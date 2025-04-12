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Саутгемптон - Астон Вилла 12 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-04-2025 16:00
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
12 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Саутгемптон
Астон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Астон Вилла, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Астон Вилла
Бирмингем
30АнглияврАарон Рамсдейл
35ПольшазщЯн Беднарек
6АнглиязщТейлор Харвуд-Беллис
2АнглиязщКайл Уолкер-Питерс
5АнглиязщДжек Стивенс
3ИрландиязщРайан Мэннинг
26ФранцияпзЛесли Угочукву
8ИрландияпзУильям Смоллбоун
18ПортугалияпзМатеуш Фернандеш
20ГананпКамал Сулемана
19АнглиянпКэмерон Арчер
23АргентинаврЭмилиано Мартинес
16ИспаниязщАндрес Гарсия
3ФранциязщАксель Дисаси
5АнглиязщТайрон Мингз
22НидерландызщЯн Матсен
24БельгияпзАмаду Онана
8БельгияпзЮри Тилеманс
17НидерландыпзДониэлл Мален
41АнглияпзДжейкоб Рэмси
21ИспаниянпМарко Асенсио
11АнглиянпОлли Уоткинс
Главные тренеры
ХорватияИван Юрич
АнглияСаймон Раск
ИспанияУнаи Эмери
История личных встреч
07.12.2024Англия — Премьер-лига15-й турАстон Вилла1 : 0Саутгемптон
21.01.2023Англия - Премьер-лига21-й турСаутгемптон0 : 1Астон Вилла
16.09.2022Англия - Премьер-лига8-й турАстон Вилла1 : 0Саутгемптон
05.03.2022Англия - Премьер-лига28-й турАстон Вилла4 : 0Саутгемптон
05.11.2021Англия - Премьер-лига11-й турСаутгемптон1 : 0Астон Вилла
30.01.2021Англия - Премьер-лига21-й турСаутгемптон0 : 1Астон Вилла
01.11.2020Англия - Премьер-лига7-й турАстон Вилла3 : 4Саутгемптон
22.02.2020Англия - Премьер-лига27-й турСаутгемптон2 : 0Астон Вилла
21.12.2019Англия - Премьер-лига18-й турАстон Вилла1 : 3Саутгемптон
23.04.2016Англия - Премьер-лига35-й турАстон Вилла2 : 4Саутгемптон
06.04.2025Англия — Премьер-лига31-й тур3 : 1Саутгемптон
02.04.2025Англия — Премьер-лига30-й турСаутгемптон1 : 1
15.03.2025Англия — Премьер-лига29-й турСаутгемптон1 : 2
08.03.2025Англия — Премьер-лига28-й тур3 : 1Саутгемптон
25.02.2025Англия — Премьер-лига27-й тур4 : 0Саутгемптон
09.04.2025Лига чемпионов1/4 финала. 1-й матч3 : 1Астон Вилла
05.04.2025Англия — Премьер-лига31-й турАстон Вилла2 : 1
02.04.2025Англия — Премьер-лига30-й тур0 : 3Астон Вилла
30.03.2025Кубок Англии1/4 финала0 : 3Астон Вилла
12.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчАстон Вилла3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль3173
2
Лига чемпионов
Арсенал3162
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест3157
4
Лига чемпионов
Челси3153
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед3053
6 Манчестер Сити3152
7 Астон Вилла3151
8 Фулхэм3148
9 Брайтон энд Хоув Альбион3147
10 Борнмут3145
11 Кристал Пэлас3043
12 Брентфорд3142
13 Манчестер Юнайтед3138
14 Тоттенхэм Хотспур3137
15 Эвертон3135
16 Вест Хэм Юнайтед3135
17 Вулверхэмптон3132
18
Зона вылета
Ипсвич Таун3120
19
Зона вылета
Лестер Сити3117
20
Зона вылета
Саутгемптон3110

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