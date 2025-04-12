Хольштайн - Санкт-Паули 12 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 12-04-2025 15:30
Стадион: Хольштайн (Киль, Германия), вместимость: 15034
12 Апреля 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 29-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - Санкт-Паули, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Хольштайн (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хольштайн
Киль
Санкт-Паули
Гамбург
|21
|вр
|Томас Дене
|17
|зщ
|Тимо Беккер
|6
|зщ
|Марко Ивезич
|3
|зщ
|Марко Коменда
|23
|зщ
|Лассе Розенбом
|47
|зщ
|Джон Толкин
|37
|пз
|Армин Гигович
|22
|пз
|Николай Ремберг
|7
|нп
|Стивен Скрыбски
|11
|нп
|Александер Бернхардссон
|18
|нп
|Суто Матино
|22
|вр
|Никола Василь
|4
|зщ
|Давид Немет
|5
|зщ
|Хауке Валь
|44
|зщ
|Сибе ван дер Хейден
|2
|зщ
|Манолис Салиакас
|8
|зщ
|Эрик Смит
|7
|пз
|Джексон Ирвайн
|23
|пз
|Филипп Трой
|26
|пз
|Элиас Саад
|13
|нп
|Ноа Вайсхаупт
|10
|нп
|Данел Синани
Главные тренеры
|Марцель Рапп
|Александер Блессин
История личных встреч
|29.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
|23.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|3 : 4
|17.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|5 : 1
|19.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 4
|08.11.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|0 : 0
|17.12.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|3 : 0
|25.07.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|3 : 0
|07.05.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|4 : 0
|09.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|1 : 1
|10.02.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|2 : 1
|05.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|0 : 3
|16.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|3 : 1
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|2 : 2
|02.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 1
|06.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|3 : 2
|14.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|1 : 0
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|28
|68
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|28
|62
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|28
|48
| 4
Лига чемпионов
|Майнц
|28
|46
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|28
|45
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Боруссия М
|28
|44
|7
|Фрайбург
|28
|42
|8
|Боруссия Д
|28
|41
|9
|Штутгарт
|28
|40
|10
|Вердер
|28
|39
|11
|Аугсбург
|28
|39
|12
|Вольфсбург
|28
|38
|13
|Унион
|28
|33
|14
|Хоффенхайм
|28
|27
|15
|Санкт-Паули
|28
|26
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|28
|22
| 17
Зона вылета
|Бохум
|28
|20
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|28
|18