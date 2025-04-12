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Миллуолл - Мидлсбро 12 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-04-2025 16:00
Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
12 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 42-й тур
Миллуолл
Мидлсбро

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Мидлсбро, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 42-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миллуолл
Лондон
Мидлсбро
Мидлсбро
Главные тренеры
ШотландияАлекс Фрэнсис Нил
История личных встреч
14.12.2024Англия — Чемпионшип21-й турМидлсбро1 : 0Миллуолл
13.01.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 27-й турМиллуолл1 : 3Мидлсбро
05.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й турМидлсбро0 : 1Миллуолл
14.01.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 27-й турМидлсбро1 : 0Миллуолл
08.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турМиллуолл2 : 0Мидлсбро
12.03.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 37-й турМиллуолл0 : 0Мидлсбро
20.11.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й турМидлсбро1 : 1Миллуолл
20.03.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 38-й турМиллуолл1 : 0Мидлсбро
12.12.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й турМидлсбро3 : 0Миллуолл
08.07.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й турМиллуолл0 : 2Мидлсбро
08.04.2025Англия — Чемпионшип41-й тур0 : 1Миллуолл
05.04.2025Англия — Чемпионшип40-й турМиллуолл2 : 1
29.03.2025Англия — Чемпионшип39-й тур1 : 0Миллуолл
15.03.2025Англия — Чемпионшип38-й турМиллуолл1 : 0
12.03.2025Англия — Чемпионшип37-й тур2 : 0Миллуолл
08.04.2025Англия — Чемпионшип41-й турМидлсбро0 : 1
04.04.2025Англия — Чемпионшип40-й тур0 : 2Мидлсбро
29.03.2025Англия — Чемпионшип39-й турМидлсбро2 : 1
15.03.2025Англия — Чемпионшип38-й тур0 : 0Мидлсбро
11.03.2025Англия — Чемпионшип37-й турМидлсбро2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед4185
2
Повышение
Бёрнли4185
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед4183
4
Плей-офф
Сандерленд4176
5
Плей-офф
Бристоль Сити4163
6
Плей-офф
Ковентри Сити4162
7 Мидлсбро4160
8 Вест Бромвич Альбион4157
9 Миллуолл4157
10 Уотфорд4156
11 Норвич Сити4153
12 Блэкберн Роверс4153
13 Шеффилд Уэнсдей4153
14 Суонси Сити4151
15 Куинз Парк Рейнджерс4149
16 Престон Норт Энд4149
17 Портсмут4145
18 Оксфорд Юнайтед4145
19 Халл Сити4144
20 Сток Сити4144
21 Дерби Каунти4142
22
Зона вылета
Кардифф Сити4142
23
Зона вылета
Лутон Таун4140
24
Зона вылета
Плимут Аргайл4137

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