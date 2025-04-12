Тулуза - Лилль 12 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 12-04-2025 19:00
Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
12 Апреля 2025 года в 20:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Лилль, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тулуза
Тулуза
Лилль
Лилль
|50
|вр
|Гийом Рест
|19
|зщ
|Джибриль Сидибе
|4
|зщ
|Чарли Крессвелл
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|15
|пз
|Арон Дённум
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|8
|пз
|Венсан Сьерро
|10
|пз
|Янн Гбоу
|80
|нп
|Шави Бабика
|9
|нп
|Франк Магри
|30
|вр
|Люка Шевалье
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|4
|зщ
|Алешандро
|5
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|7
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|26
|пз
|Андре Гомеш
|20
|пз
|Митчел Баккер
|19
|нп
|Матиас Фернандес
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
|Бруно Женезио
История личных встреч
|05.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 1
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|3 : 1
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|18.03.2023
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 2
|17.09.2022
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|2 : 1
|22.02.2020
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|3 : 0
|19.10.2019
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 1
|21.04.2019
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 0
|22.12.2018
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 2
|06.05.2018
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|2 : 3
|06.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|3 : 2
|30.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|2 : 4
|16.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|2 : 1
|07.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 1
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|0 : 4
|05.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|2 : 1
|30.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|1 : 0
|15.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|1 : 0
|12.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 2
|08.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|28
|74
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|28
|52
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|28
|50
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Страсбург
|28
|49
| 5
Лига Европы
|Лион
|28
|48
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|28
|47
|7
|Лилль
|28
|47
|8
|Брест
|28
|43
|9
|Ланс
|28
|42
|10
|Осер
|28
|38
|11
|Тулуза
|28
|34
|12
|Ренн
|28
|32
|13
|Нант
|28
|30
|14
|Анже
|28
|27
|15
|Гавр
|28
|27
| 16
Стыковая зона
|Реймс
|28
|26
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|28
|23
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|28
|15