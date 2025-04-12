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Сандерленд - Суонси Сити 12 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-04-2025 16:00
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
12 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 42-й тур
Сандерленд
Суонси Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Суонси Сити, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 42-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Суонси Сити
Суонси
Главные тренеры
ФранцияРежис Ле Брис
История личных встреч
14.12.2024Англия — Чемпионшип21-й турСуонси Сити2 : 3Сандерленд
24.02.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й турСандерленд1 : 2Суонси Сити
04.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й турСуонси Сити0 : 0Сандерленд
14.01.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 27-й турСандерленд1 : 3Суонси Сити
08.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турСуонси Сити2 : 1Сандерленд
13.05.2017Англия - Премьер-лига37-й турСандерленд0 : 2Суонси Сити
10.12.2016Англия - Премьер-лига15-й турСуонси Сити3 : 0Сандерленд
13.01.2016Англия - Премьер-лига21-й турСуонси Сити2 : 4Сандерленд
22.08.2015Англия - Премьер-лига3-й турСандерленд1 : 1Суонси Сити
07.02.2015Англия - Премьер-лига24-й турСуонси Сити1 : 1Сандерленд
08.04.2025Англия — Чемпионшип41-й тур0 : 0Сандерленд
05.04.2025Англия — Чемпионшип40-й тур0 : 1Сандерленд
29.03.2025Англия — Чемпионшип39-й турСандерленд1 : 0
15.03.2025Англия — Чемпионшип38-й тур3 : 0Сандерленд
11.03.2025Англия — Чемпионшип37-й турСандерленд1 : 1
09.04.2025Англия — Чемпионшип41-й турСуонси Сити3 : 0
05.04.2025Англия — Чемпионшип40-й турСуонси Сити1 : 0
29.03.2025Англия — Чемпионшип39-й тур2 : 2Суонси Сити
15.03.2025Англия — Чемпионшип38-й турСуонси Сити0 : 2
12.03.2025Англия — Чемпионшип37-й тур1 : 0Суонси Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед4185
2
Повышение
Бёрнли4185
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед4183
4
Плей-офф
Сандерленд4176
5
Плей-офф
Бристоль Сити4163
6
Плей-офф
Ковентри Сити4162
7 Мидлсбро4160
8 Вест Бромвич Альбион4157
9 Миллуолл4157
10 Уотфорд4156
11 Норвич Сити4153
12 Блэкберн Роверс4153
13 Шеффилд Уэнсдей4153
14 Суонси Сити4151
15 Куинз Парк Рейнджерс4149
16 Престон Норт Энд4149
17 Портсмут4145
18 Оксфорд Юнайтед4145
19 Халл Сити4144
20 Сток Сити4144
21 Дерби Каунти4142
22
Зона вылета
Кардифф Сити4142
23
Зона вылета
Лутон Таун4140
24
Зона вылета
Плимут Аргайл4137

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