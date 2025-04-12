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Ноттингем Форест - Эвертон 12 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-04-2025 16:00
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
12 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Ноттингем Форест
Эвертон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Эвертон, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Эвертон
Ливерпуль
26 Бельгия вр Матц Селс
7 Уэльс зщ Неко Уильямс
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
19 Испания зщ Алекс Морено
22 Англия пз Райан Йейтс
8 Шотландия пз Эллиот Андерсон
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
17 Германия нп Эрик да Силва Морейра
14 Англия нп Каллум Хадсон-Одои
20 Португалия нп Жота Силва
1 Англия вр Джордан Пикфорд
15 Ирландия зщ Джейк О'Брайен
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
32 Англия зщ Джеррэд Брэнтуэйт
2 Шотландия зщ Нейтан Паттерсон
37 Англия пз Джеймс Гарнер
27 Сенегал пз Идрисса Гейе
16 Мали пз Абдулайе Дукуре
11 Англия нп Джек Харрисон
10 Сенегал нп Илиман Ндиайе
14 Гвинея-Бисау нп Бету
Главные тренеры
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур Эвертон0 : 2Ноттингем Форест
21.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Эвертон2 : 0Ноттингем Форест
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Ноттингем Форест0 : 1Эвертон
05.03.2023 Англия - Премьер-лига 26-й тур Ноттингем Форест2 : 2Эвертон
20.08.2022 Англия - Премьер-лига 3-й тур Эвертон1 : 1Ноттингем Форест
05.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур 2 : 1Ноттингем Форест
01.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур Ноттингем Форест1 : 0
29.03.2025 Кубок Англии 1/4 финала 0 : 0 3 : 4Ноттингем Форест
15.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур 2 : 4Ноттингем Форест
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Ноттингем Форест1 : 0
05.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур Эвертон1 : 1
02.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур 1 : 0Эвертон
15.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур Эвертон1 : 1
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур 1 : 1Эвертон
26.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур 1 : 1Эвертон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль3173
2
Лига чемпионов
Арсенал3162
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест3157
4
Лига чемпионов
Челси3153
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед3053
6 Манчестер Сити3152
7 Астон Вилла3151
8 Фулхэм3148
9 Брайтон энд Хоув Альбион3147
10 Борнмут3145
11 Кристал Пэлас3043
12 Брентфорд3142
13 Манчестер Юнайтед3138
14 Тоттенхэм Хотспур3137
15 Эвертон3135
16 Вест Хэм Юнайтед3135
17 Вулверхэмптон3132
18
Зона вылета
Ипсвич Таун3120
19
Зона вылета
Лестер Сити3117
20
Зона вылета
Саутгемптон3110

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