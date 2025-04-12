Ноттингем Форест - Эвертон 12 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 12-04-2025 16:00
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
12 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Эвертон, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Эвертон
Ливерпуль
|26
|вр
|Матц Селс
|7
|зщ
|Неко Уильямс
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|19
|зщ
|Алекс Морено
|22
|пз
|Райан Йейтс
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|17
|нп
|Эрик да Силва Морейра
|14
|нп
|Каллум Хадсон-Одои
|20
|нп
|Жота Силва
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|15
|зщ
|Джейк О'Брайен
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|2
|зщ
|Нейтан Паттерсон
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|11
|нп
|Джек Харрисон
|10
|нп
|Илиман Ндиайе
|14
|нп
|Бету
Главные тренеры
|Нуну Эшпириту Санту
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 0
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|05.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 2
|20.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|05.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 1
|01.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|29.03.2025
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 0 3 : 4
|15.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 4
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|05.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
|02.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|15.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|26.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|31
|73
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|31
|62
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|31
|57
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|31
|53
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|53
|6
|Манчестер Сити
|31
|52
|7
|Астон Вилла
|31
|51
|8
|Фулхэм
|31
|48
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|31
|47
|10
|Борнмут
|31
|45
|11
|Кристал Пэлас
|30
|43
|12
|Брентфорд
|31
|42
|13
|Манчестер Юнайтед
|31
|38
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|31
|37
|15
|Эвертон
|31
|35
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|35
|17
|Вулверхэмптон
|31
|32
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|31
|20
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|31
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|31
|10