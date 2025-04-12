Саутгемптон - Астон Вилла 12 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 12-04-2025 16:00
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
12 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Астон Вилла, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Астон Вилла
Бирмингем
|30
|вр
|Аарон Рамсдейл
|35
|зщ
|Ян Беднарек
|6
|зщ
|Тейлор Харвуд-Беллис
|2
|зщ
|Кайл Уолкер-Питерс
|5
|зщ
|Джек Стивенс
|3
|зщ
|Райан Мэннинг
|26
|пз
|Лесли Угочукву
|8
|пз
|Уильям Смоллбоун
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|20
|нп
|Камал Сулемана
|19
|нп
|Кэмерон Арчер
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|16
|зщ
|Андрес Гарсия
|3
|зщ
|Аксель Дисаси
|5
|зщ
|Тайрон Мингз
|22
|зщ
|Ян Матсен
|24
|пз
|Амаду Онана
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|17
|пз
|Дониэлл Мален
|41
|пз
|Джейкоб Рэмси
|21
|нп
|Марко Асенсио
|11
|нп
|Олли Уоткинс
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Саймон Раск
|Унаи Эмери
История личных встреч
|07.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|21.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 1
|16.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|05.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|4 : 0
|05.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|30.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 1
|01.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 4
|22.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 0
|21.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 3
|23.04.2016
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 4
|06.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 1
|02.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|15.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 2
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 1
|25.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|4 : 0
|09.04.2025
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 1
|05.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 1
|02.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 3
|30.03.2025
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 3
|12.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|31
|73
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|31
|62
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|31
|57
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|31
|53
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|53
|6
|Манчестер Сити
|31
|52
|7
|Астон Вилла
|31
|51
|8
|Фулхэм
|31
|48
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|31
|47
|10
|Борнмут
|31
|45
|11
|Кристал Пэлас
|30
|43
|12
|Брентфорд
|31
|42
|13
|Манчестер Юнайтед
|31
|38
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|31
|37
|15
|Эвертон
|31
|35
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|35
|17
|Вулверхэмптон
|31
|32
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|31
|20
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|31
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|31
|10