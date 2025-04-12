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Бавария - Боруссия Д 12 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-04-2025 18:30
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
12 Апреля 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 29-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
Бавария
Боруссия Д

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Боруссия Д, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Боруссия Д
Дортмунд
40ГерманияврЙонас Урбиг
15АнглиязщЭрик Дайер
3Южная КореязщКим Мин Джэ
44ХорватиязщЙосип Станишич
22ПортугалиязщРафаэл Геррейру
27АвстрияпзКонрад Лаймер
6ГерманияпзЙозуа Киммих
16ПортугалияпзЖоау Пальинья
17ФранциянпМайкл Олисе
7ГерманиянпСерж Гнабри
9АнглиянпГарри Кейн
1ШвейцарияврГрегор Кобель
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
5АлжирзщРами Бенсебаини
3ГерманиязщВальдемар Антон
13ГерманияпзПаскаль Грос
17АнглияпзКарни Чуквуэмека
23ГерманияпзЭмре Джан
10ГерманияпзЮлиан Брандт
27ГерманиянпКарим Адейеми
14ГерманиянпМаксимилиан Байер
9ГвинеянпСеру Гирасси
Главные тренеры
БельгияВенсан Компани
ХорватияНико Ковач
История личных встреч
30.11.2024Германия — Бундеслига12-й турБоруссия Д1 : 1Бавария
30.03.2024Германия - Бундеслига27-й турБавария0 : 2Боруссия Д
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й турБоруссия Д0 : 4Бавария
01.04.2023Германия - Бундеслига26-й турБавария4 : 2Боруссия Д
08.10.2022Германия - Бундеслига9-й турБоруссия Д2 : 2Бавария
23.04.2022Германия - Бундеслига31-й турБавария3 : 1Боруссия Д
04.12.2021Германия - Бундеслига14-й турБоруссия Д2 : 3Бавария
17.08.2021Суперкубок ГерманииФиналБоруссия Д1 : 3Бавария
06.03.2021Германия - Бундеслига24-й турБавария4 : 2Боруссия Д
07.11.2020Германия - Бундеслига7-й турБоруссия Д2 : 3Бавария
08.04.2025Лига чемпионов1/4 финала. 1-й матчБавария1 : 2
04.04.2025Германия — Бундеслига28-й тур1 : 3Бавария
29.03.2025Германия — Бундеслига27-й турБавария3 : 2
15.03.2025Германия — Бундеслига26-й тур1 : 1Бавария
11.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матч0 : 2Бавария
09.04.2025Лига чемпионов1/4 финала. 1-й матч4 : 0Боруссия Д
05.04.2025Германия — Бундеслига28-й тур1 : 4Боруссия Д
30.03.2025Германия — Бундеслига27-й турБоруссия Д3 : 1
15.03.2025Германия — Бундеслига26-й тур2 : 0Боруссия Д
12.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матч1 : 2Боруссия Д
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 29-го тура Бундеслиги: «Бавария» — «Боруссия» (Дортмунд). Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2868
2
Лига чемпионов
Байер2862
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2848
4
Лига чемпионов
Майнц2846
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2845
6
Квалификация Лиги конференций
Боруссия М2844
7 Фрайбург2842
8 Боруссия Д2841
9 Штутгарт2840
10 Вердер2839
11 Аугсбург2839
12 Вольфсбург2838
13 Унион2833
14 Хоффенхайм2827
15 Санкт-Паули2826
16
Стыковая зона
Хайденхайм2822
17
Зона вылета
Бохум2820
18
Зона вылета
Хольштайн2818

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