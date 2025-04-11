НЕК Неймеген - Валвейк 11 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 11-04-2025 20:00
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
11 Апреля 2025 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 29-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Валвейк, которое состоится 11 Апреля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Валвейк
Валвейк
|22
|вр
|Робин Руфс
|19
|зщ
|Элеутериос Лирацис
|3
|зщ
|Филиппе Сандлер
|17
|зщ
|Брам Нуйтинк
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
|5
|зщ
|Томас Ауэян
|71
|пз
|Дирк Пропер
|23
|пз
|Кодаи Сано
|8
|пз
|Argyris Darelas
|10
|нп
|Сонтье Хансен
|30
|нп
|Брайан Линссен
|1
|вр
|Йерун Хаувен
|2
|зщ
|Юлиан Леливелд
|4
|зщ
|Лиам ван Гелдерен
|33
|пз
|Файссал Аль-Мазиани
|35
|пз
|Кевин Фелида
|22
|пз
|Tim van de Loo
|6
|пз
|Яссин Укили
|5
|пз
|Хуан Фамилио-Кастильо
|52
|пз
|Мохаммед Ихаттарен
|9
|нп
|Оскар Завада
|19
|нп
|Рихонелл Маргарет
Главные тренеры
|Рогьер Мейер
|Хенк Фразер
История личных встреч
|09.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|0 : 3
|09.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|2 : 0
|26.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|3 : 0
|18.03.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 3
|13.11.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|6 : 1
|19.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|1 : 1
|05.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|2 : 1
|14.05.2019
|Нидерланды - Переходной турнир
|1-й раунд. 2-й матч
|3 : 0
|10.05.2019
|Нидерланды - Переходной турнир
|1-й раунд. 1-й матч
|2 : 0
|22.04.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|36-й тур
|2 : 1
|06.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|28-й тур
|2 : 0
|29.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|27-й тур
|3 : 3
|15.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|0 : 1
|09.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|2 : 3
|01.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|0 : 0
|06.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|28-й тур
|0 : 0
|01.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|2 : 2
|29.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|27-й тур
|2 : 0
|15.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|0 : 3
|28.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|28
|70
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|28
|61
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Фейеноорд
|28
|56
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Утрехт
|28
|53
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|28
|47
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|28
|46
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|28
|45
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|28
|34
|9
|Фортуна
|28
|33
|10
|Хераклес
|28
|32
|11
|Гронинген
|28
|32
|12
|Спарта
|28
|31
|13
|НЕК Неймеген
|28
|30
|14
|ПЕК Зволле
|28
|30
|15
|НАК Бреда
|28
|30
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|28
|24
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|28
|19
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|28
|19