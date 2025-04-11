Гамбург - Айнтрахт Б 11 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 11-04-2025 18:30
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
11 Апреля 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 29-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Айнтрахт Б, которое состоится 11 Апреля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гамбург
Гамбург
Айнтрахт Б
Брауншвейг
История личных встреч
|08.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
|27.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|0 : 4
|24.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|29.01.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|4 : 2
|17.07.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|0 : 2
|08.08.2021
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 2
|23.05.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|4 : 0
|23.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|2 : 4
|15.02.2014
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|4 : 2
|31.08.2013
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|4 : 0
|05.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|28-й тур
|0 : 3
|28.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|27-й тур
|0 : 0
|14.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|26-й тур
|0 : 3
|08.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|25-й тур
|4 : 1
|02.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|24-й тур
|2 : 0
|04.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|28-й тур
|3 : 2
|30.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|16.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|26-й тур
|1 : 5
|09.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Гамбург
|28
|52
| 2
Повышение
|Кёльн
|28
|50
| 3
Плей-офф за повышение
|Магдебург
|28
|46
|4
|Кайзерслаутерн
|28
|46
|5
|Падерборн 07
|28
|45
|6
|Эльверсберг
|28
|44
|7
|Фортуна
|28
|44
|8
|Ганновер-96
|28
|43
|9
|Нюрнберг
|28
|41
|10
|Карлсруэ
|28
|40
|11
|Шальке-04
|28
|37
|12
|Герта
|28
|35
|13
|Дармштадт 98
|28
|34
|14
|Гройтер Фюрт
|28
|34
|15
|Пройссен Мюнстер
|28
|27
| 16
Стыковая зона
|Айнтрахт Б
|28
|27
| 17
Зона вылета
|Ульм 1846
|28
|23
| 18
Зона вылета
|Ян
|28
|19