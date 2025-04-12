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Леганес - Барселона 12 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-04-2025 21:00
Стадион: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания), вместимость: 12450
12 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 31-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
Леганес
Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леганес - Барселона, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Леганес
Леганес
Барселона
Барселона
13СербияврМарко Дмитрович
6ИспаниязщСерхио Гонсалес
22СербиязщМатия Настасич
20ИспаниязщХавьер Эрнандес
12ФранциязщВалентин Розье
17КамерунпзИван Неу
8ГвинеяпзСейдуба Сиссе
5ПерупзРенато Тапиа
11ИспаниянпХуан Крус
10ИспаниянпДаниэль Раба
19ИспаниянпДиего Гарсия
25ПольшаврВойцех Щенсны
23ФранциязщЖюль Кунде
4УругвайзщРональд Араухо
5ИспаниязщИньиго Мартинес
3ИспаниязщАлекс Бальде
8Испанияпз Педри
21НидерландыпзФренки де Йонг
11Бразилияпз Рафинья
6Испанияпз Гави
7ИспаниянпФерран Торрес
9ПольшанпРоберт Левандовски
Главные тренеры
ИспанияБорха Саэс Хименес
ГерманияХанс-Дитер Флик
История личных встреч
15.12.2024Испания — Примера17-й турБарселона0 : 1Леганес
16.06.2020Испания - Примера29-й турБарселона2 : 0Леганес
30.01.2020Кубок Испании1/8 финалаБарселона5 : 0Леганес
23.11.2019Испания - Примера14-й турЛеганес1 : 2Барселона
20.01.2019Испания - Примера20-й турБарселона3 : 1Леганес
26.09.2018Испания - Примера6-й турЛеганес2 : 1Барселона
07.04.2018Испания - Примера31-й турБарселона3 : 1Леганес
18.11.2017Испания - Примера12-й турЛеганес0 : 3Барселона
19.02.2017Испания - Примера23-й турБарселона2 : 1Леганес
17.09.2016Испания - Примера4-й турЛеганес1 : 5Барселона
07.04.2025Испания — Примера30-й турЛеганес1 : 1
29.03.2025Испания — Примера29-й тур3 : 2Леганес
16.03.2025Испания — Примера28-й турЛеганес2 : 3
08.03.2025Испания — Примера27-й тур2 : 1Леганес
02.03.2025Испания — Примера26-й турЛеганес1 : 0
09.04.2025Лига чемпионов1/4 финала. 1-й матчБарселона4 : 0
05.04.2025Испания — Примера30-й турБарселона1 : 1
02.04.2025Кубок Испании1/2 финала. 2-й матч0 : 1Барселона
30.03.2025Испания — Примера29-й турБарселона4 : 1
27.03.2025Испания — Примера27-й турБарселона3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура Примеры: «Леганес» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона3067
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид3063
3
Лига чемпионов
Атлетико М3060
4
Лига чемпионов
Атлетик Б3054
5
Лига Европы
Бетис3048
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал2948
7 Сельта3043
8 Реал Сосьедад3041
9 Мальорка3040
10 Райо Вальекано3040
11 Хетафе3039
12 Севилья3036
13 Осасуна3035
14 Валенсия3034
15 Жирона3034
16 Эспаньол2932
17 Алавес3030
18
Зона вылета
Леганес3028
19
Зона вылета
Лас-Пальмас3026
20
Зона вылета
Вальядолид3016

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