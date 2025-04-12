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Чайка - Торпедо М 12 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-04-2025 17:00
12 Апреля 2025 года в 18:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 28-й тур
Чайка
Торпедо М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чайка - Торпедо М, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чайка
Песчанокопское
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
РоссияЕвгений Игоревич Калешин
РоссияОлег Георгиевич Кононов
История личных встреч
03.08.2024Россия — Мелбет Первая лига4-й турТорпедо М1 : 1Чайка
26.08.2021Кубок РоссииГруппа 5Чайка1 : 0Торпедо М
06.03.2021ФНЛ - Первый дивизион28-й турТорпедо М1 : 2Чайка
09.09.2020ФНЛ - Первый дивизион8-й турЧайка1 : 2Торпедо М
23.10.2019ФНЛ - Первый дивизион19-й турТорпедо М2 : 1Чайка
05.04.2025Россия — Мелбет Первая лига27-й тур2 : 1Чайка
30.03.2025Россия — Мелбет Первая лига26-й тур4 : 0Чайка
23.03.2025Россия — Мелбет Первая лига25-й турЧайка0 : 2
17.03.2025Россия — Мелбет Первая лига24-й тур0 : 0Чайка
08.03.2025Россия — Мелбет Первая лига23-й тур3 : 1Чайка
06.04.2025Россия — Мелбет Первая лига27-й турТорпедо М0 : 1
30.03.2025Россия — Мелбет Первая лига26-й тур0 : 1Торпедо М
22.03.2025Россия — Мелбет Первая лига25-й турТорпедо М0 : 0
15.03.2025Россия — Мелбет Первая лига24-й тур0 : 1Торпедо М
09.03.2025Россия — Мелбет Первая лига23-й турТорпедо М0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2759
2
Повышение
Торпедо М2751
3
Стыковая зона
Урал2849
4
Стыковая зона
Сочи2747
5 Черноморец2747
6 СКА-Хабаровск2741
7 Енисей2737
8 Арсенал Т2736
9 Ротор2736
10 Родина2735
11 Нефтехимик2833
12 Шинник2732
13 КАМАЗ2731
14 Чайка2730
15 Уфа2723
16
Зона вылета
Алания2723
17
Зона вылета
Сокол2722
18
Зона вылета
Тюмень2720

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