
История личных встреч
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур Портсмут4 : 1Ковентри Сити
11.02.2020 Англия - Первая лига Первая лига. 33-й тур Ковентри Сити1 : 0Портсмут
20.08.2019 Англия - Первая лига Первая лига. 4-й тур Портсмут3 : 3Ковентри Сити
22.04.2019 Англия - Первая лига Первая лига. 44-й тур Портсмут2 : 1Ковентри Сити
02.10.2018 Англия - Первая лига Первая лига. 11-й тур Ковентри Сити0 : 1Портсмут
09.08.2016 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Ковентри Сити3 : 2 ДВПортсмут
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур Ковентри Сити1 : 2
28.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур 3 : 1Ковентри Сити
15.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур Ковентри Сити3 : 0
11.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур 2 : 0Ковентри Сити
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур Ковентри Сити3 : 2
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур 2 : 1Портсмут
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур Портсмут1 : 0
15.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур 2 : 1Портсмут
12.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур Портсмут1 : 2
09.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур Портсмут1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Бёрнли4084
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед4083
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед4082
4
Плей-офф
Сандерленд4075
5
Плей-офф
Мидлсбро4060
6
Плей-офф
Бристоль Сити4060
7 Ковентри Сити4059
8 Вест Бромвич Альбион4057
9 Миллуолл4054
10 Уотфорд4053
11 Норвич Сити4052
12 Блэкберн Роверс4052
13 Шеффилд Уэнсдей4052
14 Престон Норт Энд4048
15 Суонси Сити4048
16 Куинз Парк Рейнджерс4046
17 Портсмут4045
18 Оксфорд Юнайтед4045
19 Халл Сити4044
20 Сток Сити4043
21 Дерби Каунти4041
22
Зона вылета
Кардифф Сити4041
23
Зона вылета
Лутон Таун4039
24
Зона вылета
Плимут Аргайл4037

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