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Интер - Кальяри 12 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-04-2025 18:00
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
12 Апреля 2025 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 32-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Интер М
Кальяри

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Кальяри, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Кальяри
Кальяри
1 Швейцария вр Ян Зоммер
28 Франция зщ Бенжамен Павар
6 Нидерланды зщ Стефан де Врей
95 Италия зщ Алессандро Бастони
59 Польша пз Никола Залевски
16 Италия пз Давиде Фраттези
21 Албания пз Кристьян Аслани
23 Италия пз Николо Барелла
30 Бразилия пз Карлос Аугусто
8 Австрия нп Марко Арнаутович
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
25 Италия вр Элия Каприле
28 Италия зщ Габриэле Цаппа
26 Колумбия зщ Йерри Мина
6 Италия зщ Себастьяно Луперто
3 Италия зщ Томмазо Ауджелло
19 Италия пз Надир Цортеа
8 Франция пз Мишель Ндари Адопо
16 Италия пз Маттео Прати
10 Италия пз Николас Виола
77 Ангола нп Зиту Лувумбу
91 Италия нп Роберто Пикколи
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
Италия Давиде Никола
История личных встреч
28.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур Кальяри0 : 3Интер М
14.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур Интер М2 : 2Кальяри
28.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур Кальяри0 : 2Интер М
15.05.2022 Италия - Серия А 37-й тур Кальяри1 : 3Интер М
12.12.2021 Италия - Серия А 17-й тур Интер М4 : 0Кальяри
11.04.2021 Италия - Серия А 30-й тур Интер М1 : 0Кальяри
13.12.2020 Италия - Серия А 11-й тур Кальяри1 : 3Интер М
26.01.2020 Италия - Серия А 21-й тур Интер М1 : 1Кальяри
14.01.2020 Кубок Италии 1/8 финала Интер М4 : 1Кальяри
01.09.2019 Италия - Серия А 2-й тур Кальяри1 : 2Интер М
08.04.2025 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч 1 : 2Интер М
05.04.2025 Италия — Серия А 31-й тур 2 : 2Интер М
02.04.2025 Кубок Италии 1/2 финала. 1-й матч 1 : 1Интер М
30.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур Интер М2 : 1
16.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур 0 : 2Интер М
06.04.2025 Италия — Серия А 31-й тур 0 : 0Кальяри
30.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур Кальяри3 : 0
16.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур 1 : 0Кальяри
07.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур Кальяри1 : 1
02.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур 2 : 1Кальяри
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3168
2
Лига чемпионов
Наполи3165
3
Лига чемпионов
Аталанта3158
4
Лига чемпионов
Болонья3157
5
Лига Европы
Ювентус3156
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио3155
7 Рома3153
8 Фиорентина3152
9 Милан3148
10 Торино3140
11 Удинезе3140
12 Дженоа3138
13 Комо3133
14 Верона3131
15 Кальяри3130
16 Парма3127
17 Лечче3126
18
Зона вылета
Эмполи3124
19
Зона вылета
Венеция3121
20
Зона вылета
Монца3115

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