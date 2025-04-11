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Гамбург - Айнтрахт Б 11 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 11-04-2025 18:30
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
11 Апреля 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 29-й тур
Гамбург
Айнтрахт Б

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Айнтрахт Б, которое состоится 11 Апреля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гамбург
Гамбург
Айнтрахт Б
Брауншвейг
История личных встреч
08.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур Айнтрахт Б3 : 1Гамбург
27.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Айнтрахт Б0 : 4Гамбург
24.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Гамбург2 : 1Айнтрахт Б
29.01.2023 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Гамбург4 : 2Айнтрахт Б
17.07.2022 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Айнтрахт Б0 : 2Гамбург
08.08.2021 Кубок Германии 1-й раунд Айнтрахт Б1 : 2Гамбург
23.05.2021 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Гамбург4 : 0Айнтрахт Б
23.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Айнтрахт Б2 : 4Гамбург
15.02.2014 Германия - Бундеслига 21-й тур Айнтрахт Б4 : 2Гамбург
31.08.2013 Германия - Бундеслига 4-й тур Гамбург4 : 0Айнтрахт Б
05.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 28-й тур 0 : 3Гамбург
28.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 27-й тур Гамбург0 : 0
14.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 26-й тур 0 : 3Гамбург
08.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур Гамбург4 : 1
02.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур 2 : 0Гамбург
04.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 28-й тур Айнтрахт Б3 : 2
30.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 27-й тур 1 : 1Айнтрахт Б
16.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 26-й тур Айнтрахт Б1 : 5
09.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур 1 : 1Айнтрахт Б
01.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур Айнтрахт Б1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гамбург2852
2
Повышение
Кёльн2850
3
Плей-офф за повышение
Магдебург2846
4 Кайзерслаутерн2846
5 Падерборн 072845
6 Эльверсберг2844
7 Фортуна2844
8 Ганновер-962843
9 Нюрнберг2841
10 Карлсруэ2840
11 Шальке-042837
12 Герта2835
13 Дармштадт 982834
14 Гройтер Фюрт2834
15 Пройссен Мюнстер2827
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б2827
17
Зона вылета
Ульм 18462823
18
Зона вылета
Ян2819

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