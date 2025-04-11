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Вольфсбург - Лейпциг 11 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 11-04-2025 20:30
Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
11 Апреля 2025 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 29-й тур
Главный судья: Флориан Экснер (Билефельд, Германия);
Вольфсбург
РБ Лейпциг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - РБ Лейпциг, которое состоится 11 Апреля 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
РБ Лейпциг
Лейпциг
1 Польша вр Камиль Грабара
2 Германия зщ Килиан Фишер
33 Германия зщ Давид Одогу
21 Дания зщ Йоаким Мехле
31 Германия пз Янник Герардт
6 Бельгия пз Астер Вранкс
27 Германия пз Максимилиан Арнольд
16 Польша нп Якуб Каминьский
23 Дания нп Йонас Винд
39 Австрия нп Патрик Виммер
9 Алжир нп Мохамед Амура
1 Венгрия вр Петер Гулачи
21 Сербия зщ Коста Неделькович
4 Венгрия зщ Вилли Орбан
23 Франция зщ Кастелло Люкеба
22 Германия зщ Давид Раум
17 Германия зщ Ридле Баку
18 Бельгия пз Артур Вермерен
13 Австрия пз Николас Зайвальд
10 Нидерланды пз Хави Симонс
30 Словения нп Беньямин Шешко
11 Бельгия нп Луа Опенда
Главные тренеры
Австрия Ральф Хазенхюттль
Германия Марко Розе
Венгрия Жольт Лёв
Венгрия Жольт Лёв
Венгрия Жольт Лёв
Венгрия Жольт Лёв
История личных встреч
26.02.2025 Кубок Германии 1/4 финала РБ Лейпциг1 : 0Вольфсбург
30.11.2024 Германия — Бундеслига 12-й тур РБ Лейпциг1 : 5Вольфсбург
13.04.2024 Германия - Бундеслига 29-й тур РБ Лейпциг3 : 0Вольфсбург
25.11.2023 Германия - Бундеслига 12-й тур Вольфсбург2 : 1РБ Лейпциг
31.10.2023 Кубок Германии 1/16 финала Вольфсбург1 : 0РБ Лейпциг
18.02.2023 Германия - Бундеслига 21-й тур Вольфсбург0 : 3РБ Лейпциг
27.08.2022 Германия - Бундеслига 4-й тур РБ Лейпциг2 : 0Вольфсбург
23.01.2022 Германия - Бундеслига 20-й тур РБ Лейпциг2 : 0Вольфсбург
29.08.2021 Германия - Бундеслига 3-й тур Вольфсбург1 : 0РБ Лейпциг
16.05.2021 Германия - Бундеслига 33-й тур РБ Лейпциг2 : 2Вольфсбург
06.04.2025 Германия — Бундеслига 28-й тур 1 : 0Вольфсбург
29.03.2025 Германия — Бундеслига 27-й тур Вольфсбург0 : 1
15.03.2025 Германия — Бундеслига 26-й тур 1 : 0Вольфсбург
08.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур Вольфсбург1 : 1
01.03.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур 1 : 2Вольфсбург
05.04.2025 Германия — Бундеслига 28-й тур РБ Лейпциг3 : 1
02.04.2025 Кубок Германии 1/2 финала 3 : 1РБ Лейпциг
29.03.2025 Германия — Бундеслига 27-й тур 1 : 0РБ Лейпциг
15.03.2025 Германия — Бундеслига 26-й тур РБ Лейпциг2 : 0
08.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур 0 : 0РБ Лейпциг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2868
2
Лига чемпионов
Байер2862
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2848
4
Лига чемпионов
Майнц2846
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2845
6
Квалификация Лиги конференций
Боруссия М2844
7 Фрайбург2842
8 Боруссия Д2841
9 Штутгарт2840
10 Вердер2839
11 Аугсбург2839
12 Вольфсбург2838
13 Унион2833
14 Хоффенхайм2827
15 Санкт-Паули2826
16
Стыковая зона
Хайденхайм2822
17
Зона вылета
Бохум2820
18
Зона вылета
Хольштайн2818

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