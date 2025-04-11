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НЕК Неймеген - Валвейк 11 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 11-04-2025 20:00
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
11 Апреля 2025 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 29-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
НЕК Неймеген
Валвейк

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Валвейк, которое состоится 11 Апреля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Валвейк
Валвейк
22 Нидерланды вр Робин Руфс
19 Греция зщ Элеутериос Лирацис
3 Нидерланды зщ Филиппе Сандлер
17 Нидерланды зщ Брам Нуйтинк
24 Нидерланды зщ Калвин Вердонк
5 Нидерланды зщ Томас Ауэян
71 Нидерланды пз Дирк Пропер
23 Япония пз Кодаи Сано
8 Греция пз Argyris Darelas
10 Нидерланды нп Сонтье Хансен
30 Нидерланды нп Брайан Линссен
1 Нидерланды вр Йерун Хаувен
2 Нидерланды зщ Юлиан Леливелд
4 Нидерланды зщ Лиам ван Гелдерен
33 Бельгия пз Файссал Аль-Мазиани
35 Нидерланды пз Кевин Фелида
22 Нидерланды пз Tim van de Loo
6 Нидерланды пз Яссин Укили
5 Нидерланды пз Хуан Фамилио-Кастильо
52 Нидерланды пз Мохаммед Ихаттарен
9 Польша нп Оскар Завада
19 Нидерланды нп Рихонелл Маргарет
Главные тренеры
Нидерланды Рогьер Мейер
Нидерланды Хенк Фразер
История личных встреч
09.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур Валвейк0 : 3НЕК Неймеген
09.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Валвейк2 : 0НЕК Неймеген
26.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур НЕК Неймеген3 : 0Валвейк
18.03.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Валвейк1 : 3НЕК Неймеген
13.11.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур НЕК Неймеген6 : 1Валвейк
19.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур НЕК Неймеген1 : 1Валвейк
05.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Валвейк2 : 1НЕК Неймеген
14.05.2019 Нидерланды - Переходной турнир 1-й раунд. 2-й матч Валвейк3 : 0НЕК Неймеген
10.05.2019 Нидерланды - Переходной турнир 1-й раунд. 1-й матч НЕК Неймеген2 : 0Валвейк
22.04.2019 Нидерланды - Первый дивизион 36-й тур НЕК Неймеген2 : 1Валвейк
06.04.2025 Нидерланды — Эредивизия 28-й тур 2 : 0НЕК Неймеген
29.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 27-й тур НЕК Неймеген3 : 3
15.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур 0 : 1НЕК Неймеген
09.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур НЕК Неймеген2 : 3
01.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 0 : 0НЕК Неймеген
06.04.2025 Нидерланды — Эредивизия 28-й тур Валвейк0 : 0
01.04.2025 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур 2 : 2Валвейк
29.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 27-й тур 2 : 0Валвейк
15.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур Валвейк0 : 3
28.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур Валвейк1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2870
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2861
3
Квалификация Лиги чемпионов
Фейеноорд2856
4
Квалификация Лиги Европы
Утрехт2853
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2847
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2846
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2845
8
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен2834
9 Фортуна2833
10 Хераклес2832
11 Гронинген2832
12 Спарта2831
13 НЕК Неймеген2830
14 ПЕК Зволле2830
15 НАК Бреда2830
16
Стыковая зона
Виллем II2824
17
Зона вылета
Валвейк2819
18
Зона вылета
Алмере Сити2819

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