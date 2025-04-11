01:33 ()
Свернуть список

Бёрнли - Норвич Сити 11 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 11-04-2025 21:00
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
11 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 42-й тур
Бёрнли
Норвич Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Норвич Сити, которое состоится 11 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 42-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Норвич Сити
Норидж
История личных встреч
15.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур Норвич Сити1 : 2Бёрнли
04.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Норвич Сити0 : 3Бёрнли
25.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Бёрнли1 : 0Норвич Сити
10.04.2022 Англия - Премьер-лига 32-й тур Норвич Сити2 : 0Бёрнли
02.10.2021 Англия - Премьер-лига 7-й тур Бёрнли0 : 0Норвич Сити
18.07.2020 Англия - Премьер-лига 37-й тур Норвич Сити0 : 2Бёрнли
25.01.2020 Кубок Англии 1/16 финала Бёрнли1 : 2Норвич Сити
21.09.2019 Англия - Премьер-лига 6-й тур Бёрнли2 : 0Норвич Сити
08.04.2025 Англия — Чемпионшип 41-й тур 0 : 0Бёрнли
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур 1 : 2Бёрнли
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур Бёрнли1 : 0
15.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур 0 : 2Бёрнли
11.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур Бёрнли1 : 1
08.04.2025 Англия — Чемпионшип 41-й тур Норвич Сити0 : 0
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур 2 : 1Норвич Сити
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур Норвич Сити1 : 0
14.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур 2 : 1Норвич Сити
11.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур Норвич Сити2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед4185
2
Повышение
Бёрнли4185
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед4183
4
Плей-офф
Сандерленд4176
5
Плей-офф
Бристоль Сити4163
6
Плей-офф
Ковентри Сити4162
7 Мидлсбро4160
8 Вест Бромвич Альбион4157
9 Миллуолл4157
10 Уотфорд4156
11 Норвич Сити4153
12 Блэкберн Роверс4153
13 Шеффилд Уэнсдей4153
14 Суонси Сити4151
15 Куинз Парк Рейнджерс4149
16 Престон Норт Энд4149
17 Портсмут4145
18 Оксфорд Юнайтед4145
19 Халл Сити4144
20 Сток Сити4144
21 Дерби Каунти4142
22
Зона вылета
Кардифф Сити4142
23
Зона вылета
Лутон Таун4140
24
Зона вылета
Плимут Аргайл4137

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close