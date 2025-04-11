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Ланс - Реймс 11 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 11-04-2025 20:45
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
11 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Ланс
Реймс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Реймс, которое состоится 11 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Реймс
Реймс
30 Австралия вр Мэтью Райан
27 Сьерра-Леоне зщ Джума Ба
20 Франция зщ Маланг Сарр
14 Аргентина зщ Факундо Медина
3 Колумбия зщ Дейвер Мачадо
11 Франция пз Анжело Фюльжини
18 Франция пз Анди Диуф
28 Франция пз Адриен Томассон
21 Марокко нп Анасс Зарури
22 Франция нп Уэсли Саид
7 Франция нп Флорьян Сотока
94 Франция вр Йеванн Диуф
3 Япония зщ Хироки Сэкинэ
31 Швеция зщ Малкольм Йенг
18 Экваториальная Гвинея зщ Серхио Акьем
24 Кот-д'Ивуар пз Роман Гбане
6 Франция пз Валентен Атаньяна
72 Гвинея пз Амаду Коне
7 Япония нп Дзюня Ито
17 Япония нп Кэито Накамура
67 Франция нп Мамаду Диахон
85 Нигерия нп Хафиз Ибрахим
Главные тренеры
Бельгия Уильям Стилл
Бельгия Эдвард Стилл
Мали Самба Диавара
История личных встреч
29.11.2024 Франция — Лига 1 13-й тур Реймс0 : 2Ланс
18.02.2024 Франция - Лига 1 22-й тур Реймс1 : 1Ланс
16.12.2023 Франция - Лига 1 16-й тур Ланс2 : 0Реймс
12.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Ланс2 : 1Реймс
04.09.2022 Франция - Лига 1 6-й тур Реймс1 : 1Ланс
08.05.2022 Франция - Лига 1 36-й тур Реймс1 : 2Ланс
01.10.2021 Франция - Лига 1 9-й тур Ланс2 : 0Реймс
13.02.2021 Франция - Лига 1 25-й тур Реймс1 : 1Ланс
08.11.2020 Франция - Лига 1 10-й тур Ланс4 : 4Реймс
06.01.2019 Кубок Франции 1/32 финала Реймс2 : 0Ланс
06.04.2025 Франция — Лига 1 28-й тур Ланс1 : 0
30.03.2025 Франция — Лига 1 27-й тур 1 : 0Ланс
15.03.2025 Франция — Лига 1 26-й тур Ланс1 : 0
08.03.2025 Франция — Лига 1 25-й тур 0 : 1Ланс
01.03.2025 Франция — Лига 1 24-й тур Ланс3 : 4
06.04.2025 Франция — Лига 1 28-й тур Реймс0 : 1
02.04.2025 Кубок Франции 1/2 финала 1 : 2Реймс
29.03.2025 Франция — Лига 1 27-й тур Реймс3 : 1
16.03.2025 Франция — Лига 1 26-й тур 0 : 0Реймс
09.03.2025 Франция — Лига 1 25-й тур Реймс0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2874
2
Лига чемпионов
Марсель2852
3
Лига чемпионов
Монако2850
4
Квалификация Лиги чемпионов
Страсбург2849
5
Лига Европы
Лион2848
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца2847
7 Лилль2847
8 Брест2843
9 Ланс2842
10 Осер2838
11 Тулуза2834
12 Ренн2832
13 Нант2830
14 Анже2827
15 Гавр2827
16
Стыковая зона
Реймс2826
17
Зона вылета
Сент-Этьен2823
18
Зона вылета
Монпелье2815

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