Бавария - Боруссия Д 12 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 12-04-2025 18:30
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
12 Апреля 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 29-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Боруссия Д, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
Боруссия Д
Дортмунд
|40
|вр
|Йонас Урбиг
|15
|зщ
|Эрик Дайер
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|44
|зщ
|Йосип Станишич
|22
|зщ
|Рафаэл Геррейру
|27
|пз
|Конрад Лаймер
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|16
|пз
|Жоау Пальинья
|17
|нп
|Майкл Олисе
|7
|нп
|Серж Гнабри
|9
|нп
|Гарри Кейн
|1
|вр
|Грегор Кобель
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|13
|пз
|Паскаль Грос
|17
|пз
|Карни Чуквуэмека
|23
|пз
|Эмре Джан
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|27
|нп
|Карим Адейеми
|14
|нп
|Максимилиан Байер
|9
|нп
|Серу Гирасси
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Нико Ковач
История личных встреч
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 2
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 4
|01.04.2023
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|4 : 2
|08.10.2022
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 2
|23.04.2022
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|3 : 1
|04.12.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 3
|17.08.2021
|Суперкубок Германии
|Финал
|1 : 3
|06.03.2021
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|4 : 2
|07.11.2020
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 3
|08.04.2025
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 2
|04.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|1 : 3
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|3 : 2
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|11.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 2
|09.04.2025
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|4 : 0
|05.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|1 : 4
|30.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|3 : 1
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|2 : 0
|12.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 29-го тура Бундеслиги: «Бавария» — «Боруссия» (Дортмунд). Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|28
|68
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|28
|62
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|28
|48
| 4
Лига чемпионов
|Майнц
|28
|46
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|28
|45
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Боруссия М
|28
|44
|7
|Фрайбург
|28
|42
|8
|Боруссия Д
|28
|41
|9
|Штутгарт
|28
|40
|10
|Вердер
|28
|39
|11
|Аугсбург
|28
|39
|12
|Вольфсбург
|28
|38
|13
|Унион
|28
|33
|14
|Хоффенхайм
|28
|27
|15
|Санкт-Паули
|28
|26
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|28
|22
| 17
Зона вылета
|Бохум
|28
|20
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|28
|18