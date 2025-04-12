Леганес - Барселона 12 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 12-04-2025 21:00
Стадион: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания), вместимость: 12450
12 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 31-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леганес - Барселона, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Леганес
Леганес
Барселона
Барселона
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|6
|зщ
|Серхио Гонсалес
|22
|зщ
|Матия Настасич
|20
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|12
|зщ
|Валентин Розье
|17
|пз
|Иван Неу
|8
|пз
|Сейдуба Сиссе
|5
|пз
|Ренато Тапиа
|11
|нп
|Хуан Крус
|10
|нп
|Даниэль Раба
|19
|нп
|Диего Гарсия
|25
|вр
|Войцех Щенсны
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|5
|зщ
|Иньиго Мартинес
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|8
|пз
|Педри
|21
|пз
|Френки де Йонг
|11
|пз
|Рафинья
|6
|пз
|Гави
|7
|нп
|Ферран Торрес
|9
|нп
|Роберт Левандовски
Главные тренеры
|Борха Саэс Хименес
|Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
|15.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|0 : 1
|16.06.2020
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 0
|30.01.2020
|Кубок Испании
|1/8 финала
|5 : 0
|23.11.2019
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 2
|20.01.2019
|Испания - Примера
|20-й тур
|3 : 1
|26.09.2018
|Испания - Примера
|6-й тур
|2 : 1
|07.04.2018
|Испания - Примера
|31-й тур
|3 : 1
|18.11.2017
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 3
|19.02.2017
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 1
|17.09.2016
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 5
|07.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|1 : 1
|29.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|3 : 2
|16.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|2 : 3
|08.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|2 : 1
|02.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 0
|09.04.2025
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|4 : 0
|05.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|1 : 1
|02.04.2025
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1
|30.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|4 : 1
|27.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура Примеры: «Леганес» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|30
|67
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|30
|63
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|30
|60
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|30
|54
| 5
Лига Европы
|Бетис
|30
|48
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|29
|48
|7
|Сельта
|30
|43
|8
|Реал Сосьедад
|30
|41
|9
|Мальорка
|30
|40
|10
|Райо Вальекано
|30
|40
|11
|Хетафе
|30
|39
|12
|Севилья
|30
|36
|13
|Осасуна
|30
|35
|14
|Валенсия
|30
|34
|15
|Жирона
|30
|34
|16
|Эспаньол
|29
|32
|17
|Алавес
|30
|30
| 18
Зона вылета
|Леганес
|30
|28
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|30
|26
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|30
|16