Легия - Челси 10 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 10-04-2025 18:45
Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31103
10 Апреля 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Легия - Челси, которое состоится 10 Апреля 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Легия
Варшава, Польша
Челси
Лондон, Англия
|1
|вр
|Кацпер Тобиаш
|3
|зщ
|Стив Капюади
|12
|зщ
|Радован Панков
|19
|зщ
|Рубен Винагре
|8
|зщ
|Рафал Аугустыняк
|11
|зщ
|Кацпер Ходына
|82
|пз
|Лукиньяс
|25
|пз
|Рёя Морисита
|13
|пз
|Павел Вшолек
|22
|пз
|Хуэрхен Элитим
|67
|пз
|Бартош Капустка
|12
|вр
|Филип Йоргенсен
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|23
|зщ
|Трево Чалоба
|6
|зщ
|Ливай Колуилл
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|20
|пз
|Коул Палмер
|7
|нп
|Педру Нету
|15
|нп
|Николас Джексон
|19
|нп
|Джейдон Санчо
Главные тренеры
|Энцо Мареска
История личных встреч
|06.04.2025
|Польша — Экстракласса
|27-й тур
|1 : 2
|28.03.2025
|Польша — Экстракласса
|26-й тур
|0 : 0
|16.03.2025
|Польша — Экстракласса
|25-й тур
|3 : 2
|13.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 0 ДВ
|10.03.2025
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|3 : 3
|06.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 0
|03.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 0
|13.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0
|09.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги конференций: «Легия» — «Челси». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| ТСЦ
Ягеллония
|1 : 3
|3 : 1
| Викингур Р
Панатинаикос
|2 : 1
|2 : 0
| Мольде
Шэмрок Роверс
|0 : 1
|0 : 1 4 : 5
| Целе
АПОЭЛ
|2 : 2
|0 : 2
|Команда
|1
|2
| Борац Б-Л
Олимпия Л
|1 : 0
|0 : 0
| Омония
Пафос
|1 : 1
|2 : 1
| Гент
Бетис
|0 : 3
|0 : 1
| Копенгаген
Хайденхайм
|1 : 2
|1 : 3 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Панатинаикос
Фиорентина
|3 : 2
|3 : 1
| Бетис
Витория Гимарайнш
|2 : 2
|0 : 4
| Мольде
Легия
|3 : 2
|2 : 0 ДВ
| Копенгаген
Челси
|1 : 2
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Ягеллония
Серкль Брюгге
|3 : 0
|2 : 0
| Целе
Лугано
|1 : 0
|5 : 4 1 : 3
| Пафос
Юргорден
|1 : 0
|3 : 0
| Борац Б-Л
Рапид В
|1 : 1
|2 : 1 ДВ
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Легия
Челси
|10.04
|17.04
| Юргорден
Рапид В
|10.04
|17.04
|Команда
|1
|2
| Целе
Фиорентина
|10.04
|17.04
| Бетис
Ягеллония
|10.04
|17.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|01.05
|08.05
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|01.05
|08.05
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|28.05