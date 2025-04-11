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Гройтер Фюрт - Кёльн 11 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 11-04-2025 18:30
Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
11 Апреля 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 29-й тур
Гройтер Фюрт
Кёльн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Кёльн, которое состоится 11 Апреля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
Австрия Герхард Штрубер
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
09.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур Кёльн1 : 0Гройтер Фюрт
26.02.2022 Германия - Бундеслига 24-й тур Гройтер Фюрт1 : 1Кёльн
01.10.2021 Германия - Бундеслига 7-й тур Кёльн3 : 1Гройтер Фюрт
06.05.2019 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Гройтер Фюрт0 : 4Кёльн
01.12.2018 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Кёльн4 : 0Гройтер Фюрт
05.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 28-й тур 1 : 0Гройтер Фюрт
30.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 27-й тур Гройтер Фюрт3 : 3
16.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 26-й тур 3 : 0Гройтер Фюрт
08.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур Гройтер Фюрт1 : 1
28.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур 1 : 2Гройтер Фюрт
05.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 28-й тур Кёльн0 : 1
29.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 27-й тур 1 : 2Кёльн
15.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 26-й тур Кёльн2 : 1
08.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур 0 : 1Кёльн
01.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур 1 : 0Кёльн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гамбург2852
2
Повышение
Кёльн2850
3
Плей-офф за повышение
Магдебург2846
4 Кайзерслаутерн2846
5 Падерборн 072845
6 Эльверсберг2844
7 Фортуна2844
8 Ганновер-962843
9 Нюрнберг2841
10 Карлсруэ2840
11 Шальке-042837
12 Герта2835
13 Дармштадт 982834
14 Гройтер Фюрт2834
15 Пройссен Мюнстер2827
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б2827
17
Зона вылета
Ульм 18462823
18
Зона вылета
Ян2819

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