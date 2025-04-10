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Легия - Челси 10 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 10-04-2025 18:45
Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31103
10 Апреля 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Легия
Челси

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Легия - Челси, которое состоится 10 Апреля 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Легия
Варшава, Польша
Челси
Лондон, Англия
1 Польша вр Кацпер Тобиаш
3 Франция зщ Стив Капюади
12 Сербия зщ Радован Панков
19 Португалия зщ Рубен Винагре
8 Польша зщ Рафал Аугустыняк
11 Польша зщ Кацпер Ходына
82 Бразилия пз Лукиньяс
25 Япония пз Рёя Морисита
13 Польша пз Павел Вшолек
22 Колумбия пз Хуэрхен Элитим
67 Польша пз Бартош Капустка
12 Дания вр Филип Йоргенсен
27 Франция зщ Мало Гюсто
23 Англия зщ Трево Чалоба
6 Англия зщ Ливай Колуилл
3 Испания зщ Марк Кукурелья
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
20 Англия пз Коул Палмер
7 Португалия нп Педру Нету
15 Сенегал нп Николас Джексон
19 Англия нп Джейдон Санчо
Главные тренеры
Италия Энцо Мареска
История личных встреч
06.04.2025 Польша — Экстракласса 27-й тур 1 : 2Легия
28.03.2025 Польша — Экстракласса 26-й тур Легия0 : 0
16.03.2025 Польша — Экстракласса 25-й тур 3 : 2Легия
13.03.2025 Лига конференций 1/8 финала. 2-й матч Легия2 : 0 ДВ
10.03.2025 Польша — Экстракласса 24-й тур 3 : 3Легия
06.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур 0 : 0Челси
03.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур Челси1 : 0
16.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур 1 : 0Челси
13.03.2025 Лига конференций 1/8 финала. 2-й матч Челси1 : 0
09.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Челси1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги конференций: «Легия» — «Челси». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
ТСЦ
Ягеллония
1 : 3 3 : 1
Викингур Р
Панатинаикос
2 : 1 2 : 0
Мольде
Шэмрок Роверс
0 : 1 0 : 1 4 : 5
Целе
АПОЭЛ
2 : 2 0 : 2
Команда12
Борац Б-Л
Олимпия Л
1 : 0 0 : 0
Омония
Пафос
1 : 1 2 : 1
Гент
Бетис
0 : 3 0 : 1
Копенгаген
Хайденхайм
1 : 2 1 : 3 ДВ
1/8 финала
Команда12
Панатинаикос
Фиорентина
3 : 2 3 : 1
Бетис
Витория Гимарайнш
2 : 2 0 : 4
Мольде
Легия
3 : 2 2 : 0 ДВ
Копенгаген
Челси
1 : 2 1 : 0
Команда12
Ягеллония
Серкль Брюгге
3 : 0 2 : 0
Целе
Лугано
1 : 0 5 : 4 1 : 3
Пафос
Юргорден
1 : 0 3 : 0
Борац Б-Л
Рапид В
1 : 1 2 : 1 ДВ
1/4 финала
Команда12
Легия
Челси
10.0417.04
Юргорден
Рапид В
10.0417.04
Команда12
Целе
Фиорентина
10.0417.04
Бетис
Ягеллония
10.0417.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
01.0508.05
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
01.0508.05
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
28.05

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