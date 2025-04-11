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Валенсия - Севилья 11 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 11-04-2025 21:00
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
11 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 31-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Валенсия
Севилья

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Севилья, которое состоится 11 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Севилья
Севилья
25 Грузия вр Георгий Мамардашвили
20 Гваделупа зщ Димитри Фулкье
3 Испания зщ Кристьян Москера
15 Испания зщ Сесар Таррега
14 Испания зщ Хосе Луис Гайя
5 Аргентина пз Энсо Барренечеа
8 Испания пз Хави Герра
10 Португалия пз Андре Алмейда
16 Испания пз Диего Лопес
22 Испания нп Луис Риоха
12 Нигерия нп Умар Садик
13 Норвегия вр Эрьян Нюланд
2 Испания зщ Хосе Анхель Кармона
22 Франция зщ Луак Баде
4 Испания зщ Кике Салас
3 Испания зщ Адрия Педроса
12 Бельгия пз Альберт-Самби Локонга
18 Франция пз Люсьен Агуме
20 Швейцария пз Джибриль Соу
11 Бельгия пз Доди Лукебакио
7 Испания нп Исаак Ромеро
21 Нигерия нп Чидера Эджуке
Главные тренеры
Испания Карлос Корберан
Испания Гарсия Пимьента
История личных встреч
11.01.2025 Испания — Примера 19-й тур Севилья1 : 1Валенсия
17.02.2024 Испания - Примера 25-й тур Валенсия0 : 0Севилья
11.08.2023 Испания - Примера 1-й тур Севилья1 : 2Валенсия
16.04.2023 Испания - Примера 29-й тур Валенсия0 : 2Севилья
18.10.2022 Испания - Примера 10-й тур Севилья1 : 1Валенсия
19.01.2022 Испания - Примера 21-й тур Валенсия1 : 1Севилья
22.09.2021 Испания - Примера 6-й тур Севилья3 : 1Валенсия
12.05.2021 Испания - Примера 36-й тур Севилья1 : 0Валенсия
27.01.2021 Кубок Испании 1/8 финала Севилья3 : 0Валенсия
22.12.2020 Испания - Примера 15-й тур Валенсия0 : 1Севилья
05.04.2025 Испания — Примера 30-й тур 1 : 2Валенсия
30.03.2025 Испания — Примера 29-й тур Валенсия1 : 0
15.03.2025 Испания — Примера 28-й тур 1 : 1Валенсия
08.03.2025 Испания — Примера 27-й тур Валенсия2 : 1
02.03.2025 Испания — Примера 26-й тур 3 : 3Валенсия
06.04.2025 Испания — Примера 30-й тур Севилья1 : 2
30.03.2025 Испания — Примера 29-й тур 2 : 1Севилья
16.03.2025 Испания — Примера 28-й тур Севилья0 : 1
09.03.2025 Испания — Примера 27-й тур 0 : 1Севилья
01.03.2025 Испания — Примера 26-й тур 1 : 1Севилья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона3067
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид3063
3
Лига чемпионов
Атлетико М3060
4
Лига чемпионов
Атлетик Б3054
5
Лига Европы
Бетис3048
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал2948
7 Сельта3043
8 Реал Сосьедад3041
9 Мальорка3040
10 Райо Вальекано3040
11 Хетафе3039
12 Севилья3036
13 Осасуна3035
14 Валенсия3034
15 Жирона3034
16 Эспаньол2932
17 Алавес3030
18
Зона вылета
Леганес3028
19
Зона вылета
Лас-Пальмас3026
20
Зона вылета
Вальядолид3016

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