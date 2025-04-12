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Венеция - Монца 12 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-04-2025 15:00
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 11150
12 Апреля 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 32-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Венеция
Монца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венеция - Монца, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венеция
Венеция
Монца
Монца
28 Румыния вр Йонуц Раду
33 Хорватия зщ Марин Шверко
4 Нидерланды зщ Джей Идзес
2 Гвинея-Бисау зщ Фали Канде
71 Испания пз Кике Перес
97 Италия пз Исса Думбия
14 Италия пз Ханс Николусси Кавилья
77 Исландия пз Микаэль-Эгиль Эллертссон
11 Италия пз Гаэтано Ористанио
24 Италия нп Алессио Дзербин
18 Чехия нп Даниэль Фила
30 Италия вр Стефано Турати
13 Португалия зщ Педру Перейра
4 Италия зщ Армандо Иццо
33 Италия зщ Данило Д'Амброзио
19 Италия зщ Самуэле Биринделли
5 Италия зщ Лука Кальдирола
11 Италия пз Гаэтано Кастровилли
42 Италия пз Алессандро Бьянко
18 Италия пз Кевин Дзероли
47 Португалия нп Дани Карвалью
17 Сенегал нп Бальде Кейта
Главные тренеры
Италия Эусебио Ди Франческо
Италия Алессандро Неста
Италия Алессандро Неста
Италия Алессандро Неста
История личных встреч
27.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур Монца2 : 2Венеция
20.03.2021 Италия - Серия B Серия B. 30-й тур Монца1 : 4Венеция
11.12.2020 Италия - Серия B Серия B. 11-й тур Венеция0 : 2Монца
06.04.2025 Италия — Серия А 31-й тур 1 : 1Венеция
29.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур Венеция0 : 1
16.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур Венеция0 : 0
08.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур 1 : 1Венеция
01.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур 0 : 0Венеция
05.04.2025 Италия — Серия А 31-й тур Монца1 : 3
30.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур 3 : 0Монца
15.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур Монца1 : 1
08.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур 3 : 2Монца
02.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур Монца0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3168
2
Лига чемпионов
Наполи3165
3
Лига чемпионов
Аталанта3158
4
Лига чемпионов
Болонья3157
5
Лига Европы
Ювентус3156
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио3155
7 Рома3153
8 Фиорентина3152
9 Милан3148
10 Торино3140
11 Удинезе3140
12 Дженоа3138
13 Комо3133
14 Верона3131
15 Кальяри3130
16 Парма3127
17 Лечче3126
18
Зона вылета
Эмполи3124
19
Зона вылета
Венеция3121
20
Зона вылета
Монца3115

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