Лион - Манчестер Юнайтед 10 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 10-04-2025 21:00
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
10 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Манчестер Юнайтед, которое состоится 10 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион, Франция
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
|1
|вр
|Лукас Перри
|98
|зщ
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|16
|зщ
|Абнер
|15
|пз
|Таннер Тессманн
|31
|пз
|Неманья Матич
|18
|пз
|Райан Шерки
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|23
|нп
|Тьяго Альмада
|69
|нп
|Жорж Микаутадзе
|24
|вр
|Андре Онана
|15
|зщ
|Лени Йоро
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|20
|зщ
|Диогу Дало
|18
|пз
|Каземиро
|25
|пз
|Мануэль Угарте
|13
|пз
|Патрик Доргу
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
|9
|нп
|Расмус Хойлунд
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Рубен Аморим
История личных встреч
|19.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|04.03.2008
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0
|20.02.2008
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|05.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|2 : 1
|28.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|4 : 2
|16.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|4 : 2
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|4 : 0
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 2
|06.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 0
|01.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 3
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|4 : 1
|09.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги Европы: «Лион» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| Ференцварош
Виктория Пльзень
|1 : 0
|3 : 0
| Мидтьюлланн
Реал Сосьедад
|1 : 2
|5 : 2
| Юнион
Аякс
|0 : 2
|1 : 2 ДВ
| Фенербахче
Андерлехт
|3 : 0
|2 : 2
|Команда
|1
|2
| Порту
Рома
|1 : 1
|3 : 2
| АЗ Алкмар
Галатасарай
|4 : 1
|2 : 2
| ПАОК
ФКСБ
|1 : 2
|2 : 0
| Твенте
Будё-Глимт
|2 : 1
|5 : 2 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| АЗ Алкмар
Тоттенхэм Хотспур
|1 : 0
|3 : 1
| Фенербахче
Рейнджерс
|1 : 3
|0 : 2 3 : 2
| ФКСБ
Лион
|1 : 3
|4 : 0
| Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
|1 : 1
|4 : 1
|Команда
|1
|2
| Будё-Глимт
Олимпиакос
|3 : 0
|2 : 1
| Аякс
Айнтрахт Ф
|1 : 2
|4 : 1
| Виктория Пльзень
Лацио
|1 : 2
|1 : 1
| Рома
Атлетик Б
|2 : 1
|3 : 1
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Будё-Глимт
Лацио
|10.04
|17.04
| Лион
Манчестер Юнайтед
|10.04
|17.04
|Команда
|1
|2
| Рейнджерс
Атлетик Б
|10.04
|17.04
| Тоттенхэм Хотспур
Айнтрахт Ф
|10.04
|17.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| QF1
QF2
|01.05
|08.05
|Команда
|1
|2
| QF3
QF4
|01.05
|08.05
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|21.05