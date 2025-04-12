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Тулуза - Лилль 12 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-04-2025 19:00
Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
12 Апреля 2025 года в 20:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Тулуза
Лилль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Лилль, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза
Лилль
Лилль
50 Франция вр Гийом Рест
19 Франция зщ Джибриль Сидибе
4 Англия зщ Чарли Крессвелл
3 США зщ Марк Маккензи
17 Чили зщ Габриэль Суасо
15 Норвегия пз Арон Дённум
23 Венесуэла пз Кристиан Кассерес
8 Швейцария пз Венсан Сьерро
10 Франция пз Янн Гбоу
80 Габон нп Шави Бабика
9 Камерун нп Франк Магри
30 Франция вр Люка Шевалье
12 Бельгия зщ Тома Мёнье
18 Франция зщ Бафоде Диаките
4 Бразилия зщ Алешандро
5 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
7 Исландия пз Хакон-Арнар Харальдссон
21 Франция пз Бенжамен Андре
26 Португалия пз Андре Гомеш
20 Нидерланды пз Митчел Баккер
19 Бельгия нп Матиас Фернандес
9 Канада нп Джонатан Дэвид
Главные тренеры
Испания Карлес Мартинес
Франция Бруно Женезио
История личных встреч
05.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур Лилль2 : 1Тулуза
25.02.2024 Франция - Лига 1 23-й тур Тулуза3 : 1Лилль
12.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур Лилль1 : 1Тулуза
18.03.2023 Франция - Лига 1 28-й тур Тулуза0 : 2Лилль
17.09.2022 Франция - Лига 1 8-й тур Лилль2 : 1Тулуза
22.02.2020 Франция - Лига 1 26-й тур Лилль3 : 0Тулуза
19.10.2019 Франция - Лига 1 10-й тур Тулуза2 : 1Лилль
21.04.2019 Франция - Лига 1 33-й тур Тулуза0 : 0Лилль
22.12.2018 Франция - Лига 1 19-й тур Лилль1 : 2Тулуза
06.05.2018 Франция - Лига 1 36-й тур Тулуза2 : 3Лилль
06.04.2025 Франция — Лига 1 28-й тур 3 : 2Тулуза
30.03.2025 Франция — Лига 1 27-й тур Тулуза2 : 4
16.03.2025 Франция — Лига 1 26-й тур 2 : 1Тулуза
07.03.2025 Франция — Лига 1 25-й тур Тулуза1 : 1
02.03.2025 Франция — Лига 1 24-й тур 0 : 4Тулуза
05.04.2025 Франция — Лига 1 28-й тур 2 : 1Лилль
30.03.2025 Франция — Лига 1 27-й тур Лилль1 : 0
15.03.2025 Франция — Лига 1 26-й тур 1 : 0Лилль
12.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Лилль1 : 2
08.03.2025 Франция — Лига 1 25-й тур Лилль1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2874
2
Лига чемпионов
Марсель2852
3
Лига чемпионов
Монако2850
4
Квалификация Лиги чемпионов
Страсбург2849
5
Лига Европы
Лион2848
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца2847
7 Лилль2847
8 Брест2843
9 Ланс2842
10 Осер2838
11 Тулуза2834
12 Ренн2832
13 Нант2830
14 Анже2827
15 Гавр2827
16
Стыковая зона
Реймс2826
17
Зона вылета
Сент-Этьен2823
18
Зона вылета
Монпелье2815

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