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Монако - Марсель 12 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-04-2025 17:00
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
12 Апреля 2025 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Монако
Марсель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Марсель, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Марсель
Марсель
16 Швейцария вр Филипп Кён
5 Германия зщ Тило Керер
17 Кот-д'Ивуар зщ Уилфрид Синго
2 Бразилия пз Вандерсон
12 Бразилия пз Каю Энрике
11 Франция пз Магнес Аклиуш
6 Швейцария пз Денис Закария
15 Сенегал пз Ламин Камара
18 Япония нп Такуми Минамино
14 Дания нп Мика Биерет
36 Швейцария нп Брил Эмболо
1 Аргентина вр Херонимо Рульи
62 Панама зщ Микаэль Мурильо
3 Франция зщ Кентен Мерлен
19 ЦАР пз Жоффрей Кондогбиа
23 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
44 Бразилия пз Луис Энрике
22 Алжир пз Исмаэль Беннасер
21 Франция пз Валентин Ронжье
10 Англия пз Мэйсон Гринвуд
25 Франция пз Адриен Рабьо
8 Франция нп Ниль Мопе
Главные тренеры
Австрия Адольф Хюттер
Италия Роберто де Дзерби
История личных встреч
01.12.2024 Франция — Лига 1 13-й тур Марсель2 : 1Монако
27.01.2024 Франция - Лига 1 19-й тур Марсель2 : 2Монако
30.09.2023 Франция - Лига 1 7-й тур Монако3 : 2Марсель
28.01.2023 Франция - Лига 1 20-й тур Марсель1 : 1Монако
13.11.2022 Франция - Лига 1 15-й тур Монако2 : 3Марсель
06.03.2022 Франция - Лига 1 27-й тур Марсель0 : 1Монако
11.09.2021 Франция - Лига 1 5-й тур Монако0 : 2Марсель
23.01.2021 Франция - Лига 1 21-й тур Монако3 : 1Марсель
12.12.2020 Франция - Лига 1 14-й тур Марсель2 : 1Монако
30.10.2019 Франция - Кубок лиги 1/16 финала Монако2 : 1Марсель
05.04.2025 Франция — Лига 1 28-й тур 2 : 1Монако
29.03.2025 Франция — Лига 1 27-й тур Монако2 : 1
15.03.2025 Франция — Лига 1 26-й тур 0 : 2Монако
07.03.2025 Франция — Лига 1 25-й тур 1 : 1Монако
28.02.2025 Франция — Лига 1 24-й тур Монако3 : 0
06.04.2025 Франция — Лига 1 28-й тур Марсель3 : 2
29.03.2025 Франция — Лига 1 27-й тур 3 : 1Марсель
16.03.2025 Франция — Лига 1 26-й тур 3 : 1Марсель
08.03.2025 Франция — Лига 1 25-й тур Марсель0 : 1
02.03.2025 Франция — Лига 1 24-й тур Марсель2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 29-го тура Лиги 1: «Монако» — «Марсель». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2874
2
Лига чемпионов
Марсель2852
3
Лига чемпионов
Монако2850
4
Квалификация Лиги чемпионов
Страсбург2849
5
Лига Европы
Лион2848
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца2847
7 Лилль2847
8 Брест2843
9 Ланс2842
10 Осер2838
11 Тулуза2834
12 Ренн2832
13 Нант2830
14 Анже2827
15 Гавр2827
16
Стыковая зона
Реймс2826
17
Зона вылета
Сент-Этьен2823
18
Зона вылета
Монпелье2815

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