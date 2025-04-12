Чайка - Торпедо М 12 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 12-04-2025 17:00
12 Апреля 2025 года в 18:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 28-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чайка - Торпедо М, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чайка
Песчанокопское
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
|Евгений Игоревич Калешин
|Олег Георгиевич Кононов
История личных встреч
|03.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 1
|26.08.2021
|Кубок России
|Группа 5
|1 : 0
|06.03.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|28-й тур
|1 : 2
|09.09.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|8-й тур
|1 : 2
|23.10.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|19-й тур
|2 : 1
|05.04.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|27-й тур
|2 : 1
|30.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|26-й тур
|4 : 0
|23.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|25-й тур
|0 : 2
|17.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|0 : 0
|08.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|3 : 1
|06.04.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|27-й тур
|0 : 1
|30.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|26-й тур
|0 : 1
|22.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|25-й тур
|0 : 0
|15.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|0 : 1
|09.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Балтика
|27
|59
| 2
Повышение
|Торпедо М
|27
|51
| 3
Стыковая зона
|Урал
|28
|49
| 4
Стыковая зона
|Сочи
|27
|47
|5
|Черноморец
|27
|47
|6
|СКА-Хабаровск
|27
|41
|7
|Енисей
|27
|37
|8
|Арсенал Т
|27
|36
|9
|Ротор
|27
|36
|10
|Родина
|27
|35
|11
|Нефтехимик
|28
|33
|12
|Шинник
|27
|32
|13
|КАМАЗ
|27
|31
|14
|Чайка
|27
|30
|15
|Уфа
|27
|23
| 16
Зона вылета
|Алания
|27
|23
| 17
Зона вылета
|Сокол
|27
|22
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|27
|20