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Куинз Парк Рейнджерс - Бристоль Сити 12 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-04-2025 16:00
Стадион: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
12 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 42-й тур
Куинз Парк Рейнджерс
Бристоль Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Бристоль Сити, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 42-й тур, оно проводится на стадионе: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Бристоль Сити
Бристоль
Главные тренеры
Испания Марти Сифуэнтес
История личных встреч
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур Бристоль Сити1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Бристоль Сити0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 0Бристоль Сити
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 2Бристоль Сити
01.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Бристоль Сити1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
30.12.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Бристоль Сити1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
18.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 2Бристоль Сити
06.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Бристоль Сити0 : 2Куинз Парк Рейнджерс
01.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 2Бристоль Сити
01.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 1Бристоль Сити
09.04.2025 Англия — Чемпионшип 41-й тур 1 : 3Куинз Парк Рейнджерс
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 0
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур 3 : 1Куинз Парк Рейнджерс
15.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 2
11.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур 2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
08.04.2025 Англия — Чемпионшип 41-й тур Бристоль Сити2 : 1
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур Бристоль Сити2 : 1
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур 1 : 0Бристоль Сити
14.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур Бристоль Сити2 : 1
11.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур 1 : 1Бристоль Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед4185
2
Повышение
Бёрнли4185
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед4183
4
Плей-офф
Сандерленд4176
5
Плей-офф
Бристоль Сити4163
6
Плей-офф
Ковентри Сити4162
7 Мидлсбро4160
8 Вест Бромвич Альбион4157
9 Миллуолл4157
10 Уотфорд4156
11 Норвич Сити4153
12 Блэкберн Роверс4153
13 Шеффилд Уэнсдей4153
14 Суонси Сити4151
15 Куинз Парк Рейнджерс4149
16 Престон Норт Энд4149
17 Портсмут4145
18 Оксфорд Юнайтед4145
19 Халл Сити4144
20 Сток Сити4144
21 Дерби Каунти4142
22
Зона вылета
Кардифф Сити4142
23
Зона вылета
Лутон Таун4140
24
Зона вылета
Плимут Аргайл4137

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