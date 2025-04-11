Урал - Нефтехимик 11 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 11-04-2025 16:00
11 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 28-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Нефтехимик, которое состоится 11 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
|Сергей Александрович Томаров
|Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
|24.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 1
|25.09.2018
|Кубок России
|1/16 финала
|2 : 3
|13.05.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|32-й тур
|2 : 2
|14.10.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|16-й тур
|3 : 0
|05.04.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|27-й тур
|2 : 1
|04.04.2025
|Россия — МФЛ
|4-й тур
|3 : 2
|30.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|26-й тур
|0 : 0
|28.03.2025
|Россия — МФЛ
|3-й тур
|4 : 0
|24.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|25-й тур
|0 : 0
|05.04.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|27-й тур
|2 : 1
|29.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|26-й тур
|1 : 1
|22.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|25-й тур
|2 : 0
|15.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|0 : 1
|09.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Балтика
|27
|59
| 2
Повышение
|Торпедо М
|27
|51
| 3
Стыковая зона
|Сочи
|27
|47
| 4
Стыковая зона
|Черноморец
|27
|47
|5
|Урал
|27
|46
|6
|СКА-Хабаровск
|27
|41
|7
|Енисей
|27
|37
|8
|Арсенал Т
|27
|36
|9
|Ротор
|27
|36
|10
|Родина
|27
|35
|11
|Нефтехимик
|27
|33
|12
|Шинник
|27
|32
|13
|КАМАЗ
|27
|31
|14
|Чайка
|27
|30
|15
|Уфа
|27
|23
| 16
Зона вылета
|Алания
|27
|23
| 17
Зона вылета
|Сокол
|27
|22
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|27
|20