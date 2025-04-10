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Лион - Манчестер Юнайтед 10 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 10-04-2025 21:00
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
10 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция);
Лион
Манчестер Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Манчестер Юнайтед, которое состоится 10 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион, Франция
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1 Бразилия вр Лукас Перри
98 Англия зщ Эйнсли Мэйтленд-Найлс
22 Ангола зщ Клинтон Мата
19 Сенегал зщ Мусса Ньякате
16 Бразилия зщ Абнер
15 США пз Таннер Тессманн
31 Сербия пз Неманья Матич
18 Франция пз Райан Шерки
8 Франция пз Корентин Толиссо
23 Аргентина нп Тьяго Альмада
69 Грузия нп Жорж Микаутадзе
24 Камерун вр Андре Онана
15 Франция зщ Лени Йоро
3 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
5 Англия зщ Гарри Магуайр
20 Португалия зщ Диогу Дало
18 Бразилия пз Каземиро
25 Уругвай пз Мануэль Угарте
13 Дания пз Патрик Доргу
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
17 Аргентина пз Алехандро Гарначо
9 Дания нп Расмус Хойлунд
Главные тренеры
Португалия Паулу Фонсека
Португалия Рубен Аморим
История личных встреч
19.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед1 : 0Лион
04.03.2008 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Манчестер Юнайтед1 : 0Лион
20.02.2008 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Лион1 : 1Манчестер Юнайтед
05.04.2025 Франция — Лига 1 28-й тур Лион2 : 1
28.03.2025 Франция — Лига 1 27-й тур 4 : 2Лион
16.03.2025 Франция — Лига 1 26-й тур Лион4 : 2
13.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч Лион4 : 0
09.03.2025 Франция — Лига 1 25-й тур 0 : 2Лион
06.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур Манчестер Юнайтед0 : 0
01.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур 1 : 0Манчестер Юнайтед
16.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур 0 : 3Манчестер Юнайтед
13.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч Манчестер Юнайтед4 : 1
09.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги Европы: «Лион» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Ференцварош
Виктория Пльзень
1 : 0 3 : 0
Мидтьюлланн
Реал Сосьедад
1 : 2 5 : 2
Юнион
Аякс
0 : 2 1 : 2 ДВ
Фенербахче
Андерлехт
3 : 0 2 : 2
Команда12
Порту
Рома
1 : 1 3 : 2
АЗ Алкмар
Галатасарай
4 : 1 2 : 2
ПАОК
ФКСБ
1 : 2 2 : 0
Твенте
Будё-Глимт
2 : 1 5 : 2 ДВ
1/8 финала
Команда12
АЗ Алкмар
Тоттенхэм Хотспур
1 : 0 3 : 1
Фенербахче
Рейнджерс
1 : 3 0 : 2 3 : 2
ФКСБ
Лион
1 : 3 4 : 0
Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
1 : 1 4 : 1
Команда12
Будё-Глимт
Олимпиакос
3 : 0 2 : 1
Аякс
Айнтрахт Ф
1 : 2 4 : 1
Виктория Пльзень
Лацио
1 : 2 1 : 1
Рома
Атлетик Б
2 : 1 3 : 1
1/4 финала
Команда12
Будё-Глимт
Лацио
10.0417.04
Лион
Манчестер Юнайтед
10.0417.04
Команда12
Рейнджерс
Атлетик Б
10.0417.04
Тоттенхэм Хотспур
Айнтрахт Ф
10.0417.04
1/2 финала
Команда12
QF1
QF2
01.0508.05
Команда12
QF3
QF4
01.0508.05
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
21.05

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