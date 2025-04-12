Венеция - Монца 12 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 12-04-2025 15:00
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 11150
12 Апреля 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 32-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венеция - Монца, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Венеция
Венеция
Монца
Монца
|28
|вр
|Йонуц Раду
|33
|зщ
|Марин Шверко
|4
|зщ
|Джей Идзес
|2
|зщ
|Фали Канде
|71
|пз
|Кике Перес
|97
|пз
|Исса Думбия
|14
|пз
|Ханс Николусси Кавилья
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|11
|пз
|Гаэтано Ористанио
|24
|нп
|Алессио Дзербин
|18
|нп
|Даниэль Фила
|30
|вр
|Стефано Турати
|13
|зщ
|Педру Перейра
|4
|зщ
|Армандо Иццо
|33
|зщ
|Данило Д'Амброзио
|19
|зщ
|Самуэле Биринделли
|5
|зщ
|Лука Кальдирола
|11
|пз
|Гаэтано Кастровилли
|42
|пз
|Алессандро Бьянко
|18
|пз
|Кевин Дзероли
|47
|нп
|Дани Карвалью
|17
|нп
|Бальде Кейта
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Алессандро Неста
|Алессандро Неста
|Алессандро Неста
История личных встреч
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|2 : 2
|20.03.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 30-й тур
|1 : 4
|11.12.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. 11-й тур
|0 : 2
|06.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|1 : 1
|29.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|0 : 1
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|0 : 0
|08.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|0 : 0
|05.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|1 : 3
|30.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|3 : 0
|15.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|08.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|3 : 2
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|31
|68
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|31
|65
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|31
|58
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|31
|57
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|31
|56
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|31
|55
|7
|Рома
|31
|53
|8
|Фиорентина
|31
|52
|9
|Милан
|31
|48
|10
|Торино
|31
|40
|11
|Удинезе
|31
|40
|12
|Дженоа
|31
|38
|13
|Комо
|31
|33
|14
|Верона
|31
|31
|15
|Кальяри
|31
|30
|16
|Парма
|31
|27
|17
|Лечче
|31
|26
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|31
|24
| 19
Зона вылета
|Венеция
|31
|21
| 20
Зона вылета
|Монца
|31
|15