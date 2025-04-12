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Лутон Таун - Блэкберн Роверс 12 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-04-2025 16:00
Стадион: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия), вместимость: 12027
12 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 42-й тур
Лутон Таун
Блэкберн Роверс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Блэкберн Роверс, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 42-й тур, оно проводится на стадионе: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Блэкберн Роверс
Блэкберн
История личных встреч
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур Блэкберн Роверс2 : 0Лутон Таун
01.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Блэкберн Роверс1 : 1Лутон Таун
17.09.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Лутон Таун2 : 0Блэкберн Роверс
29.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Лутон Таун0 : 0Блэкберн Роверс
11.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Блэкберн Роверс2 : 2Лутон Таун
30.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Блэкберн Роверс1 : 0Лутон Таун
21.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Лутон Таун1 : 1Блэкберн Роверс
22.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Лутон Таун3 : 2Блэкберн Роверс
28.09.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Блэкберн Роверс1 : 2Лутон Таун
08.04.2025 Англия — Чемпионшип 41-й тур 1 : 1Лутон Таун
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур Лутон Таун1 : 1
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур 0 : 1Лутон Таун
15.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур Лутон Таун0 : 0
11.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур 1 : 2Лутон Таун
08.04.2025 Англия — Чемпионшип 41-й тур Блэкберн Роверс2 : 2
04.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур Блэкберн Роверс0 : 2
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур 1 : 0Блэкберн Роверс
15.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур Блэкберн Роверс1 : 2
12.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур 1 : 0Блэкберн Роверс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед4185
2
Повышение
Бёрнли4185
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед4183
4
Плей-офф
Сандерленд4176
5
Плей-офф
Бристоль Сити4163
6
Плей-офф
Ковентри Сити4162
7 Мидлсбро4160
8 Вест Бромвич Альбион4157
9 Миллуолл4157
10 Уотфорд4156
11 Норвич Сити4153
12 Блэкберн Роверс4153
13 Шеффилд Уэнсдей4153
14 Суонси Сити4151
15 Куинз Парк Рейнджерс4149
16 Престон Норт Энд4149
17 Портсмут4145
18 Оксфорд Юнайтед4145
19 Халл Сити4144
20 Сток Сити4144
21 Дерби Каунти4142
22
Зона вылета
Кардифф Сити4142
23
Зона вылета
Лутон Таун4140
24
Зона вылета
Плимут Аргайл4137

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