Витебск - Ислочь 11 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 11-04-2025 17:00
11 Апреля 2025 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - Ислочь, которое состоится 11 Апреля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витебск
Витебск
Ислочь
Минский район
История личных встреч
|01.12.2024
|Беларусь — Высшая лига
|30-й тур
|1 : 0
|06.07.2024
|Беларусь — Высшая лига
|15-й тур
|0 : 1
|09.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 2
|03.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 4
|06.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|1 : 3
|08.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 0
|02.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 4
|19.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 1
|07.08.2020
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 3
|26.04.2020
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 0
|05.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|3-й тур
|2 : 0
|29.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|2-й тур
|2 : 1
|15.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|0 : 1
|09.03.2025
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 0
|02.03.2025
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 0
|06.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|3-й тур
|1 : 1
|28.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|2-й тур
|0 : 1
|14.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|2 : 2
|09.03.2025
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 0 2 : 4
|05.03.2025
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Славия-Мозырь
|3
|7
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Макслайн
|3
|7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|БАТЭ
|3
|6
|4
|Ислочь
|3
|5
|5
|Нафтан
|3
|4
|6
|Слуцк
|3
|4
|7
|Динамо Мн
|2
|4
|8
|Гомель
|3
|4
|9
|Минск
|3
|4
|10
|Неман
|2
|3
|11
|Витебск
|3
|3
|12
|Арсенал
|3
|3
|13
|Торпедо-БелАЗ
|3
|3
| 14
Стыковая зона
|Динамо-Брест
|3
|2
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|3
|1
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|3
|0