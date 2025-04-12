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Хольштайн - Санкт-Паули 12 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-04-2025 15:30
Стадион: Хольштайн (Киль, Германия), вместимость: 15034
12 Апреля 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 29-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Хольштайн
Санкт-Паули

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - Санкт-Паули, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Хольштайн (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хольштайн
Киль
Санкт-Паули
Гамбург
21ГерманияврТомас Дене
17ГерманиязщТимо Беккер
6СербиязщМарко Ивезич
3ГерманиязщМарко Коменда
23ГерманиязщЛассе Розенбом
47СШАзщДжон Толкин
37Босния и ГерцеговинапзАрмин Гигович
22ГерманияпзНиколай Ремберг
7ГерманиянпСтивен Скрыбски
11ШвециянпАлександер Бернхардссон
18ЯпониянпСуто Матино
22Босния и ГерцеговинаврНикола Василь
4АвстриязщДавид Немет
5ГерманиязщХауке Валь
44БельгиязщСибе ван дер Хейден
2ГрециязщМанолис Салиакас
8ШвециязщЭрик Смит
7АвстралияпзДжексон Ирвайн
23ГерманияпзФилипп Трой
26ГерманияпзЭлиас Саад
13ГерманиянпНоа Вайсхаупт
10ЛюксембургнпДанел Синани
Главные тренеры
ГерманияМарцель Рапп
ГерманияАлександер Блессин
История личных встреч
29.11.2024Германия — Бундеслига12-й турСанкт-Паули3 : 1Хольштайн
23.02.2024Германия - Вторая Бундеслига23-й турХольштайн3 : 4Санкт-Паули
17.09.2023Германия - Вторая Бундеслига6-й турСанкт-Паули5 : 1Хольштайн
19.05.2023Германия - Вторая Бундеслига33-й турХольштайн3 : 4Санкт-Паули
08.11.2022Германия - Вторая Бундеслига16-й турСанкт-Паули0 : 0Хольштайн
17.12.2021Германия - Вторая Бундеслига18-й турХольштайн3 : 0Санкт-Паули
25.07.2021Германия - Вторая Бундеслига1-й турСанкт-Паули3 : 0Хольштайн
07.05.2021Германия - Вторая Бундеслига32-й турХольштайн4 : 0Санкт-Паули
09.01.2021Германия - Вторая Бундеслига15-й турСанкт-Паули1 : 1Хольштайн
10.02.2020Германия - Вторая Бундеслига21-й турХольштайн2 : 1Санкт-Паули
05.04.2025Германия — Бундеслига28-й тур1 : 1Хольштайн
29.03.2025Германия — Бундеслига27-й турХольштайн0 : 3
16.03.2025Германия — Бундеслига26-й тур3 : 1Хольштайн
08.03.2025Германия — Бундеслига25-й турХольштайн2 : 2
02.03.2025Германия — Бундеслига24-й тур0 : 1Хольштайн
06.04.2025Германия — Бундеслига28-й турСанкт-Паули1 : 1
29.03.2025Германия — Бундеслига27-й тур3 : 2Санкт-Паули
14.03.2025Германия — Бундеслига26-й турСанкт-Паули1 : 0
08.03.2025Германия — Бундеслига25-й тур1 : 1Санкт-Паули
01.03.2025Германия — Бундеслига24-й турСанкт-Паули0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2868
2
Лига чемпионов
Байер2862
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2848
4
Лига чемпионов
Майнц2846
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2845
6
Квалификация Лиги конференций
Боруссия М2844
7 Фрайбург2842
8 Боруссия Д2841
9 Штутгарт2840
10 Вердер2839
11 Аугсбург2839
12 Вольфсбург2838
13 Унион2833
14 Хоффенхайм2827
15 Санкт-Паули2826
16
Стыковая зона
Хайденхайм2822
17
Зона вылета
Бохум2820
18
Зона вылета
Хольштайн2818

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