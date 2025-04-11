Ланс - Реймс 11 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 11-04-2025 20:45
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
11 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Реймс, которое состоится 11 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Реймс
Реймс
|30
|вр
|Мэтью Райан
|27
|зщ
|Джума Ба
|20
|зщ
|Маланг Сарр
|14
|зщ
|Факундо Медина
|3
|зщ
|Дейвер Мачадо
|11
|пз
|Анжело Фюльжини
|18
|пз
|Анди Диуф
|28
|пз
|Адриен Томассон
|21
|нп
|Анасс Зарури
|22
|нп
|Уэсли Саид
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|3
|зщ
|Хироки Сэкинэ
|31
|зщ
|Малкольм Йенг
|18
|зщ
|Серхио Акьем
|24
|пз
|Роман Гбане
|6
|пз
|Валентен Атаньяна
|72
|пз
|Амаду Коне
|7
|нп
|Дзюня Ито
|17
|нп
|Кэито Накамура
|67
|нп
|Мамаду Диахон
|85
|нп
|Хафиз Ибрахим
Главные тренеры
|Уильям Стилл
|Эдвард Стилл
|Самба Диавара
История личных встреч
|29.11.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|0 : 2
|18.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 1
|16.12.2023
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|2 : 0
|12.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 1
|04.09.2022
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 1
|08.05.2022
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 2
|01.10.2021
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 0
|13.02.2021
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 1
|08.11.2020
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|4 : 4
|06.01.2019
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 0
|06.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|1 : 0
|30.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|1 : 0
|15.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|1 : 0
|08.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|01.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|3 : 4
|06.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|0 : 1
|02.04.2025
|Кубок Франции
|1/2 финала
|1 : 2
|29.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|3 : 1
|16.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|0 : 0
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|28
|74
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|28
|52
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|28
|50
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Страсбург
|28
|49
| 5
Лига Европы
|Лион
|28
|48
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|28
|47
|7
|Лилль
|28
|47
|8
|Брест
|28
|43
|9
|Ланс
|28
|42
|10
|Осер
|28
|38
|11
|Тулуза
|28
|34
|12
|Ренн
|28
|32
|13
|Нант
|28
|30
|14
|Анже
|28
|27
|15
|Гавр
|28
|27
| 16
Стыковая зона
|Реймс
|28
|26
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|28
|23
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|28
|15