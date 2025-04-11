Валенсия - Севилья 11 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 11-04-2025 21:00
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
11 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 31-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Севилья, которое состоится 11 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Севилья
Севилья
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|20
|зщ
|Димитри Фулкье
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|15
|зщ
|Сесар Таррега
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
|8
|пз
|Хави Герра
|10
|пз
|Андре Алмейда
|16
|пз
|Диего Лопес
|22
|нп
|Луис Риоха
|12
|нп
|Умар Садик
|13
|вр
|Эрьян Нюланд
|2
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|22
|зщ
|Луак Баде
|4
|зщ
|Кике Салас
|3
|зщ
|Адрия Педроса
|12
|пз
|Альберт-Самби Локонга
|18
|пз
|Люсьен Агуме
|20
|пз
|Джибриль Соу
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|7
|нп
|Исаак Ромеро
|21
|нп
|Чидера Эджуке
Главные тренеры
|Карлос Корберан
|Гарсия Пимьента
История личных встреч
|11.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 1
|17.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 0
|11.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 2
|16.04.2023
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 2
|18.10.2022
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|19.01.2022
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 1
|22.09.2021
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 1
|12.05.2021
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 0
|27.01.2021
|Кубок Испании
|1/8 финала
|3 : 0
|22.12.2020
|Испания - Примера
|15-й тур
|0 : 1
|05.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|1 : 2
|30.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|1 : 0
|15.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|1 : 1
|08.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|2 : 1
|02.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|3 : 3
|06.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|1 : 2
|30.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|2 : 1
|16.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|0 : 1
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|0 : 1
|01.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|30
|67
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|30
|63
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|30
|60
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|30
|54
| 5
Лига Европы
|Бетис
|30
|48
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|29
|48
|7
|Сельта
|30
|43
|8
|Реал Сосьедад
|30
|41
|9
|Мальорка
|30
|40
|10
|Райо Вальекано
|30
|40
|11
|Хетафе
|30
|39
|12
|Севилья
|30
|36
|13
|Осасуна
|30
|35
|14
|Валенсия
|30
|34
|15
|Жирона
|30
|34
|16
|Эспаньол
|29
|32
|17
|Алавес
|30
|30
| 18
Зона вылета
|Леганес
|30
|28
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|30
|26
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|30
|16