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Портсмут - Дерби Каунти 12 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-04-2025 16:00
Стадион: Фрэттон Парк (Портсмут, Англия), вместимость: 20821
12 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 42-й тур
Портсмут
Дерби Каунти

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портсмут - Дерби Каунти, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 42-й тур, оно проводится на стадионе: Фрэттон Парк (Портсмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Портсмут
Портсмут
Дерби Каунти
Дерби
История личных встреч
13.12.2024Англия — Чемпионшип21-й турДерби Каунти4 : 0Портсмут
12.08.2015Англия - Кубок лиги1-й раундПортсмут2 : 1Дерби Каунти
19.01.2008Англия - Премьер-лига23-й турПортсмут3 : 1Дерби Каунти
11.08.2007Англия - Премьер-лига1-й турДерби Каунти2 : 2Портсмут
09.04.2025Англия — Чемпионшип41-й тур1 : 0Портсмут
05.04.2025Англия — Чемпионшип40-й тур2 : 1Портсмут
29.03.2025Англия — Чемпионшип39-й турПортсмут1 : 0
15.03.2025Англия — Чемпионшип38-й тур2 : 1Портсмут
12.03.2025Англия — Чемпионшип37-й турПортсмут1 : 2
08.04.2025Англия — Чемпионшип41-й турДерби Каунти0 : 0
05.04.2025Англия — Чемпионшип40-й тур1 : 0Дерби Каунти
02.04.2025Англия — Чемпионшип39-й турДерби Каунти2 : 0
15.03.2025Англия — Чемпионшип38-й тур2 : 3Дерби Каунти
11.03.2025Англия — Чемпионшип37-й турДерби Каунти2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед4185
2
Повышение
Бёрнли4185
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед4183
4
Плей-офф
Сандерленд4176
5
Плей-офф
Бристоль Сити4163
6
Плей-офф
Ковентри Сити4162
7 Мидлсбро4160
8 Вест Бромвич Альбион4157
9 Миллуолл4157
10 Уотфорд4156
11 Норвич Сити4153
12 Блэкберн Роверс4153
13 Шеффилд Уэнсдей4153
14 Суонси Сити4151
15 Куинз Парк Рейнджерс4149
16 Престон Норт Энд4149
17 Портсмут4145
18 Оксфорд Юнайтед4145
19 Халл Сити4144
20 Сток Сити4144
21 Дерби Каунти4142
22
Зона вылета
Кардифф Сити4142
23
Зона вылета
Лутон Таун4140
24
Зона вылета
Плимут Аргайл4137

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