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Урал - Нефтехимик 11 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 11-04-2025 16:00
11 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 28-й тур
Урал
Нефтехимик

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Нефтехимик, которое состоится 11 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
Россия Сергей Александрович Томаров
Россия Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
24.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур Нефтехимик1 : 1Урал
25.09.2018 Кубок России 1/16 финала Нефтехимик2 : 3Урал
13.05.2013 ФНЛ - Первый дивизион 32-й тур Нефтехимик2 : 2Урал
14.10.2012 ФНЛ - Первый дивизион 16-й тур Урал3 : 0Нефтехимик
05.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 27-й тур Урал2 : 1
04.04.2025 Россия — МФЛ 4-й тур 3 : 2Урал
30.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 26-й тур 0 : 0Урал
28.03.2025 Россия — МФЛ 3-й тур Урал4 : 0
24.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур Урал0 : 0
05.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 27-й тур Нефтехимик2 : 1
29.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 26-й тур 1 : 1Нефтехимик
22.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур 2 : 0Нефтехимик
15.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур Нефтехимик0 : 1
09.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур 1 : 3Нефтехимик
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2759
2
Повышение
Торпедо М2751
3
Стыковая зона
Сочи2747
4
Стыковая зона
Черноморец2747
5 Урал2746
6 СКА-Хабаровск2741
7 Енисей2737
8 Арсенал Т2736
9 Ротор2736
10 Родина2735
11 Нефтехимик2733
12 Шинник2732
13 КАМАЗ2731
14 Чайка2730
15 Уфа2723
16
Зона вылета
Алания2723
17
Зона вылета
Сокол2722
18
Зона вылета
Тюмень2720

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