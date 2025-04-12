Интер - Кальяри 12 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 12-04-2025 18:00
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
12 Апреля 2025 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 32-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Кальяри, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Кальяри
Кальяри
|1
|вр
|Ян Зоммер
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|59
|пз
|Никола Залевски
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|21
|пз
|Кристьян Аслани
|23
|пз
|Николо Барелла
|30
|пз
|Карлос Аугусто
|8
|нп
|Марко Арнаутович
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|25
|вр
|Элия Каприле
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|26
|зщ
|Йерри Мина
|6
|зщ
|Себастьяно Луперто
|3
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|19
|пз
|Надир Цортеа
|8
|пз
|Мишель Ндари Адопо
|16
|пз
|Маттео Прати
|10
|пз
|Николас Виола
|77
|нп
|Зиту Лувумбу
|91
|нп
|Роберто Пикколи
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Давиде Никола
История личных встреч
|28.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|0 : 3
|14.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 2
|28.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 2
|15.05.2022
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 3
|12.12.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|4 : 0
|11.04.2021
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|13.12.2020
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 3
|26.01.2020
|Италия - Серия А
|21-й тур
|1 : 1
|14.01.2020
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 1
|01.09.2019
|Италия - Серия А
|2-й тур
|1 : 2
|08.04.2025
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 2
|05.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|2 : 2
|02.04.2025
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|30.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|2 : 1
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|0 : 2
|06.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|0 : 0
|30.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|3 : 0
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|07.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 1
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|31
|68
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|31
|65
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|31
|58
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|31
|57
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|31
|56
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|31
|55
|7
|Рома
|31
|53
|8
|Фиорентина
|31
|52
|9
|Милан
|31
|48
|10
|Торино
|31
|40
|11
|Удинезе
|31
|40
|12
|Дженоа
|31
|38
|13
|Комо
|31
|33
|14
|Верона
|31
|31
|15
|Кальяри
|31
|30
|16
|Парма
|31
|27
|17
|Лечче
|31
|26
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|31
|24
| 19
Зона вылета
|Венеция
|31
|21
| 20
Зона вылета
|Монца
|31
|15