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Витебск - Ислочь 11 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 11-04-2025 17:00
11 Апреля 2025 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 4-й тур
Витебск
Ислочь

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - Ислочь, которое состоится 11 Апреля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витебск
Витебск
Ислочь
Минский район
История личных встреч
01.12.2024 Беларусь — Высшая лига 30-й тур Ислочь1 : 0Витебск
06.07.2024 Беларусь — Высшая лига 15-й тур Витебск0 : 1Ислочь
09.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Ислочь0 : 2Витебск
03.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Витебск1 : 4Ислочь
06.11.2022 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Витебск1 : 3Ислочь
08.07.2022 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Ислочь2 : 0Витебск
02.10.2021 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Витебск0 : 4Ислочь
19.05.2021 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Ислочь0 : 1Витебск
07.08.2020 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Витебск2 : 3Ислочь
26.04.2020 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Ислочь2 : 0Витебск
05.04.2025 Беларусь — Высшая лига 3-й тур Витебск2 : 0
29.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур 2 : 1Витебск
15.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Витебск0 : 1
09.03.2025 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч 0 : 0Витебск
02.03.2025 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Витебск2 : 0
06.04.2025 Беларусь — Высшая лига 3-й тур Ислочь1 : 1
28.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур 0 : 1Ислочь
14.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Ислочь2 : 2
09.03.2025 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Ислочь0 : 0 2 : 4
05.03.2025 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч 0 : 0Ислочь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Славия-Мозырь37
2
Квалификация Лиги конференций
Макслайн37
3
Квалификация Лиги конференций
БАТЭ36
4 Ислочь35
5 Нафтан34
6 Слуцк34
7 Динамо Мн24
8 Гомель34
9 Минск34
10 Неман23
11 Витебск33
12 Арсенал33
13 Торпедо-БелАЗ33
14
Стыковая зона
Динамо-Брест32
15
Зона вылета
Сморгонь31
16
Зона вылета
Молодечно30

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