Монако - Марсель 12 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 12-04-2025 17:00
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
12 Апреля 2025 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Марсель, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
Марсель
Марсель
|16
|вр
|Филипп Кён
|5
|зщ
|Тило Керер
|17
|зщ
|Уилфрид Синго
|2
|пз
|Вандерсон
|12
|пз
|Каю Энрике
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|6
|пз
|Денис Закария
|15
|пз
|Ламин Камара
|18
|нп
|Такуми Минамино
|14
|нп
|Мика Биерет
|36
|нп
|Брил Эмболо
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|62
|зщ
|Микаэль Мурильо
|3
|зщ
|Кентен Мерлен
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|44
|пз
|Луис Энрике
|22
|пз
|Исмаэль Беннасер
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|8
|нп
|Ниль Мопе
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|2 : 1
|27.01.2024
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|2 : 2
|30.09.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 2
|28.01.2023
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|13.11.2022
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 3
|06.03.2022
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 1
|11.09.2021
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 2
|23.01.2021
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|3 : 1
|12.12.2020
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 1
|30.10.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 1
|05.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|2 : 1
|29.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|2 : 1
|15.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|0 : 2
|07.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 1
|28.02.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|3 : 0
|06.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|3 : 2
|29.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|3 : 1
|16.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|3 : 1
|08.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 29-го тура Лиги 1: «Монако» — «Марсель». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|28
|74
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|28
|52
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|28
|50
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Страсбург
|28
|49
| 5
Лига Европы
|Лион
|28
|48
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|28
|47
|7
|Лилль
|28
|47
|8
|Брест
|28
|43
|9
|Ланс
|28
|42
|10
|Осер
|28
|38
|11
|Тулуза
|28
|34
|12
|Ренн
|28
|32
|13
|Нант
|28
|30
|14
|Анже
|28
|27
|15
|Гавр
|28
|27
| 16
Стыковая зона
|Реймс
|28
|26
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|28
|23
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|28
|15