Вольфсбург - Лейпциг 11 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 11-04-2025 20:30
Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
11 Апреля 2025 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 29-й тур
Главный судья: Флориан Экснер (Билефельд, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - РБ Лейпциг, которое состоится 11 Апреля 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
РБ Лейпциг
Лейпциг
|1
|вр
|Камиль Грабара
|2
|зщ
|Килиан Фишер
|33
|зщ
|Давид Одогу
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|31
|пз
|Янник Герардт
|6
|пз
|Астер Вранкс
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|16
|нп
|Якуб Каминьский
|23
|нп
|Йонас Винд
|39
|нп
|Патрик Виммер
|9
|нп
|Мохамед Амура
|1
|вр
|Петер Гулачи
|21
|зщ
|Коста Неделькович
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
|17
|зщ
|Ридле Баку
|18
|пз
|Артур Вермерен
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|10
|пз
|Хави Симонс
|30
|нп
|Беньямин Шешко
|11
|нп
|Луа Опенда
Главные тренеры
|Ральф Хазенхюттль
|Марко Розе
|Жольт Лёв
|Жольт Лёв
|Жольт Лёв
|Жольт Лёв
История личных встреч
|26.02.2025
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 0
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 5
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 0
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 0
|18.02.2023
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|0 : 3
|27.08.2022
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 0
|23.01.2022
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 0
|29.08.2021
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 0
|16.05.2021
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|06.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|1 : 0
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|0 : 1
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|1 : 0
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|05.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|3 : 1
|02.04.2025
|Кубок Германии
|1/2 финала
|3 : 1
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|1 : 0
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|2 : 0
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|28
|68
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|28
|62
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|28
|48
| 4
Лига чемпионов
|Майнц
|28
|46
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|28
|45
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Боруссия М
|28
|44
|7
|Фрайбург
|28
|42
|8
|Боруссия Д
|28
|41
|9
|Штутгарт
|28
|40
|10
|Вердер
|28
|39
|11
|Аугсбург
|28
|39
|12
|Вольфсбург
|28
|38
|13
|Унион
|28
|33
|14
|Хоффенхайм
|28
|27
|15
|Санкт-Паули
|28
|26
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|28
|22
| 17
Зона вылета
|Бохум
|28
|20
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|28
|18